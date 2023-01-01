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Последний день, чтобы подать декларацию по налогу на имущество за 2022 год

Последний день, чтобы подать декларацию по налогу на имущество за 2022 год

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
31 января
11:38
1008
Все самое важное о налогах на недвижимость от бухгалтера 420on.

Последний день, чтобы подать декларацию по налогу на имущество за 2022 год

Покупка недвижимости

С 2016 года правительство страны обязало покупателя оплачивать налог при покупке недвижимого имущества в размере 4% от стоимости объекта. Однако налог вскоре отменили: в 2020 году депутаты утвердили отмену налога на приобретение недвижимости, а после отмену утвердил и президент Чешской республики. 

Если вы приобрели недвижимость в 2022 году, то вы должны подать декларацию по налогу на имущество до 31 января 2023 года (подается единожды после приобретения) и уплатить по рассчитанному тарифу ежегодный налог на недвижимость до 31 мая 2023 года. 

 

Как подать налоговую декларацию и уплатить налог? Каков его расчет? Когда вам грозит штраф?

Размер налога на недвижимость рассчитывается в зависимости от общей площади объекта по кадастру, которая умножается на установленный законом коэффициент, а также коэффициент, который устанавливают органы местного самоуправления. Значения коэффициентов можно узнать в отделениях налоговой инспекции. Обратите внимание: если вы не подадите декларацию в срок, то заплатите штраф, который может быть больше, чем сам налог. 


 

Продажа недвижимости

Если вы продали или переуступили недвижимость, не будучи внесенным в кадастр, в 2022 году, то вам придется заплатить подоходный налог от полученного дохода за вычетом расходов на услуги адвоката, оценку экспертов, комиссионного вознаграждения агента недвижимости и уплаченный налог с продажи недвижимости. Срок подачи налоговой декларации, если вы получили доход от продажи недвижимости в 2022 году, — до 31 марта 2023 года. Налог считается совокупно с другими вашими доходами.

Однако вы можете быть освобождены от уплаты налога с продажи недвижимости в следующих случаях (основные случаи):

– деньги, полученные от продажи квартиры, вы инвестируете в покупку новой жилой недвижимости, причем не позднее конца следующего года после продажи;

– вы проживали/были прописаны в данной квартире (доме) более 2 лет и приобретаете новое жилье;

– вы не проживали в данной квартире (доме), однако являлись владельцем этой недвижимости более 5 или 10 лет (в зависимости от года приобретения).

 

Если вы забыли или не успели составить и подать декларации, будем рады вам помочь. 

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