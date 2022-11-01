Чехия много вкладывает в экологию, но заняла всего 23-е место среди стран ЕС. Почему?

В улучшение окружающей среды Чехия инвестирует чуть ли не больше всех среди стран ЕС, но состояние остается плачевным, судя по результам проекта «Индекс благосостояния», подготовленного Česká spořitelna и порталом «Европа в данных».

Окружающая среда Чешской Республики оценивается как пятая худшая в Европейском Союзе. Хотя в Чехии в ее экологию инвестируется 2,7% ВВП (в то время как в среднем по ЕС — 1,8%), чехи все еще сталкиваются с недостатком почвенной влаги и высоким уровнем выбросов парниковых газов. Чехи также не достигают среднего уровня в ограничении производства бытовых отходов, и, кроме того, не очень преуспевают в переработке отходов.

Всего оценивалось 14 показателей. Помимо упомянутых выше, были еще, например, водопотребление, площадь земель, покрытых лесом, или доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии. В целом Чешская Республика заняла 23-е место среди 27 стран ЕС.

Оценка состояния окружающей среды в странах ЕС

Список возглавляет Швеция, а худшее состояние окружающей среды имеет Кипр. Удивила Германия, занявшая всего 16-е место.

Чехи производят много отходов, а перерабатывают мало

В Чехии ежегодно производится 507 кг отходов на одного жителя, что означает, что чехи находятся на 15-м месте в сравнении с ЕС. Кроме того, они отстают по переработке – перерабатывается только 34% бытовых отходов, в то время как в среднем по Европейскому Союзу этот показатель составляет 40%. Чехия по этому показателю заняла лишь 19-е место.

Тот факт, что чехи перерабатывают только треть бытовых отходов, противоречит широко распространенному имиджу Чешской Республики как лидера по сортировке отходов. В развитие области переработки инвестировалось недостаточно средств, и в целом отсутствует интерес к этому вопросу.

Чешская Республика также значительно отстает в ограничении производства парниковых газов. Ежегодно производится 11,7 тонн эквивалента CO2 на одного жителя, что является третьим худшим результатом в ЕС. От Чехии отстают только Ирландия и Люксембург. Наоборот, например, в Швеции на душу населения ежегодно выбрасывается в атмосферу 5,4 т эквивалента СО2.

Как объясняет аналитик Česká spořitelna Тереза ​​Хртусова, выбросы варьируются в зависимости от сектора: «У нас очень высокие выбросы от отопления домов: 814 кг на человека в год, что ставит нас на 20-е место в ЕС. Это связано с методом производства тепла, поскольку в Чешской Республике примерно половина производства тепла приходится на угольные источники. У нас лучше показатели выбросов от транспорта, которые для Чехии ниже среднего по Европе. Что касается выбросов от бытового транспорта, то мы даже на втором месте в ЕС».

В Чехии мы дышим загрязненным воздухом, леса уже не помогают

Высокие выбросы также отражаются на количестве смертей из-за загрязнения воздуха. Ежегодно в Чешской Республике происходит 31 такая смерть на 100 000 жителей, что ставит Чехию на 21-е место в ЕС.

По этому показателю существует интересный разрыв между отдельными странами. Если в Финляндии на 100 000 жителей приходится три смерти из-за загрязнения воздуха, то в Болгарии в 25 раз больше, т.е. 76 смертей.

В Чехии самая сухая почва в ЕС

В последние годы Чешская Республика страдала от засухи. Если сравнить доли земель в отдельных странах, пострадавших от засухи в 2000-2019 годах, то чехи снова оказываются на последнем месте в ЕС. Засуха затронула здесь 0,16% всей земли, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 0,1%.

Климатолог Радим Толаш из Чешского института гидрометеорологии отмечает: «Глобальное повышение температуры естественным образом влечет за собой более высокое испарение, которое не уменьшится, если средняя температура также не начнет снижаться. Мы должны принять это во внимание в последующий период, и поэтому в наших интересах замедлить отток воды из ландшафта. Это приведет к более позднему возникновению проблем засухи и меньшей продолжительности. Однако предотвратить засуху невозможно, в Центральной Европе всегда будут засушливые периоды. Мы должны научиться управлять ими и ограничивать их неблагоприятное воздействие на ландшафт».

Однако в настоящее время уже создаются проекты, в рамках которых ученые исследуют, как лучше всего адаптировать ландшафт к изменению климата. «В нашей стране тоже ученые готовят сценарии изменения климата (например, в проекте PERUN под руководством Чешского гидрометеорологического института), что позволит максимально эффективно подготовить и реализовать меры в ближайшие десятилетия», — добавляет Толас.

Фермер Даниэль Питек объясняет: «Важно создавать элементы ландшафта, такие как водоемы или нелесная зелень, и подавать в почву больше органических веществ. Это сохранит его “живым”, позволив лучше впитывать воду, и предотвратит эрозию. Но необходимо начать использовать более разнообразный состав культур, использовать промежуточные культуры и увеличить долю органических удобрений».

Инвестиций много, но желаемого эффекта нет

В то же время, согласно последним данным Евростата, Чехия инвестирует в охрану окружающей среды третью по величине долю ВВП в ЕС в долгосрочной перспективе, а именно 2,7% ВВП. Только Бельгия и Австрия тратят большую часть средств, по 3,2% в обоих случаях. Таким образом, остается вопрос, идут ли инвестиции в нужные области.

Прежде всего, должна увеличиться доля безэмиссионных источников в энергетическом балансе. В настоящее время на возобновляемые источники приходится 17% валового конечного потребления энергии в Чешской Республике, что соответствует 19-му месту в ЕС. Конечно, нужно учитывать, что в Чехии другой ландшафт, чем в двух упомянутых странах.

Увеличение доли возобновляемых ресурсов положительно скажется не только на окружающей среде, но и на самообеспечении и энергетической зависимости Чешской Республики от импорта. В настоящее время Чехия на 39% зависит от импорта товаров для покрытия своего потребления энергии.

«Это тотальная импортозависимость, которая включает в себя импорт твердого ископаемого топлива, нефти и природного газа. В случае твердого ископаемого топлива наша зависимость от импорта составляет всего 13%. Мы на 86% зависим от импорта природного газа, причем практически сто процентов газа поступает из России. Зависимость от импорта нефти стопроцентная, и примерно половину мы импортируем из России», — объясняет Тереза ​​Хртусова из Česká spořitelna.

Ядерная энергия в настоящее время является одним из ключевых источников энергетического баланса Чехии — доля электроэнергии, произведенной на атомной энергии в стране, составляет примерно 37%. Однако и здесь чехи в настоящее время полагаются на импорт из России.

В то же время Чехия не находится в ситуации, когда российское ядерное топливо было бы незаменимым. АЭС «Темелин» относительно легко может перейти на другое топливо, отличное от российского. Хотя АЭС «Дукованы» используют специфическое топливо, которое производит только российская компания «Твел», ČEZ (Чешские энергетические заводы) в настоящее время ведет переговоры с американской Westinghouse о налаживании производства возможной замены. Кроме того, позитивной новостью для Чехии является тот факт, что запасы ядерного топлива в настоящее время составляют два года в случае «Темелина» и три года в случае АЭС «Дукованы».

Источник: seznamzpravy.cz

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