Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
Опрос: 75 процентов людей в Чехии думают о смене работы из-за низкой зарплаты. Кто в Чехии зарабатывает 100 тысяч крон в месяц?

Опрос: 75 процентов людей в Чехии думают о смене работы из-за низкой зарплаты. Кто в Чехии зарабатывает 100 тысяч крон в месяц?

Партнер рубрики:
Kochy
09 ноября
19:54
532
​Около 75% работников в Чехии в настоящее время задумываются о смене работы, а 25% из них даже активно ищут новое место работы. Это следует из текущего опроса профессионального портала StartupJobs, который специализируется на поиске оптимальных сотрудников именно для отечественных стартапов.

Опрос: 75 процентов людей в Чехии думают о смене работы из-за низкой зарплаты. Кто в Чехии зарабатывает 100 тысяч крон в месяц?

Ежегодный опрос, в котором в этом году приняли участие около 1400 респондентов, показал, что одной из самых частых причин смены места работы является размер оплаты труда. Большинство респондентов, будь то новички или опытные работники, заявили, что хотели бы, чтобы их труд оплачивался значительно выше.

Квалифицированные ИТ-разработчики и менеджеры сталкиваются с самым большим разрывом между предлагаемой зарплатой и ожидаемой суммой. Они ожидают, что их вознаграждение будет выше на 36% и 32% соответственно. Наоборот, реальное вознаграждение устраивает менеджеров среднего звена, которые хотели бы прибавить к своей зарплате «всего» 14%.

Опрос портала, который за десять лет своего существования помог найти работу более чем тридцати тысячам кандидатов, в этом году впервые также учитывает мнения сотрудников со средним уровнем профессионализма и опыта.

«Мы наблюдаем, что отечественный рынок труда меняется, и компании все чаще рекламируют предложения посредственных должностей, то есть тех, на которые им требуются работники со средним опытом», — комментирует основатель и генеральный директор StartupJobs Филип Микщик. «Если в прошлом году мы не отражали эти должности в рамках опроса, то в этом году мы уже их учитываем и, таким образом, можем создать значительно более точную картину размера вознаграждения всех кандидатов», — добавляет он.

Среди прочего, из профессионального опроса следует, что этот промежуточный этап карьеры связан не только с большим стажем, но и со значительно более высоким материальным вознаграждением. По сравнению с младшим сотрудником в той же сфере Medior может зарабатывать в среднем на 21 000 крон больше в месяц. Самые большие различия особенно заметны в сфере ИТ, менеджмента, маркетинга и администрирования.

Например, начинающий ИТ-специалист может рассчитывать на начальную зарплату в размере около 40 000 крон в месяц. Однако после приобретения опыта его зарплата может увеличиться на вышеупомянутые 20 000 крон, тогда как в качестве опытного ИТ-сотрудника он может в итоге заработать более 100 000 крон. В маркетинге начальная зарплата составляет около 35 000 крон, после обучения она повышается в среднем на 12 000 крон, а опытный маркетолог зарабатывает менее 65 000 крон в месяц.

Менеджеры похожи на сотрудников в ИТ-индустрии. Младший менеджер зарабатывает около 43 000 крон, самые опытные получают более 100 000 крон в месяц.

«Из данных, которые нам предоставили люди, мы видим, что младшие работники могут продвигаться не только в плане знаний, но и в финансовом плане. Поэтому им не нужно беспокоиться о более низкой стартовой зарплате, потому что с полученным опытом они могут быстро выйти на значительно более интересную месячную зарплату», — комментирует Филип Микщик.

Источник: forbes.cz



читайте по теме
Assets
08 ноября
12:29
3241
Экономика
Ситуация на рынке труда Чехии ухудшается, безработица будет расти — предупреждают аналитики
Assets
07 ноября
19:36
3176
Экономика
Сбережения чехов тают: половина населения едва сводит концы с концами
Assets
05 ноября
10:41
4184
Экономика
Германия и Австрия соблазняют чехов более высокими зарплатами
Assets
04 ноября
17:33
2437
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 26 октября по 4 ноября
Последние новости:
Assets
09 ноября
17:28
750
Общество
В Чехии заговорили о массовых сокращениях в Facebook и Instagram. Количество уволенных вызывает вопросы
Assets
09 ноября
16:25
549
Общество
«Бремя правовой системы». Чешское правительство готово отменить более 10 000 законов и указов
Assets
09 ноября
15:00
2352
Общество
Покупатель совершил фатальную ошибку и сжег супермаркет в Чехии
Assets
09 ноября
13:52
934
Общество
Одноклассник рассказал, каким человеком был 19-летний убийца, пытавшийся взорвать школу в Чехии
Assets
09 ноября
13:03
1496
Экономика
Чехи стали тратить больше, но на этих двух вещах они экономят
Assets
09 ноября
10:40
1092
Общество
В Брно полуголая женщина приставала к посетителям фастфуда и чуть не подралась с полицией
Assets
09 ноября
09:17
1495
Общество
«Елка, не гори!» Каких украшений чешские города не увидят в это Рождество
Assets
08 ноября
19:36
1485
Политика
Сколько кандидатов будут бороться за пост президента Чехии?
Assets
08 ноября
14:33
1322
Общество
Глава Чешской стоматологической палаты: «То, что платят страховые компании, не соответствует реальным ценам на стоматологию»
Assets
08 ноября
13:23
2334
Экономика
PRE поднимет цены на электроэнергию и газ до потолка, установленного правительством Чехии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы