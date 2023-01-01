ВИДЕО: Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

За прошедший год цены на продукты в Чехии резко взлетели. В этом выпуске мы покажем, насколько изменилась стоимость базовых продуктов в самых популярных супермаркетах Праги, а также конвертируем эти цены в евро, гривны и рубли, чтобы вы могли сравнить их с ценами в своем городе.

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