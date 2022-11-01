Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
9 абсурдных требований к кандидатам в чешских вакансиях

9 абсурдных требований к кандидатам в чешских вакансиях

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
02 декабря
15:25
460
Большинство соискателей откажутся от вакансии, стоит им прочесть о ненормированном рабочем днем, миллионе требований или о том, что нужен не просто работник, а «гений» или «гуру» в области. Но это ничто по сравнению с тем, что требуют некоторые чешские компании. Представляем вам подборку самых странных требований и вопросов чешских работодателей.

9 абсурдных требований к кандидатам в чешских вакансиях

Придумайте, как угодить знаменитости

«Однажды в одном из интервью меня спросили, как бы я встретил Марка Цукерберга, если бы он приехал в мой родной город. После интервью мне ответили в LinkedIn, что мой ответ был слишком скучный и я должен быть придумать как минимум три варианта церемонии. Надеюсь, я не испортил Марку впечатление о городе Хоцень».

Десятая часть зарплаты — Иисусу?

«Одна бухгалтерская фирма требовала, чтобы кандидаты были, кроме всего прочего, “преданы Иисусу”. А еще я слышала, что в американской церкви NewSpring почему-то искали инженера-техника, который должен был согласиться направлять в церковь 10% своей зарплаты. Не приведи Господь».

Требуемый год рождения — 70 год до н. э.

«Я историк, и, когда просматривал вакансии, наткнулся на вакансию, где искали носителя языка. Все бы хорошо, но так написали про латынь. Вероятно, они хотели нанять Вергилия — не меньше».

Продавец картофеля фри с дипломом бакалавра

«Один широко известный ресторан быстрого питания требовал у меня степень бакалавра, чтобы я мог работать за кассой и жарить картофель фри. Я пытался им объяснить, что не претендую на роль регионального менеджера».

Фиктивные отборы для новичков

«Чтобы устроиться на позицию младшего менеджера проектов в технологической компании, мне нужно было составить мотивационное письмо, пройти три тура отбора и в течение двух дней представить многостраничную презентацию стратегии запуска нового продукта на трех европейских рынках. Они все равно никого не выбрали! Я уверен, что им нужны были только наши презентации».

Опыта много не бывает

«Я программист, и от меня требовалось 10+ лет опыта работы со Swift притом, что он появился только в 2014 году. В одном агентстве хотели, чтобы соискатели имели семилетний опыт работы с TikTok. Жаль, что в то время этой социальной сети едва исполнилось пять лет».

Вечный стажер

«IT-компания искала младшего разработчика с опытом работы от 10 до 15 лет. А чтобы устроиться на неоплачиваемую стажировку, хватило бы “всего” семи лет опыта. Я представляю, как бы к ним пришел устраиваться Стив Джобс. Опыта маловато, приходи через пару лет, сопляк!»

Полка для слепых

«При найме на должность администратора в строительную компанию одним из заданий был серьезный ответ на вопрос, как бы я спроектировал полку для специй для слепых. До сих пор мне интересно, что из этого относилось к работе. Полка? Перец? Лавровый лист?»

Заплати и скажи спасибо

«Компания, с которой мы не поладили, хотела, чтобы я установил дорогую систему для редактирования видео, но отказывалась платить за работу. Утверждалось, что это была неоплачиваемая стажировка, условием которой было использование платных технологий».

 

Впрочем, бывает и хуже. Например, в 1665 году в Лондоне искали врача, который бы лечил зараженных чумой. Этот несчастный должен был согласиться жить в полном одиночестве и всегда носить белую трость, чтобы окружающие его замечали и отходили подальше. Смерть в итоге была гарантирована.  

Напишите в комментариях, какие самые странные требования выдвигал вам чешский работодатель.

 

Источник: magazin.lmc.eu 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
02 декабря
18:02
5419
Общество
«Свитер на вес золота». 18 злободневных мемов о том, как чехи готовятся к суровым холодам
Assets
02 декабря
16:46
650
Экономика
Сколько чехи готовы потратить на Рождество в 2022 году?
Assets
02 декабря
15:50
212
Общество
Участок автомагистрали D1 в Чехии закрыли из-за сбежавших лошадей
Assets
02 декабря
14:28
400
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 23 ноября по 2 декабря
Последние новости:
Assets
02 декабря
15:50
212
Общество
Участок автомагистрали D1 в Чехии закрыли из-за сбежавших лошадей
Assets
02 декабря
13:16
1129
Общество
Консульства Украины, в том числе в Брно, получили окровавленные посылки. Что было внутри?
Assets
02 декабря
14:28
400
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 23 ноября по 2 декабря
Assets
02 декабря
12:21
870
Экономика
После эры сверхдешевых денег наступает крах. Молодое поколение будет протестовать
Assets
02 декабря
11:10
322
Экономика
Украинское консульство в Брно и близлежащий детский сад эвакуировали из-за подозрительной посылки
Assets
02 декабря
10:48
1250
Общество
Родители в Чехии нашли своего сына мертвым в церкви, убийцу ищет полиция
Assets
02 декабря
09:16
780
Общество
Словаки обогнали чехов. Они построили лучшую больницу в Центральной Европе
Assets
01 декабря
19:07
1029
Общество
В Чехии подтверждены случай африканской чумы свиней и вспышка птичьего гриппа
Assets
01 декабря
17:48
1505
Общество
Первый день зимы! Какую погоду ожидать в начале декабря?
Assets
01 декабря
17:17
1119
Общество
Оставшиеся 560 млн чешских крон на жилье для беженцев перераспределят на другую помощь Украине


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы