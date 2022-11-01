«Маму люблю, но жить с ней не могу». Как быть, если к вам в Чехию приехали родственники?

Война, мобилизация, кризис — ко многим в Чехию приехали пожить родственники, друзья или даже просто приятели.

С точки зрения жилья в Чехии настали непростые времена. К экономическим аспектам, таким как подорожание аренды и коммуналки, добавились психологические. Война, мобилизация, кризис — ко многим в Чехию приехали пожить родственники, друзья или даже просто приятели. Кто-то спасается от войны, кто-то едет, чтобы его не отправили воевать против соседей. Словом, у всех есть свои причины, и вы, естественно, решили помочь.

Допустим, первый этап (который казался самым сложным) пройден: вы вывезли своих близких в Чехию и устроили их временно пожить у себя. Вы больше не висите в страхе на телефоне, не скролите беспрестанно ленту новостей. Вам по-прежнему страшно и грустно, но мама/бабушка/cестра/друзья уже в Чехии, поэтому переживаний чуть меньше.

Как это часто бывает, «временно» превратилось в «на месяц», «на два месяца», «на год»... И вот начинается этап номер два: как же вам всем вместе жить?

Какие правила установить дома, если вы очень любите, например, родителей, но жизнь с ними превращается для вас в испытание? Давайте попробуем разобраться, что делать, чтобы обеспечить гостям и хозяевам взаимный комфорт. Ниже приведем возможные ситуации и попытаемся вместе разобраться, как с ними справиться.

Если ваш дом уже не ваш

Особенно сложно бывает снова оказаться под одной крышей с родителями. Детей мы часто воспринимаем как продолжение себя: если это их дом, то якобы и наш. Их время — наше время, общая собственность, «наше» здоровье и т. д. Некоторые родители, даже оказавшись в такой непростой ситуации, продолжают контролировать детей, не понимая, что они находятся на чужой территории в гостях. Детей критикуют, дают им поручения по дому, советы, как себя вести, заботиться о здоровье, до которого часу гулять… Все бы ничего, но детям уже 30-40 лет!

На простые замечания некоторые родители могут реагировать нападением и обвинять детей в бесчувственности: «Ты не пережил того, что пережил/а я!». Поэтому кажущийся единственным выход — молча делать так, как говорят родители, ведь вы правда находились все время в Чехии и, слава богу, не пережили ничего такого.

Но, во-первых, никто не знает, что предстоит пережить вам самим. Во-вторых, вам нужно жить не отложенной жизнью — «заживу как хочу лет через пять, когда все это кончится», а сейчас. А стыд и чувство вины из-за того, что вам в какой-то момент было не так плохо, — путь в никуда.

Если вы узнаете себя, то у вас еще не закончилась сепарация от родителей, которая обычно начинается в подростковом возрасте. Возможно, вы уехали в Чехию в юности, когда сепарация только началась. Родители видели вас редко, мало участвовали в вашей жизни в силу расстояний, поэтому не успели адаптироваться в вашему взрослому «я» и видят вас… маленьким. Поэтому они считают, что вы сами распоряжаться свой жизнью не можете.

Что делать? Говорить. Не копить обиды, а повторить 10-15-20 раз, чтобы родители/родственники/друзья поняли: порядки устанавливает тот, кто владеет домом, квартирой или платит аренду. Это факт: сейчас вы несете за них ответственность, роли сменились.

Если позволяют финансы, нет ничего страшного и обидного в том, чтобы снять для родителей отдельную квартиру (если их возраст и состояние здоровья позволяют жить самостоятельно). Впрочем, перед этим не обойтись без некоторых этапов адаптации, о которых пойдет речь ниже.

Если вы превращаетесь в круглосуточного ассистента

На первых порах от вас требуется очень много помощи: отвезти, показать, провести, зарегистрировать, помочь заполнить документы, позвонить, записать к врачу… Словом, иногда решение дел новоприбывших превращается в полноценную работу на полдня, а то и больше. У вас практически не остается личного времени и пространства, мозг сходит с ума, вы становитесь злым и раздражительным. Кому это надо? И что с этим делать?

В первые пару месяцев вполне нормально погрузиться в чужие проблемы с головой. Как говорится, все горит, велосипед горит, а вы на нем, и вообще все катится в ад. Спустя какое-то время немудрено обнаружить, что вы выдохлись и ни на шаг не приблизились к тому, чтобы гости научились решать свои проблемы самостоятельно.

Ловушка бытовой беспомощности в чужой стране состоит в том, что общаться на незнакомом языке в нестандартных ситуациях — стресс, и очень большой. А ваши гости и так многое пережили, поэтому вы решаете оградить их от новых стрессов, везде и повсюду сопровождать. Что происходит? Ловушка захлопывается: у них нет практики, нет столкновения с реальным миром, нет мотивации проходить через стресс адаптации, ведь вы уже все делаете за них. Простой вопрос: зачем им начинать адаптироваться?

Однако никто не знает, сколько еще времени им предстоит провести в Чехии, а самостоятельность — это вопрос выживания.

