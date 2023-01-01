Правительство Чехии утвердило изменения, связанные с выплатой пособий украинским беженцам

​Правительство Чехии одобрило изменения в поддержке украинских беженцев. Изменения касаются выплаты пособий на проживание для беженцев и гуманитарных пособий.

По словам Якуба Томека из пресс-службы аппарата правительства, министры проголосовали дистанционно после выяснения противоречий, которые остались после очередного заседания в среду, 25 января. Они не стали дожидаться очередного очередного заседания, поскольку хотят, чтобы изменения вступили в силу в апреле.

Министры обсуждали пакет мер, известный как LEX Украина, с декабря, и все же ушли с последнего заседания кабинета без результата. Работодатели, регионы и некоторые министерства высказали свои замечания в последние недели. В настоящее время пакет мер утвержден.

Согласно проекту, подготовленному Министерством труда и социальных вопросов, беженцы с временной защитой смогут получать гуманитарные пособия в размере прожиточного минимума в течение 150 дней с месяца предоставления временной защиты. После этого они будут получать только минимальное пособие (за исключением пожилых людей, родителей, ухаживающих за маленьким ребенком, или студентов).

По словам авторов, в основе модификации лежит требование о более активном участии беженцев, имеющих временную защиту, в покрытии своих расходов на проживание и интеграцию. Расходы на жилье, которые будут определены постановлением правительства, теперь должны быть включены в гуманитарное пособие.

По словам авторов, корректировка основана на требовании более широкого участия беженцев с временной защитой в оплате расходов на проживание и интеграцию. Расходы на жилье, которые будут определены постановлением правительства, теперь должны быть включены в гуманитарное пособие.

Пособие для семей, которые предоставляют жилье беженцам бесплатно, должно сохраняться только в том случае, если иностранцы, находящиеся под временной защитой, проживают совместно с владельцем жилья. Министерство ожидает, что условия и размер солидарного пособия будут определены постановлением правительства до 30 июня. "Если по истечении этого времени не будет продлено/принято дополнительное постановление правительства, то пособие на семью солидарности не будет выплачиваться", - говорится в документе.

Проект также включает поправку к закону о Государственном фонде поддержки инвестиций, которая позволит выдавать средства для поддержки предоставления долгосрочного пустующего жилья в аренду или субаренду лицу с временной защитой. В законе о немедицинских профессиях предлагается упростить получение квалификации в области логопедии, поскольку приток беженцев увеличил спрос на эти услуги. Поправка также вводит регистрацию беженцев и соответствующие обязательства для работодателей.

Согласно документам к декабрьской поправке, 70 000 беженцев из Украины с защитными визами живут во временном жилье. Возможности для размещения предоставляются регионами.

18 января президент Милош Земан подписал поправку к закону lex Ukraine, согласно которой беженцы из Украины смогут продлить временную защиту в Чешской Республике на один год до конца марта 2024 г. Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Источник: ct24.ceskatelevize