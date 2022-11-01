На рынке труда Чехии наступает переломный момент: четверть компаний планируют увольнения сотрудников

​На рынке труда Чехии происходит радикальный поворот. Оптимизм чешских предприятий угасает, компании приостанавливают планы по найму сотрудников. Таким образом, в Чехии сейчас больше компаний, которые планируют увольнения, чем тех, кто хочет набирать новых сотрудников.

Нервозность начинает проникать в отечественные компании и подтачивать их благоприятное видение будущего. 24% работодателей ожидают сокращения численности работников, 22% прогнозируют увеличение штата, 43% компаний не предвидят никаких изменений и 11% пока не решаются ничего прогнозировать.

Чистый индекс рынка труда, который показывает разницу между долей компаний, намеревающихся нанять новых сотрудников, и тех, что собираются уволить сотрудников, составляет минус 2% за первый квартал 2023 года. Это на 13% меньше по сравнению с прошлым кварталом и на 15% меньше в годовом исчислении.

«Нервозность работодателей растет, но большинство компаний по-прежнему достаточно осторожны и ждут, как будет развиваться экономическая и энергетическая ситуация. Наш опрос показывает, что количество работодателей, планирующих увольнения в следующем периоде, остается относительно стабильным в течение года, однако количество оптимистично настроенных компаний значительно сокращается», — заявила Ярослава Резлерова, генеральный директор рекрутинговой компании ManpowerGroup Česká republika.

По ее словам, работодатели скорее приостанавливают набор новых работников, а не планируют массовые увольнения. Однако количество открытых позиций на рынке по-прежнему очень велико, поэтому, по словам Резлеровой, рост безработицы будет плавным.

Индекс, который ManpowerGroup составляет по всему миру уже 60 лет, заранее показывает планы компаний на ближайший период и является одним из индикаторов дальнейшего развития экономики. В Чешской Республике, где ManpowerGroup работает более 30 лет, в последнем опросе приняли участие 510 компаний разного размера, сферы деятельности и местонахождения.

В промышленности, ИТ, государственном и некоммерческом секторах, а также в торговле и услугах сохраняются самые оптимистичные планы дальнейшего развития и найма. Противоположные настроения преобладают в энергетике, услугах связи, финансовом секторе, а также в здравоохранении и фармацевтике.

Работодатели в Праге и Моравии готовятся к ослаблению рынка труда, в то время как в остальной Чехии ожидается рост. Однако по сравнению с предыдущим кварталом планы по найму снизились во всех регионах.

В Праге индекс чистой рабочей силы показывает легкое отрицательное значение — минус 2%, по сравнению с предыдущим кварталом он снизился на 22% и на 25% в годовом исчислении. Моравия и Силезия также не имеют оптимистичных перспектив с индексом минус 10, там снижение происходит год к году и квартал к кварталу.

Только одна категория предприятий прогнозирует увеличение численности работников на первый квартал текущего года, а именно крупные организации с численностью работников более 250 человек. Их чистый индекс труда составляет 5%.

В глобальном рейтинге (здесь сравниваются скорректированные значения индекса, в Чехии он основан на нескорректированных значениях) Чехия опустилась на семь позиций и сейчас находится на 39-м месте из 41 оцениваемой страны.

Глобальный индекс рынка труда имеет значение 23 пункта, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в предыдущем квартале, и на 14 процентных пунктов меньше в годовом исчислении. «Снижение оптимизма в отношении найма стало тенденцией в большинстве стран, поскольку повышенный спрос, связанный с завершением пандемии, падает», — говорит Йиржи Халбрштат, менеджер по подбору персонала и маркетингу в ManpowerGroup.

По его словам, ожидания работодателей близки к уровню до пандемии.

«Результаты также отражают постоянную обеспокоенность рецессией, инфляцией и высокой стоимостью жизни, хотя спрос на квалифицированных работников продолжает расти», — добавляет Халбрштат.

Северная Америка поддерживает самые сильные планы найма, за ней следуют Южная и Центральная Америка. Самые низкие, но все же положительные планы набора демонстрируют регионы Европы, Ближнего Востока и Африки, которые все еще ощущают на себе влияние конфликта между Украиной и Россией.

Соседние с Украиной страны сообщают о самых низких ожиданиях. В пятерку самых пессимистичных стран мира, помимо Испании, входят также страны Восточной и Центральной Европы, включая Чешскую Республику, Польшу и Венгрию.

Источник: seznamzpravy.cz

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