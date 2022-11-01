9 абсурдных требований к кандидатам в чешских вакансиях

Большинство соискателей откажутся от вакансии, стоит им прочесть о ненормированном рабочем днем, миллионе требований или о том, что нужен не просто работник, а «гений» или «гуру» в области. Но это ничто по сравнению с тем, что требуют некоторые чешские компании. Представляем вам подборку самых странных требований и вопросов чешских работодателей.

Придумайте, как угодить знаменитости

«Однажды в одном из интервью меня спросили, как бы я встретил Марка Цукерберга, если бы он приехал в мой родной город. После интервью мне ответили в LinkedIn, что мой ответ был слишком скучный и я должен быть придумать как минимум три варианта церемонии. Надеюсь, я не испортил Марку впечатление о городе Хоцень».

Десятая часть зарплаты — Иисусу?

«Одна бухгалтерская фирма требовала, чтобы кандидаты были, кроме всего прочего, “преданы Иисусу”. А еще я слышала, что в американской церкви NewSpring почему-то искали инженера-техника, который должен был согласиться направлять в церковь 10% своей зарплаты. Не приведи Господь».

Требуемый год рождения — 70 год до н. э.

«Я историк, и, когда просматривал вакансии, наткнулся на вакансию, где искали носителя языка. Все бы хорошо, но так написали про латынь. Вероятно, они хотели нанять Вергилия — не меньше».

Продавец картофеля фри с дипломом бакалавра

«Один широко известный ресторан быстрого питания требовал у меня степень бакалавра, чтобы я мог работать за кассой и жарить картофель фри. Я пытался им объяснить, что не претендую на роль регионального менеджера».

Фиктивные отборы для новичков

«Чтобы устроиться на позицию младшего менеджера проектов в технологической компании, мне нужно было составить мотивационное письмо, пройти три тура отбора и в течение двух дней представить многостраничную презентацию стратегии запуска нового продукта на трех европейских рынках. Они все равно никого не выбрали! Я уверен, что им нужны были только наши презентации».

Опыта много не бывает

«Я программист, и от меня требовалось 10+ лет опыта работы со Swift притом, что он появился только в 2014 году. В одном агентстве хотели, чтобы соискатели имели семилетний опыт работы с TikTok. Жаль, что в то время этой социальной сети едва исполнилось пять лет».

Вечный стажер

«IT-компания искала младшего разработчика с опытом работы от 10 до 15 лет. А чтобы устроиться на неоплачиваемую стажировку, хватило бы “всего” семи лет опыта. Я представляю, как бы к ним пришел устраиваться Стив Джобс. Опыта маловато, приходи через пару лет, сопляк!»

Полка для слепых

«При найме на должность администратора в строительную компанию одним из заданий был серьезный ответ на вопрос, как бы я спроектировал полку для специй для слепых. До сих пор мне интересно, что из этого относилось к работе. Полка? Перец? Лавровый лист?»

Заплати и скажи спасибо

«Компания, с которой мы не поладили, хотела, чтобы я установил дорогую систему для редактирования видео, но отказывалась платить за работу. Утверждалось, что это была неоплачиваемая стажировка, условием которой было использование платных технологий».

Впрочем, бывает и хуже. Например, в 1665 году в Лондоне искали врача, который бы лечил зараженных чумой. Этот несчастный должен был согласиться жить в полном одиночестве и всегда носить белую трость, чтобы окружающие его замечали и отходили подальше. Смерть в итоге была гарантирована.

Напишите в комментариях, какие самые странные требования выдвигал вам чешский работодатель.

Источник: magazin.lmc.eu

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