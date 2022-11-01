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Как украинские дети справляются с чешской программой? Проблемы и успехи беженцев в системе чешского образования

Как украинские дети справляются с чешской программой? Проблемы и успехи беженцев в системе чешского образования

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
19 января
11:28
661
Дети украинских беженцев успешно поступают в начальные школы, но в детских садах и средних школах ситуация хуже. Некоторые из них переполнены. По данным PAQ Research, только у части детей повышается уровень владения чешским языком, поскольку темпы преподавания снизились.

Как украинские дети справляются с чешской программой? Проблемы и успехи беженцев в системе чешского образования

По данным Министерства внутренних дел, на каждые восемь жителей южночешского города Водняны приходится один украинский беженец. Это отражается и на местной школе: 70 из примерно 800 учеников являются новоприбывшими детьми из Украины.

«У нас их, наверное, больше всего в Южночешском регионе, насколько я могу судить по разговорам с другими директорами школ. Я думаю, что нам уже удалось интегрировать детей, которые приехали весной в первой волне. Примерно за год они смогли наладить общение благодаря языковым группам и другой поддержке», — говорит Барбора Кржижкова-Лоуженска, директор Воднянской начальной школы и гимназии.

Новое исследование PAQ Research в сотрудничестве с Институтом социологии Академии наук показывает, что спустя почти год школы в некоторых районах Чешской Республики остаются переполненными, в то время как в других насчитывается всего несколько украинских учеников. Исследование основано на интервью с 1 634 семьями беженцев из Украины. Беседы проводились в период с 9 ноября по 12 декабря 2022 года.

«Отсутствует системный анализ загруженности отдельных школ и возможного перераспределения учеников. Мы также не знаем, почему в одних школах нет украинских детей, а в других — более пяти на класс», — говорит соавтор исследования Мартина Каванова из PAQ Research.

Кроме Воднян, в Марианских Лазнях, Карловых Варах, Колине, Млада-Болеславе, Яблонце-над-Нисоу и некоторых районах Праги в классах в среднем по рять и более украинских детей. 

«В Воднянах расположены крупные агентства по трудоустройству, поэтому семьи, вероятно, приехали к родственникам, которые уже работали здесь. Возможно, сыграл роль тот факт, что они уже знали особенности местной обстановки. Сюда, в Страконице, прибыло действительно большое количество беженцев», — говорит Мартин Мачач (ANO), мэр города Водняны.

В то время как в Колине в Среднечешском крае была создана отдельная украинская школа, в Воднянах ученики распределены по чешским классам. В некоторых из них на один класс приходится шесть или даже семь украинских детей. Из-за большого количества не представляется возможным распределить их оптимальным образом. Когда чешские ученики проводят урок чешского языка и учат, например, отдельные правила, украинские ученики объединяются в группы и сосредотачиваются на освоении основ чешского языка для иностранцев.

 

Знания чешского в зависимости от возраста ребенка

На графике: зеленый — умеют договариваться в быту, синий — могут сложить пару простых предложений, красный — знают лишь некоторые слова и фразы

 

Однако, если в классе большое количество иностранных учеников, учить чешский язык сложнее. Только 17% беженцев, имеющих более пяти украинских одноклассников, могут общаться в обычных ситуациях, по сравнению с 29% детей, посещающих менее загруженные классы.

«Для интеграции определенно лучше, если в классе только один украинский ученик, потому что они должны научиться взаимодействовать в чешской среде. У нас уже случается, что украинские дети разговаривают между собой на украинском языке, и мы не в силах это предотвратить. Они также проводят свободное время вместе, поэтому у них нет необходимости учить чешский язык», — говорит директор Кржижкова-Лоуженска.

 

Меньше уроков чешского языка

По данным PAQ Research, большая численность детей и бессистемное обучение языку являются одними из ограничений, которые не позволяют ребятам как можно быстрее интегрироваться в школу и, соответственно, в чешское общество.

Интенсивность преподавания чешского языка снизилась со времени последнего исследования, проведенного в июне среди украинских беженцев. Только около 16% детей в возрасте 6 лет и старше изучают чешский язык в школе не менее двух часов в день, как рекомендуют эксперты. Остальные дети уделяют меньше времени изучению чешского языка или не посещают школу.

«Преподавание чешского языка не имеет никакого эффекта, если оно длится всего один час в день. Однако, скорее всего, возможности персонала не позволяют проводить более интенсивное обучение», — говорит Каванова из PAQ Research.

Удивительно, но украинские старшеклассники лучше всего справляются с чешским языком: 37% из них уже могут говорить на этом языке в повседневных ситуациях. Но в то же время это очень разрозненная группа. Половина из них посещают чешские средние школы и говорят по-чешски лучше всех детей в возрасте от трех лет и старше. Другая половина не ходит в среднюю школу и говорит по-чешски с большим трудом.

 

Участие детей беженцев в чешском образовательном процессе

На графике: красный — только чешская школа, зеленый — чешская и украинская школа онлайн, желтый — только украинская школа онлайн, синий — нигде не учится

 

Старшеклассники, в частности, не справляются с обучением: только 46 % из них посещают чешскую среднюю школу. Не все заинтересованы в обучении в Чехии. Только в половине случаев родители пытались записать их в среднюю школу, а остальные не планируют этого делать. Это также связано с тем, что некоторые подростки заканчивают украинскую школу или уже завершили обучение в ней. В Украине учатся на год меньше чешского стандарта.

Однако ситуация в целом улучшилась по сравнению с июнем: 90% детей украинских беженцев посещают начальную школу по сравнению с 56% в июне. Посещаемость детских садов также возросла — с 33% в июне до 65% в конце прошлого года. Еще 5% детей посещают детские кружки. На готовность записать детей в школу также влияет то, собирается ли семья остаться в Чешской Республике на длительный срок или навсегда.

«Больше всего нам приходится сталкиваться с тем, что некоторые дети постоянно приходят и уходят, а в школу поступают совершенно новые ученики. Поэтому мы часто начинаем работу сначала. Тогда все зависит от семьи, как она к этому относится. Проблема в том, что родители не поддерживают детей, если образование для них неважно или если они не хотят оставаться в Чехии», — говорит Барбора Кржижкова-Лоуженска, директор Воднянской начальной школы. Некоторые дети беженцев не мотивированы на получение образования в Чешской Республике.

По данным PAQ Research, дети, живущие в квартирах с надлежащими условиями, имеют больше шансов посещать школы и детские сады, чем дети из общежитий или временного жилья. А также дети работающих родителей, хотя в этом отношении взаимосвязь может работать и наоборот: родители могут начать работать, только отправив детей в школу. Дети за пределами Праги, которая переполнена, имеют больше шансов попасть в школу.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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