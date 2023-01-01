Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
RegioJet: общественный транспорт в Чехии дешевле, чем в других странах

RegioJet: общественный транспорт в Чехии дешевле, чем в других странах

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
08 февраля
17:07
333
Этот год не обойдется без повышения цен на транспорт. Компания RegioJet повысила тарифы на 10–15%. В то же время она планирует крупные инвестиции. Так, она объявила о покупке локомотивов во Франции и планах по тестированию китайского поезда.

RegioJet: общественный транспорт в Чехии дешевле, чем в других странах

После ковида общественным транспортом пользуется на 15% меньше людей, чем раньше. Тем не менее компания RegioJet предпринимателя Радима Янчуры отчиталась об успешном годе. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации составила 700 млн крон, что на 200 млн крон больше, чем в 2019 году.

«Но дело не в том, что сам год был лучше, а в том, что с тех пор мы запустили большое количество новых линий, что повлияло на результаты», — сказал Янчура, добавив, что ожидает возвращения большего количества людей в общественный транспорт в этом году.

С конца 2022 года цены на услуги этого перевозчика снова выросли, хотя и незаметно. «Необходимо было повысить цены на 10–15%. Учитывая, что у перевозчиков дальнего следования цены очень разные, люди часто даже не замечают этого», — пояснил Янчура. Он добавил, что на энергию при перевозках приходится 30% затрат и в этом году компания платит вдвое больше, чем в прошлом.

Янчура говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Чешской Республике по-прежнему относительно невысока. «У нас общественный транспорт дешевле, чем в Польше, Германии или Австрии, даже у словаков общественный транспорт дороже. Так что я пока не вижу в этом проблемы. Около 90% всего общественного транспорта в Чешской Республике — это транспорт, субсидированный регионами или министерствами», — сказал Янчура.

Именно с субсидированными поездами RegioJet связывает свое будущее. «Мы курсируем между Прагой, Брно, Братиславой и Веной без субсидий. У наших конкурентов, которые получают субсидии, на те же линии тратится в два раза меньше денег», — говорит Янчура. Он считает, что тендеры — это будущее компании.

Компания также сотрудничает с Alstom, французской транснациональной корпорацией, работающей по всему миру на рынке железнодорожного транспорта.

«У нас есть контракт с Alstom на 140 локомотивов, мы хотим их использовать», — говорит Янчура. Если Alstom окажется ненадежным с точки зрения своевременных поставок, на помощь придет крупнейший китайский производитель CRRC. Он отмечает, что китайские поезда должны соответствовать строгим европейским стандартам. Их сертификация занимает около двух-трех лет. 

«Мы запустим китайские поезда на пробной основе и посмотрим, каким будет качество», — сказал он. «Китайцы сразу же смогут поставлять огромные партии. Ни один завод в Европе не может этого сделать», — отметил предприниматель, уточнив, что у китайских производителей цены ниже, чем у конкурентов.

Автобусов, с которых начинал свою транспортную деятельность Радим Янчура, у компании сейчас всего 111. Она планирует купить 20 новых, но, по словам предпринимателя, этот бизнес уже отошел на второй план.

Источник: seznamzpravy.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
01 февраля
16:01
2365
Общество
В Праге временно закрыто движение трамваев в районе Мала-Страна
Assets
31 января
14:42
810
Общество
ВИДЕО: По улицам Праги ездит трамвай в цветах чешского флага. Столица вспоминает первого президента Чехии
Assets
16 января
17:17
1878
Общество
С сегодняшнего дня билеты на проезд можно купить в терминалах прямо в пражских автобусах
Assets
12 января
13:27
1528
Общество
В Праге мужчина попал под трамвай, из-под которого его потом доставали пожарные
Последние новости:
Assets
08 февраля
20:22
271
Общество
Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже
Assets
08 февраля
19:24
487
Общество
Известная афера «банкиров»: женщины из Праги потеряли четыре миллиона крон
Assets
08 февраля
12:54
1020
Экономика
В Чехии безработных больше, чем свободных рабочих мест. Впервые за пять лет
Assets
08 февраля
11:12
3302
Экономика
ФОТО: в Чехии тысячи людей стояли в многочасовой очереди, чтобы получить специальную банкноту Центробанка
Assets
08 февраля
10:07
1771
Общество
Мужчина, которого полиция подозревала в убийстве женщины в пражском отеле, найден мертвым
Assets
07 февраля
19:58
2469
Экономика
Никто в Европе не экономит столько, сколько чехи
Assets
07 февраля
16:36
1158
Общество
Суд подтвердил 15-летний срок словаку, который заживо сжег свою подругу в Праге
Assets
07 февраля
14:06
626
Общество
Чешское посольство в Турции после землетрясения ищет информацию об одной соотечественнице
Assets
07 февраля
13:36
1407
Общество
ФОТО: Староста пражского района похвастался «отремонтированной» лестницей. Люди заметили халтуру
Assets
07 февраля
11:34
944
Общество
Педагог университета в Брно уволен из-за предполагаемых домогательств к студенткам


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес