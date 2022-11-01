Сексизм в университете и на работе в Чехии. Вопрос читательницам 420on

Расскажите, насколько вам комфортно находиться в Чехии? Чувствуете ли вы себя здесь в безопасности? Ваши письма помогут составить полную картину положения женщин в чешском обществе
Что можно рассказать в письме:
— Чувствовали ли вы когда-нибудь дискриминацию по половому признаку на работе/в университете в Чехии? В чем это выражалось? Что вы предприняли и обращались ли куда-либо? Как отреагировали официальные ответственные органы?
— Если сравнивать Чехию и вашу родную страну, откуда вы приехали, — почувствовали ли вы разницу в ощущении опасности/безопасности? Подвергались ли вы нападкам, кибершантажу или нападению в Чехии?
— Приходилось ли вам получать нежелательные замечания/знаки внимания в свою сторону на основании того, что вы — женщина? В чем это выражалось? Испытывали ли вы давление от вышестоящих лиц, которые принуждали вас к нежелательным действиям?
Если вы мужчина, но вам тоже есть что рассказать об опыте близких вам людей, — тоже пришлите нам свой рассказ.
Ваши письма присылайте на [email protected]
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