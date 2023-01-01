ВИДЕО: Сколько тратят и на чем экономят в Чехии

24 февраля
11:48
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Список с ограниченным количеством товаров вместо беспорядочных покупок. Таковы тенденции прошедшего года, о которых говорится в исследовании компании Mastercard.
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