Как же им помочь? Не стоит резко говорить: «Ну все, теперь сами». Сократите свое «окошко» помощи: если раньше вы были на телефоне круглосуточно, попробуйте сказать, что теперь вы свободны два-три часа в день. Только на это время можно планировать походы в Vodafone, рассылку резюме и т. д. Есть шанс, что, пока вы заняты своей работой, человек сможет самостоятельно разобраться с проблемой, которую раньше решали бы вы.





Как облегчить себе жизнь (особенно с более пожилыми родственниками)?

Перестаньте мнить себя всемогущим и поверьте в то, что ваши гости что-то умеют и сами, вам просто нужно им подсказать. Даже если вашей маме 70 лет и она боится телефонов.

Делегируйте:

– Если родители не умеют или забыли — покажите им в телефоне, как пользоваться Google Maps и демонстрацией улиц; учите их, как самостоятельно найти нужное госучереждение.

– Установите им IDOS — чтобы они могли сами разобраться с системой транспорта. Отрепетируйте с ними пять раз, как доехать до нужной остановки, использовав навигацию по приложению.

– Совет: записывайте их с самого начала к терапевту, который знает английский (в идеале, конечно, русский, но таких немного). Если ваши родственники говорят на английском, они смогут самостоятельно посещать приемы. Иначе абсолютно все медицинские вопросы будут решаться только с вашим участием.

– Отправьте гостей на курсы языка любой ценой. Выучить язык хотя бы до уровня A2 крайне важно, чтобы ориентироваться в бытовых ситуациях, а до B1 — чтобы иметь шансы на приличную работу. Первое и лучшее, что вы можете сделать для своих гостей, — записать их на курсы базового чешского, их можно найти бесплатно, но легче, конечно, за деньги (если есть). Некоторые начальные курсы в Чехии оплачивает Бюро труда.

Если никто не хочет делать работу по дому

Если под крышей вашего дома с недавних пор живет много людей, вы устанете (или уже устали) обслуживать их всех. Как минимум поговорите о домашних обязанностях: объясните ситуацию, расскажите, что вы не справляетесь с возросшей нагрузкой в одиночку. Если родственники вас любят и признательны за то, что вы предоставили им помощь, они пойдут навстречу. Спросите, кто и что мог бы взять на себя: поход в магазин, уборка пыли и т. д. То, что никто не делать любит, можно разыгрывать по принципу жребия.

К сожалению, у всех разные нормы того, как должен выглядеть порядок в доме, поэтому, если ситуацию никак не спасти, попробуйте снизить уровень значимости идеального порядка и принять тот факт, что достичь его сейчас физически невозможно. В конце концов, можно установить дедлайн, как долго еще это продлится.





Если вы начинаете думать, что это никогда не закончится. Снижаем тревожность совместным планированием

Дискомфорт легче терпеть, зная, когда он закончится. Тут некоторые могут заметить, что никто не знает, когда закончится война или изменится ситуация в России.

Однако тут надо уметь различать внешний мир (который, безусловно, сильно влияет на то, как мы живем) и внутреннее намерение. Вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире, что могу сделать лично я?

Установите четкие даты:

– Сколько времени нужно, чтобы выучить язык?

– Когда гость сможет устроиться на работу?

– Когда он (теоретически) сможет переехать в отдельное жилье?

Добейтесь того, чтобы договоренности относительно дат (и всего остального) произносились вслух и обсуждались обеими сторонами. Так вы избежите неоправданных ожиданий, выслушаете критический взгляд на планы (и озвучите свой) и хоть немного развеете неизвестность. А неизвестность — главное условие тревожности, поэтому ее стоит устранить в первую очередь.





Послесловие. Что делать, чтобы снизить психологическое напряжение?

Терпеть — плохо. Еще хуже — терпеть и потом взрываться.

Если что-то в быту вас не устраивает, желательно прямо озвучивать ожидания и фиксировать новые договоренности, добиваясь ответного добровольного согласия.

Не забывайте о своей жизни. Выделяйте время для отдыха, разграничивайте время, когда вы помогаете и когда занимаетесь другой деятельностью, например, чтобы вас не беспокоили звонками на работе. Сделайте все для самостоятельности ваших гостей. Лучше один раз научить, чем сто пять раз сделать что-то за них. Все для адаптации. Запишите гостей на курсы чешского языка. К тому же это поможет занять свободное время переехавшего и отвлечь его от тревожных мыслей. Установите план действий — к чему и когда вы все должны прийти. Если чувствуете, что ваши родственники/друзья растеряны, убедите их в реальности того, что они справятся. Многим кажется, что они в одиночку пропадут в чужой стране. Однако это не так: вы как рука помощи никуда не уходите. Язык выучить реально. Работа есть. Отдельное жилье найти трудно, но стоит хотя бы пытаться искать. Без попыток шансы на успех равны нулю.

У вас есть подобный опыт? Напишите о нем на почту [email protected]0on! Что можно рассказать в письме:

– Кто приехал к вам в Чехию? Откуда? По какой именно причине?

– Сколько времени этот человек прожил с вами?

– Как вы помогали ему обустроиться в чужой стране? Чувствовали ли вы нагрузку?

– Какой бы совет вы дали тем, к кому сейчас приехали родственники/друзья?

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

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