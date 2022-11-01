75% людей в Чехии думают о смене работы из-за низкой зарплаты. Кто в Чехии зарабатывает 100 тысяч крон в месяц?

Около 75% работников в Чехии в настоящее время задумываются о смене работы, а 25% из них активно ищут новое место. Это следует из опроса портала StartupJobs, который специализируется на поиске сотрудников для чешских стартапов.

Ежегодный опрос, в котором в этом году приняли участие около 1 400 человек, показал, что одной из самых частых причин смены работы является размер оплаты труда. Большинство респондентов, будь то новички или опытные сотрудники, хотели бы, чтобы их труд оплачивался значительно выше.

Квалифицированные ИТ-разработчики и менеджеры сталкиваются с самым большим разрывом между предлагаемой и ожидаемой зарплатой. Они ожидают, что их вознаграждение будет выше на 36 и 32% соответственно. Наоборот, реальное вознаграждение устраивает менеджеров среднего звена, которые хотели бы прибавить к своей зарплате всего 14%.

Опрос портала, который за 10 лет своего существования помог найти работу более чем 30 000 кандидатов, в этом году впервые учитывает мнения сотрудников со средним уровнем профессионализма и опыта.

«Мы наблюдаем, что отечественный рынок труда меняется и компании все чаще продвигают предложения должностей, на которые им требуются работники со средним опытом», — говорит основатель и генеральный директор StartupJobs Филип Микщик. «Если в прошлом году мы не отражали эти должности в рамках опроса, то в этом году мы их учитываем и, таким образом, можем создать значительно более точную картину вознаграждения всех кандидатов», — добавляет он.

Среди прочего, из профессионального опроса следует, что промежуточный этап карьеры связан не только с большим стажем, но и со значительно более высоким материальным вознаграждением. По сравнению с младшим сотрудником в той же сфере работник среднего уровня может зарабатывать в месяц в среднем на 21 000 крон больше. Самые большие различия в сфере ИТ, менеджмента, маркетинга и администрирования.

Например, начинающий ИТ-специалист может рассчитывать на зарплату около 40 000 крон в месяц. После приобретения некоторого опыта его зарплата может увеличиться на 20 000 крон, а в качестве опытного ИТ-сотрудника он сможет в итоге зарабатывать более 100 000 крон. В маркетинге начальная зарплата составляет около 35 000 крон, после обучения она повышается в среднем на 12 000 крон, а опытный маркетолог зарабатывает менее 65 000 крон в месяц.

Менеджеры в этом отношении похожи на сотрудников ИТ-индустрии. Младший менеджер зарабатывает около 43 000 крон, самые опытные получают более 100 000 крон в месяц.

«Из данных, которые нам предоставили люди, мы видим, что младшие работники могут продвигаться не только в плане знаний, но и в финансовом плане. Их не должна пугать более низкая стартовая зарплата, потому что с полученным опытом они смогут быстро выйти на значительно более интересный месячный доход», — говорит Филип Микщик.

Источник: forbes.cz