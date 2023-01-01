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ВИДЕО: Сколько тратят и на чем экономят в Чехии

ВИДЕО: Сколько тратят и на чем экономят в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
24 февраля
11:48
275
Список с ограниченным количеством товаров вместо беспорядочных покупок. Таковы тенденции прошедшего года, о которых говорится в исследовании компании Mastercard.

ВИДЕО: Сколько тратят и на чем экономят в Чехии

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Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

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