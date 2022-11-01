Лучшие горнолыжные трассы в Чехии

Если вы планируете отправиться в горы в этом сезоне, но еще не знаете куда, возможно, список некоторых самых интересных склонов в Чехии поможет вам определиться.

1. Самые длинные склоны

Как правило, самые длинные склоны — это соединительные. Обычно они не такие крутые. Rondo в Клиновце — это соединительный склон длиной чуть более пяти километров. Перепад высоты составляет 500 метров. В последние годы эта трасса была восстановлена после длительного перерыва.

На моравском горнолыжном курорте Ramzová находится горнолыжная трасса Шерак длиной более трех километров. Как и Rondo, он больше подходит для начинающих лыжников, которым нужен пологий рельеф. На горнолыжном курорте Коуты-над-Десноу находится вторая по длине лыжная трасса в Моравии. Она называется Pohodová и имеет длину три километра.

2. Самый известный лыжный спорт

Большинство чешских фильмов было снято на горнолыжном курорте Špindlerov Mlýn. Десятки тысяч людей посещают этот курорт в горах Крконоше каждый сезон, и оно того стоит. Местные склоны известны не только в Чешской Республике, но и за рубежом. Здесь дважды проводился Кубок мира, и в этом году Шпиндлерув Млин снова примет его. Горнолыжный курорт Святой Петр 28-29 января примет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.

3. Самый крутой склон

Горнолыжный курорт Špičák на Шумаве привлекает лыжников и сноубордистов на одну из самых крутых трасс в стране. Склон Шанс имеет уклон до 45 градусов в самом крутом месте. Этот склон занимает первое место в рейтинге сложных чешских трасс. Во время спуска вы преодолеете подъем на высоту 330 метров.

4. Самые экзотические лыжные трассы

Катание на лыжах в Němčičky может стать любопытным и интересным опытом. Это самый низкий курорт в Центральной Европе. Нижняя часть расположена на высоте 180 метров, а самая высокая точка склона - на высоте 240 метров над уровнем моря. Общая высота склона составляет около 60 метров. При хороших снежных условиях работают два склона, а по пути вниз вы будете проезжать мимо виноградников.

5. Ближайшие к Праге горнолыжные курорты

Горнолыжный курорт Chotouň расположен примерно в 30 километрах от мегаполиса. Он предлагает всем лыжникам и сноубордистам возможность заниматься любимым видом спорта, не выезжая далеко в горы. Парковка в районе бесплатная в нескольких зонах в пределах легкой досягаемости от подъемников.

Вы можете добраться до курорта, даже если у вас нет машины. Существует регулярный пригородный автобусный маршрут (№ 444), который соединяется с автобусными маршрутами из Праги.

6. Лучшие горнолыжные курорты для семей

Стоит отметить, что в последние годы горнолыжные курорты прошли долгий путь, чтобы стать ориентированными на семейный отдых. Почти все они имеют хотя бы один склон, приспособленный для начинающих, вспомогательную ленту вместо подъемников, а также другие особенности, облегчающие катание. Тем не менее, мы представляем подборку наиболее достойных из них.

Горнолыжный курорт Černá hora над Янскими Лазнями, несомненно, является одним из лучших семейных горнолыжных курортов в Чехии. Ежегодные инвестиции в улучшение и модернизацию услуг отражаются в более широком и комплексном предложении для маленьких и больших лыжников. На курорте есть три детских парка.

Еще одно место, подходящее для семейного отдыха, - горнолыжный курорт Lipno. Там вы найдете парк Бамбини, место для самых маленьких, вход в который бесплатный, и вы можете пройти туда даже в обычных ботинках. Есть также парк Fox, который также предназначен для детей.

Горнолыжный курорт Dolní Morava в районе Кралицкого Снежника также является одним из самых молодых чешских курортов. В момент своего основания он начал ориентироваться на семьи с детьми, и эта направленность усиливается год от года.

Источник: novinky.cz