Эксперты высоко оценили транспортную инфраструктуру Чехии, но не учли несколько деталей

В Чехии не хватает зарядных устройств для электромобилей, меньше остановок общественного транспорта, чем в других странах, а большинство людей жалуется на качество дорог. Тем не менее Чехия занимает 12-е место из 27 стран в рейтинге, посвященном инфраструктуре. Почему? Ни в одной стране ЕС нет более развитой железнодорожной сети, чем в Чехии. Однако есть одна загвоздка.

Подробный анализ того, как Чехии удалось занять 12 место в общеевропейском рейтинге Индекс благосостояния, вы найдете в конце статьи. Большую роль сыграл тот факт, что в Чехии самая густая сеть железных дорог в Европейском Союзе. На тысячу квадратных километров приходится 121,25 км путей, тогда как в другой Бельгии — более 118 км, а в Германии — 107 км. Однако поводов для радости нет. Плотность железной дороги еще не говорит о ее качестве, которое во многом отстает от Европы.

Густая, но медленная и грязная сеть железных дорог

«Внутренняя железнодорожная сеть густая, но по большей части она представляет собой музей под открытым небом. Хотя мы лидируем, это все равно, что считать количество черно-белых телевизоров на чердаках, потому что большая часть железнодорожной сети состоит из пригородных поездов со скоростью 40-70 километров в час», — говорит Петр Шлегр, железнодорожный эксперт из Центра эффективного использования транспорта.

В Чехии насчитывается более 5600 километров путей с поездами со скоростью до 70 км/ч, что составляет почти 60% всей железнодорожной сети. Их протяженность не сильно изменится в долгосрочной перспективе, а вложения минимальны. «Железная дорога может конкурировать с другими видами транспорта только в том случае, если время в пути, включая дорогу до станции и ожидание поезда, будет сравнимо со временем в пути на автомобиле или даже будет быстрее», — пояснил Шлегр, который считает важным вложение средств в высокоскоростные поезда и пригородный железнодорожный транспорт.

Еще одна проблема чешской железнодорожной сети заключается в том, что она мало электрифицирована. «По этому параметру мы отстаем от стран Евросоюза. У нас около 30% электрифицированных трасс. У Швейцарии почти 100%, у Бельгии более 80%, у Германии чуть больше половины, что уже нехорошо», — сказал эксперт.

По его словам, в остальном Чехия ничем не выделяется. Например, в количестве поездок на поезде и сравнении времени в пути между городами. Поезд опережает автомобиль только на нескольких жд-маршрутах. К ним относятся Прага-Пардубице и Прага-Острава, но жд-сообщение проигрывает, например, на маршруте Прага-Либерец или Брно-Злин.

Чехия также заняла очень хорошую позицию в оценке транспортных расходов 3,6% по отношению к ВВП страны.

Однако, по словам преподавателя вуза и экс-министра транспорта Петра Моса, страна имеет большой старый долг и должна вкладывать больше денег в строительство и ремонт.

В дорожно-транспортных сооружениях не хватает северо-восточной и северо-западной частей пражской кольцевой дороги, отсутствует трасса D35, соединяющая северные и центральные районы Чехии с Остравой, а также, например, шоссе на Ческе-Будейовице с выходом на шоссе в Австрии не достроено.

Инвестиции в инфраструктуру необходимы для функционирования экономики и имеют дополнительную финансовую выгоду.

«В целом каждый миллиард, вложенный в инфраструктуру, дает дополнительный положительный эффект для экономики в размере около 300 миллионов крон. Таким образом, инвестиции в инфраструктуру могут значительно повысить потенциал чешской экономики и тем самым уровень жизни чехов», — объясняет Давид Навратил, главный экономист Česká spořitelna.

Чехия показала худшие результаты в оценке качества дорог. В то же время это чисто субъективный взгляд, отражающий мнение жителей страны. Чехи заняли 23-е место — менее довольны состоянием дорог только жители Латвии, Болгарии, Мальты и Румынии.



Субъективная оценка качества дорог — 3,9 из 10

Источник: seznamzpravy.cz

По словам Петра Моса, в Чехии отсутствует экспертная система и база данных аварий на отдельных дорогах и автомагистралях I класса, чтобы соблюдались сроки ремонта. «Если вовремя не сделать мелкий ремонт, то потом придется делать большой», — говорит он.

Даже по количеству зарядных станций Чехия не показывает блестящих результатов, статистика ставит эту транзитную страну на 19-е место в Центральной Европе. На каждые сто километров приходится менее одной зарядной станции. По данным Центра транспортных исследований, в настоящее время в Чешской Республике насчитывается 978 зарядных станций, которые позволяют заряжать 1906 автомобилей. «За исключением примерно 80 из них, все зарядные станции работают медленно», — добавляет эксперт по электромобилям Лукаш Хаташ.

На 18-м месте, то есть в нижней половине рейтинга, Чехия также заняла место по доступности общественного транспорта в городах. Оценивалось расположение остановки в пределах 500 м от жилого дома.

«Что касается доступности общественного транспорта, то у 90,4% городских жителей есть доступ к остановкам общественного транспорта в пределах 500 метров от места жительства, что ставит нас на 18-е место в ЕС. Тем не менее средний показатель по ЕС составляет 92,1%», — сказал Милан Маржик из аналитического проекта «Данные о Европе» (Evropa v datech).

С точки зрения цифровизации чехи показывают результаты выше среднего, но низкое покрытие высокоскоростным интернетом и меньший уровень цифровизации государственного управления снижают общую оценку страны. В будущем улучшить этот показатель может идентификация с помощью онлайн-банкинга.



Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день