Опрос: 75 процентов людей в Чехии думают о смене работы из-за низкой зарплаты. Кто в Чехии зарабатывает 100 тысяч крон в месяц?

​Около 75% работников в Чехии в настоящее время задумываются о смене работы, а 25% из них даже активно ищут новое место работы. Это следует из текущего опроса профессионального портала StartupJobs, который специализируется на поиске оптимальных сотрудников именно для отечественных стартапов.

Ежегодный опрос, в котором в этом году приняли участие около 1400 респондентов, показал, что одной из самых частых причин смены места работы является размер оплаты труда. Большинство респондентов, будь то новички или опытные работники, заявили, что хотели бы, чтобы их труд оплачивался значительно выше.

Квалифицированные ИТ-разработчики и менеджеры сталкиваются с самым большим разрывом между предлагаемой зарплатой и ожидаемой суммой. Они ожидают, что их вознаграждение будет выше на 36% и 32% соответственно. Наоборот, реальное вознаграждение устраивает менеджеров среднего звена, которые хотели бы прибавить к своей зарплате «всего» 14%.

Опрос портала, который за десять лет своего существования помог найти работу более чем тридцати тысячам кандидатов, в этом году впервые также учитывает мнения сотрудников со средним уровнем профессионализма и опыта.

«Мы наблюдаем, что отечественный рынок труда меняется, и компании все чаще рекламируют предложения посредственных должностей, то есть тех, на которые им требуются работники со средним опытом», — комментирует основатель и генеральный директор StartupJobs Филип Микщик. «Если в прошлом году мы не отражали эти должности в рамках опроса, то в этом году мы уже их учитываем и, таким образом, можем создать значительно более точную картину размера вознаграждения всех кандидатов», — добавляет он.

Среди прочего, из профессионального опроса следует, что этот промежуточный этап карьеры связан не только с большим стажем, но и со значительно более высоким материальным вознаграждением. По сравнению с младшим сотрудником в той же сфере Medior может зарабатывать в среднем на 21 000 крон больше в месяц. Самые большие различия особенно заметны в сфере ИТ, менеджмента, маркетинга и администрирования.

Например, начинающий ИТ-специалист может рассчитывать на начальную зарплату в размере около 40 000 крон в месяц. Однако после приобретения опыта его зарплата может увеличиться на вышеупомянутые 20 000 крон, тогда как в качестве опытного ИТ-сотрудника он может в итоге заработать более 100 000 крон. В маркетинге начальная зарплата составляет около 35 000 крон, после обучения она повышается в среднем на 12 000 крон, а опытный маркетолог зарабатывает менее 65 000 крон в месяц.

Менеджеры похожи на сотрудников в ИТ-индустрии. Младший менеджер зарабатывает около 43 000 крон, самые опытные получают более 100 000 крон в месяц.

«Из данных, которые нам предоставили люди, мы видим, что младшие работники могут продвигаться не только в плане знаний, но и в финансовом плане. Поэтому им не нужно беспокоиться о более низкой стартовой зарплате, потому что с полученным опытом они могут быстро выйти на значительно более интересную месячную зарплату», — комментирует Филип Микщик.

Источник: forbes.cz