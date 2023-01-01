RegioJet: общественный транспорт в Чехии дешевле, чем в других странах

Этот год не обойдется без повышения цен на транспорт. Компания RegioJet повысила тарифы на 10–15%. В то же время она планирует крупные инвестиции. Так, она объявила о покупке локомотивов во Франции и планах по тестированию китайского поезда.

После ковида общественным транспортом пользуется на 15% меньше людей, чем раньше. Тем не менее компания RegioJet предпринимателя Радима Янчуры отчиталась об успешном годе. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации составила 700 млн крон, что на 200 млн крон больше, чем в 2019 году.

«Но дело не в том, что сам год был лучше, а в том, что с тех пор мы запустили большое количество новых линий, что повлияло на результаты», — сказал Янчура, добавив, что ожидает возвращения большего количества людей в общественный транспорт в этом году.

С конца 2022 года цены на услуги этого перевозчика снова выросли, хотя и незаметно. «Необходимо было повысить цены на 10–15%. Учитывая, что у перевозчиков дальнего следования цены очень разные, люди часто даже не замечают этого», — пояснил Янчура. Он добавил, что на энергию при перевозках приходится 30% затрат и в этом году компания платит вдвое больше, чем в прошлом.

Янчура говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Чешской Республике по-прежнему относительно невысока. «У нас общественный транспорт дешевле, чем в Польше, Германии или Австрии, даже у словаков общественный транспорт дороже. Так что я пока не вижу в этом проблемы. Около 90% всего общественного транспорта в Чешской Республике — это транспорт, субсидированный регионами или министерствами», — сказал Янчура.

Именно с субсидированными поездами RegioJet связывает свое будущее. «Мы курсируем между Прагой, Брно, Братиславой и Веной без субсидий. У наших конкурентов, которые получают субсидии, на те же линии тратится в два раза меньше денег», — говорит Янчура. Он считает, что тендеры — это будущее компании.

Компания также сотрудничает с Alstom, французской транснациональной корпорацией, работающей по всему миру на рынке железнодорожного транспорта.

«У нас есть контракт с Alstom на 140 локомотивов, мы хотим их использовать», — говорит Янчура. Если Alstom окажется ненадежным с точки зрения своевременных поставок, на помощь придет крупнейший китайский производитель CRRC. Он отмечает, что китайские поезда должны соответствовать строгим европейским стандартам. Их сертификация занимает около двух-трех лет.

«Мы запустим китайские поезда на пробной основе и посмотрим, каким будет качество», — сказал он. «Китайцы сразу же смогут поставлять огромные партии. Ни один завод в Европе не может этого сделать», — отметил предприниматель, уточнив, что у китайских производителей цены ниже, чем у конкурентов.

Автобусов, с которых начинал свою транспортную деятельность Радим Янчура, у компании сейчас всего 111. Она планирует купить 20 новых, но, по словам предпринимателя, этот бизнес уже отошел на второй план.

Источник: seznamzpravy.cz

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