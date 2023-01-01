«Дайте мне права, а не подарки». 8 марта — как принято поздравлять женщин в Чехии?

В разных странах этот праздник отмечают с некоторыми различиями, и Чехия не исключение. В этой статье мы рассмотрим, как празднуют 8 Марта в Чехии и в чем отличие этого праздника от традиций в СНГ.

История зарождения

Как и 1 Мая, празднование 8 Марта происходит от рабочего движения и имеет свои корни в США. В 1908 году в Нью-Йорке на демонстрацию вышло 15 тысяч женщин, требуя улучшения условий труда, повышения заработной платы и избирательного права (большинство штатов США предоставили женщинам право голоса только в 1920 году после принятия 19-й поправки к Конституции США).

Американская социалистическая партия предложила, чтобы последнее воскресенье февраля стало Днем трудящихся женщин в следующем году. В августе 1910 года на конференции в Копенгагене Клара Цеткин, известная деятельница германской социал-демократии, выступила с инициативой создания Международного дня борьбы за женское равноправие и эмансипацию.

Сто участниц из семнадцати разных стран выразили единогласную поддержку данной идеи. Этот праздник был впервые отмечен в 1911 году в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии

История появления праздника в Чехословакии

Праздник 8 Марта появился в Чехословакии в начале XX века и был также связан с международным движением женщин за равноправие и право голоса.

и был также связан с международным движением женщин за равноправие и право голоса. Во время коммунизма в Чехословакии 8 Марта широко отмечали. Правительство использовало его как способ поддержания своей власти и пропаганды коммунистических идей. В этот день в Чехословакии обычно организовывались парады, демонстрации и другие мероприятия, которые были посвящены достижениям женщин в борьбе за равенство и против дискриминации. Женщины получали подарки, цветы и благодарности за свой труд и участие в коммунистическом движении.

Однако, несмотря на все проявления внимания и поддержки, женщины в Чехословакии все еще сталкивались с дискриминацией и неравенством, особенно в отношении равных возможностей в карьере и зарплате. Поэтому после смещения коммунистического режима о прошлой риторике было решено забыть, да и сама дата ассоциировалась с манипуляциями старой власти.

Сегодня в Чехии 8 Марта все еще является праздником, но уже не так широко отмечается, как во времена коммунизма. Он стал более персональным и индивидуальным, и многие женщины проводят его вместе с семьей и друзьями, даря друг другу цветы и подарки.

В последнее время в Чехии проходят митинги и акции, направленные на борьбу за права женщин и против насилия. Тем не менее Международный женский день в Чехии больше ассоциируется с приятным отдыхом и заботой со стороны окружающих.

Сегодня в Чехии праздник 8 Марта — это символ уважения к женщинам, которые играют важную роль в обществе. Крайне важно, чтобы каждая девушка и женщина помнила: все современные достижения были завоеваны другими женщинами для всех женщин. Если бы не их борьба, девушки сегодня не имели бы возможности носить джинсы, получать высшее образование, иметь свои отдельные банковские счета и распоряжаться собственными средствами, а также реализовывать свои профессиональные и творческие амбиции.

В настоящее время чешские женщины часто организуют события в этот день, которые посвящены гендерному равенству, подчеркивая важность борьбы с насилием в отношении женщин в домашней среде, несправедливым уменьшением зарплаты, а также другими проявлениями дискриминации.

Что дарить и как поздравлять?

Подарки на 8 Марта не являются обязательным атрибутом этого дня, но, если хотите сделать кому-то приятный подарок, отказываться от него не станут. Сыпать деньгами и дарить дорогие подарки, особенно человеку, которого вы плохо знаете, не принято. Широкий жест может быть воспринят чешскими женщинами двояко, как навязчивое внимание.

Также женщин в Чехии не принято поздравлять словами типа «всегда радуй глаз» и «будь вечно красивой», «оставайся девочкой» так как это относится к объективизации женского тела и суженному пониманию функции женщины в обществе.

Издевательски прозвучат и фразы вроде «Желаю найти тебе крепкое мужское плечо», «Ничего не решать», «Быть хранительницей очага и не работать» — особенно по отношению к исконному смыслу этого дня, когда сотни женщин выходили бороться за свои права.

Женщина может поздравить другую женщину словами поддержки «Я всегда буду поддерживать тебя», «Желаю тебе добиться того, чего ты хочешь».

Если вы хотите подарить что-то уместное своей избраннице/партнерше/подруге/родственнице, то в Чехии в этот день можно презентовать цветы, шоколад или косметику. Цветы – самый популярный подарок в Чехии, особенно розы и тюльпаны. Ценится также натуральная косметика высокого качества — к счастью, в Чехии достаточно своих производителей с умеренными ценами.

Впрочем, самый выигрышный вариант спросить, а уместно ли что-то дарить, хочет ли женщина поздравлений (считает ли она этот день праздником) и если да, то что бы она хотела. Например, не все женщины, вопреки стереотипам, людят цветы или шоколад. Быть может именно в Чехии у вас попросят в подарок что-то для своего хобби, подписку на стриминговый сервис, а можеть быть даже пиво? Помните, что подарок должен радовать того, кто его принимает, а «обязательная розочка или тюльпан» не всегда попадают в предпочтения женщины.

Кроме подарков уместно предложить женщинам провести этот день вместе, пойти на прогулку, посетить кафе или ресторан. Многие семьи в Чехии также готовят специальный ужин или обед в честь Дня женщин.



Отдельно в Чехии отмечают День матери

День матери в Чехии отмечают во вторую майскую неделю, воскресенье. В 2023 году это будет 14 мая. В этот день люди поздравляют своих матерей и благодарят их за любовь и заботу. Традиционно дети дарят цветы, открытки или подарки. Религиозные семьи в этот день также участвуют в богослужениях.

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