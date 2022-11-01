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Как живут верующие ЛГБТ в Чехии?

Как живут верующие ЛГБТ в Чехии?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 ноября
14:55
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Они верят, что Бог создал человека по своему образу и подобию и любит всех людей независимо от сексуальной ориентации. Христиане, являющиеся членами сообщества ЛГБТ+, ищут в Чехии понимания и нуждаются в месте, где верующие могли бы встречаться, не боясь осуждения. Например, в Брно они проводят встречи под эгидой общественной группы «Логос» (Logos).

Как живут верующие ЛГБТ в Чехии?

Верующие ЛГБТ встречаются в моравской столице в молитвенной комнате Чехословацкой гуситской церкви. Хотя они часто не принадлежат к одной церкви, их пути объединяет непростая дорога к вере. Например, самая распространенная в Чехии католическая церковь не поддерживает гомосексуальные союзы. Хотя она и говорит об уважении к представителям ЛГБТ-сообщества, гомосексуальные практики, согласно ее катехизису, являются грехом, сравнимым с блудом, порнографией и самобичеванием. «Я регулярно посещаю католические мессы и встречаюсь с другими католиками. Они знают о моей ориентации и уважают ее. Но относительно общего отношения католической церкви можно сказать, что она закрывает глаза на некоторые темы. И верующие ЛГБТ — одна из них», — рассказал член брненской группы «Логос» Давид, пришедший к вере во взрослом возрасте. 

 

В Словакии ситуация еще хуже 

Подход церкви к ЛГБТ недавно вызвал бурную дискуссию в Словакии, где архиепископ Трнавский Ян Орош подробно описал теракт в гей-баре в Братиславе в циркуляре, предназначенном для священников. В тексте он ставит под сомнение невиновность двух жертв убийцы, совершившего гомофобное нападение в октябре. По словам Давида, подход чешских представителей католической церкви более умеренный, однако голос консервативного течения громок. «Как сообщество “Логос” мы обратились за поддержкой к епископству Брно. Но на письмо долгое время никто не отвечал. Позже пришел ответ, что епископство уважает ЛГБТ-верующих, но не хочет поддерживать их образ жизни и собрания», — пояснил Давид, добавив, что остравская группа «Логос» получила от местной епархии назначенного священника, который курирует движение. 

В католической церкви проблемы могут возникнуть, например, с исповедью. «Лично я хожу на исповедь к священникам, которые, как я знаю, более открыты и лучше поймут жизнь, которую я веду со своим партнером. Я подозреваю, что подобные разговоры не устроят более консервативных священников», — признался Давид. 

 

Пример Испании 

По словам Томаша Герзана, студента Масарикова университета в Брно, который провел семестр в Испании, чешские представители католической церкви могли бы перенять подход к верующим у стран Южной Европы. Среда там более восприимчива к ЛГБТ. 

«Одним из факторов, безусловно, является характер людей, отличный от нашего. Когда я вышел на улицу в Чехии в кроп-топе, все уставились на меня. В Испании меня никто не останавливал, за исключением дамы, которая сделала комплимент моему наряду», — пояснил студент испанского языка и литературы. 

 

Более открытые протестанты 

Давид также подтвердил, что не только церковь, но и чехи в целом скорее терпят, чем принимают ЛГБТ+ людей. 

«Я боюсь, что усилия по борьбе за равный брак могут оказаться напрасны. Некоторые общественные деятели имеют привычку использовать в своей политической борьбе острые темы. И пропаганда равного брака для всех может только разжечь культурную войну», — сказал он. 

В то время как католическая церковь негативно относится к благословению гомосексуальных пар, а запрет был подтвержден в прошлом году решением Ватикана, в некоторых протестантских церквях люди с другой сексуальной идентичностью встречают большее понимание. Например, Евангелическая церковь чешских братьев уже давно выражает поддержку ЛГБТ-сообществу и приносит извинения за действия, совершенные ею в прошлом.
 

Источник: brnenska.drbna.cz

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