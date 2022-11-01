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Экстремальная экономия: 5 способов накопить, если у вас есть долги в Чехии

Экстремальная экономия: 5 способов накопить, если у вас есть долги в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
20 декабря
18:00
333
Статистика по должникам — далеко не то, чем Чешская Республика могла бы гордиться. Число людей с долговыми проблемами растет угрожающими темпами, учитывая уровень инфляции и цен на коммунальные услуги. Погасить долг часто возможно, но во многих ситуациях это требует изменения привычек. Чешские специалисты считают, что в такой период помочь могут сильная воля и настойчивость — далее консультанты приводят советы, как накопить ежемесячные суммы, которые можно отложить на погашение долга.

Экстремальная экономия: 5 способов накопить, если у вас есть долги в Чехии

Причиной попадания в долговую яму зачастую является недостаточная финансовая грамотность, что приводит к неоправданным тратам и кредитам. Многие чехи не умеют экономить или тратят все заработанные деньги, а то и больше. Так как же добыть дополнительные деньги? 

1. Забудьте о зависимостях

Достаточно взглянуть на текущие цены на сигареты (которые продолжают расти), чтобы сделать вывод: на курение в месяц уходят огромные суммы. Если вы ограничите свое потребление или избавитесь от зависимости от таких веществ, как никотин или алкоголь, вы можете сэкономить до 3000 крон в месяц, что является дополнительными 36 000 крон в вашем кошельке ежегодно. Избавление от вредных привычек – это не только источник сбережений, но и благотворное влияние на ваше здоровье.

 

2. Перестаньте употреблять «пустые калории»

Самый простой и наиболее приятный способ сэкономить – приготовить еду дома. Приготовление бутерброда утром или упаковка домашнего обеда с собой на работу займут у вас около пяти минут, но принесут ежегодную экономию от 2000 до 6000 крон. Многие люди не осознают, что ежедневные перекусы, такие как шоколадные батончики, пончики, бутерброды или газированные напитки, оказывают значительную нагрузку на  бюджет, не говоря уже о нездоровых последствиях такого питания.

 

3. Велосипед и совместное использование авто

Когда позволяют погода и небольшое расстояние до точки назначения можно воспользоваться электросамокатом и велосипедом.  Это не значит, что про обычный транспорт можно забыть, отнюдь. Если вы хотите добиться ежемесячной экономии до 700 крон, достаточно отправляться на велопрогулку два-три раза в неделю. Совместное использование автомобилей также является экономически эффективным решением. Разделив расходы на топливо со своими коллегами или друзьями, вы можете сократить расходы на поездки до трети.

 

4. Развлекайтесь в будние дни

Вы не должны полностью отказывать себе в развлечениях во время того, как выплачиваете долги. Впрочем, к этому все еще нужно подходить с умом. Например, вы можете пойти в кино в будний день, а не в выходные, когда цены самые высокие. Таким образом, вы можете сэкономить до 200 крон за один вечер развлечений. Следите за скидками — некоторые кинотеатры предлагают дешевые билеты раз в неделю. Это позволяет вам посмотреть фильм за половину цены выходного дня.

 

5. Хватит выбрасывать — продавайте

Купили новый телефон? Вместо того чтобы оставлять его пылиться в ящике стола, предложите его на онлайн-аукционе или блошином рынке. Мы часто забываем, сколько ненужных вещей, в которых нуждаются другие, лежит у нас дома. Детская одежда, из которой дети давно выросли, спортивный инвентарь, книги,  подарки на дни рождения или свадьбы… В зависимости от того, что найдется дома, вы сможете заработать одну-две тысячи крон.

Помните, что этот трюк работает и в обратную сторону — поищите нужные вам вещи на онлайн-барахолках, где почти новые товары можно найти с огромной скидкой, а иногда практически за бесценок.

 

Грамотное управление бюджетом  — это не просто тотальное сокращение расходов, но также поиск скрытых источников доходов. А какие способы управления бюджетом используете вы?

Источник: cz.kruk.eu 

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