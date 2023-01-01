Cкоро 8 марта — как принято поздравлять женщин в Чехии?

Вот и настал первый день весны! Через неделю, 8 марта, по всему миру будут праздновать Международный женский день. В разных странах этот праздник отмечают с некоторыми различиями, и Чехия не исключение. В этой статье мы рассмотрим, как празднуют 8 Марта в Чехии и в чем отличие этого праздника от традиций в СНГ.

История появления праздника в Чехословакии

Праздник 8 Марта появился в Чехословакии в начале XX века и был связан с международным движением женщин за равноправие и право голоса.

и был связан с международным движением женщин за равноправие и право голоса. Во время коммунизма в Чехословакии 8 Марта широко отмечали. Правительство использовало его как способ поддержания своей власти и пропаганды коммунистических идей. В этот день в Чехословакии обычно организовывались парады, демонстрации и другие мероприятия, которые были посвящены достижениям женщин в борьбе за равенство и против дискриминации. Женщины получали подарки, цветы и благодарности за свой труд и участие в коммунистическом движении.

Однако, несмотря на все проявления внимания и поддержки, женщины в Чехословакии все еще сталкивались с дискриминацией и неравенством, особенно в отношении равных возможностей в карьере и зарплате. Поэтому после смещения коммунистического режима о прошлой риторике было решено забыть, да и сама дата ассоциировалась с манипуляциями старой власти.

Сегодня в Чехии 8 Марта все еще является праздником, но уже не так широко отмечается, как во времена коммунизма. Он стал более персональным и индивидуальным, и многие женщины проводят его вместе с семьей и друзьями, даря друг другу цветы и подарки.

В последнее время в Чехии проходят митинги и акции, направленные на борьбу за права женщин и против насилия. Тем не менее Международный женский день в Чехии больше ассоциируется с приятным отдыхом и заботой со стороны окружающих.

Сегодня в Чехии праздник 8 Марта — это символ уважения к женщинам, которые играют важную роль в обществе.

Что дарить и как поздравлять?

Подарки на 8 Марта не являются обязательным атрибутом праздника, но, если хотите сделать кому-то приятный подарок, отказываться от него не станут. Сыпать деньгами и дарить дорогие подарки, особенно человеку, которого вы плохо знаете, не принято. Широкий жест может быть воспринят чешскими женщинами двояко, как навязчивое внимание. Также женщин в Чехии не принято поздравлять словами типа «всегда радуй глаз» и «будь вечно красивой», так как это относится к объективизации женского тела и суженному пониманию функции женщины в обществе. Более уместно будет просто сказать «С праздником!».

Если вы хотите подарить что-то уместное своей избраннице/партнерше/подруге/родственнице, то в Чехии в этот день принято дарить цветы, шоколад или косметику. Цветы – самый популярный подарок в Чехии, особенно розы и тюльпаны. Ценится также натуральная косметика высокого качества — к счастью, в Чехии достаточно своих производителей с умеренными ценами.

Кроме подарков уместно предложить женщинам провести этот день вместе, пойти на прогулку, посетить кафе или ресторан. Многие семьи в Чехии также готовят специальный ужин или обед в честь Дня женщин.



Отдельно в Чехии отмечают День матери

День матери в Чехии отмечают во вторую майскую неделю, воскресенье. В 2023 году это будет 14 мая. В этот день люди поздравляют своих матерей и благодарят их за любовь и заботу. Традиционно дети дарят цветы, открытки или подарки. Религиозные семьи в этот день также участвуют в богослужениях.

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook