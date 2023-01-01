Госпошлины для иностранцев в Чехии: как и за что их нужно платить?

Госпошлины, или «поплатки» (poplatky), необходимо оплачивать практически при каждом обращении в Министерство внутренних дел, если вы иностранец. О том, каким образом это делать, и о размере госпошлин в 2023 году читайте в нашем материале.

При получении или продлении визы, при смене фамилии или адреса проживания — во всех этих и многих других случаях вам необходимо оплатить госпошлину в МВД Чехии. Но не реальными деньгами, а гербовыми марками, или, как их называют в Чехии, «колками» (kolky). В Чехии такие марки используются для оплаты административных сборов в общественных и государственных учреждениях. «Колки» различаются по цвету и номиналу. Выглядят они так (см. фото ниже).

Продаются «колки» исключительно в отделениях чешской почты. Не советуем покупать их по объявлениям с рук — вас могут обмануть. Тем более, что ненужные «колки» без проблем можно вернуть в любое отделение чешской почты и получить обратно деньги.

Отметим, что некоторые услуги в Министерстве внутренних дел все-таки можно оплатить наличными. Если вам необходимо получить копию, дубликат, ксерокопию или выписку из вашего личного дела, можно расплатиться наличными или картой. Во всех остальных случаях нужны «колки». Почему так, спросите вы? В Чехии так борются с коррупцией.

Итак, за что иностранцы в Чехии должны платить госпошлину?

Прежде всего за подачу заявления на визу. Именно за подачу, а не за саму визу. Важно понимать, что визу купить нельзя, ее можно лишь получить, если вы соответствуете всем требованиям. Госпошлина платится не после получения визы, а во время подачи документов на рассмотрение. Если вы не внесете «поплатки», ваше заявление не будут рассматривать и дадут отказ в визе. Кстати, если вам откажут (по этой или по любой другой причине), госпошлину вам никто не вернет. При следующей подаче вам вновь нужно будет принести с собой «колки» на необходимую сумму.

Теперь о суммах. Ниже вы можете узнать, сколько в 2023 году составляют госпошлины для иностранцев при получении различных типов виз:

Тип визы Сумма госпошлины Долгосрочная виза (тип D) 2 500 крон (для детей младше 15 лет — 1 000 крон) Вид на жительство (тип D) 2 500 крон (для детей младше 15 лет — 1 000 крон) Трудовая или синяя карта (тип D) 2 500 крон За изменение заявленной цели пребывания (изменение типа визы) 2 500 крон (для детей до 15 лет — 1 000 крон)

А что, если виза у вас уже оформлена и вам необходимо получить дополнительную услугу или внести изменения?

Вид проживания Процедура Стоимость в чешских кронах Переходное пребывание (Přechodný pobyt) Прием заявления на получение регистрационного свидетельства (в случае наличия гражданства ЕС) и выдачу временного вида на жительство для члена семьи гражданина ЕС 200 Прием заявления о выдаче регистрационного свидетельства, карты резидента или вида на жительство взамен поврежденного, уничтоженного, потерянного или украденного документа, или документа, носитель информации которого, содержащий биометрические данные, не функционирует, гражданину ЕС и члену его/ее семьи, независимо от гражданства 300 Прием заявления о продлении срока действия карты резидента или вида на жительство или о внесении в него изменений 200 Выдача копии, дубликата, фотокопии или выписки из официального дела иностранца 50 за каждую страницу, 40 на носителе технической информации, 15 за первую страницу и 5 за каждую дополнительную страницу Постоянное место жительства (Trvalý pobyt) Прием заявления на получение ПМЖ для гражданина ЕС или члена его семьи 200 Прием заявления о продлении срока действия карты ПМЖ или вида на жительство 200 Прием заявления об изменении информации в карте ПМЖ или ВНЖ для члена семьи гражданина ЕС 200 Прием заявления о выдаче карты ПМЖ взамен поврежденной, уничтоженной, потерянной или украденной карты или документа, носитель информации которого, содержащий биометрические данные, пришел в негодность 300 Прием заявления на получение карты постоянного жителя или вида на жительство с дополнительным статусом долгосрочного резидента ЕС 500 Выдача копии, дубликата, фотокопии или выписки из официального дела иностранца 50 за каждую страницу, 40 на носителе технической информации, 15 за первую страницу и 5 за каждую дополнительную страницу Другое (Ostatní) Аннулирование места зарегистрированного проживания на территории Чехии 100 Выдача подтверждения о проживании 50 за каждую страницу

Наш консультант Тимур Узбеков: «Мне бы хотелось добавить еще информацию о госпошлине для иностранцев в 4 000 крон, о которой мало кто знает. Если у иностранца украли или он потерял/повредил свою биометрическую карту (при этом он не является гражданином ЕС или членом семьи гражданина ЕС), госпошлина будет составлять уже 4 000 крон. Часто люди путают эту сумму со штрафом и думают, что ее можно снизить, если биометрическую карту украли или иностранца ограбили и у него есть протокол от полиции. Но это, к сожалению, не так. Госпошлину придется оплатить в полном размере».

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за личной консультацией к Тимуру, написав ему в директ в Instagram.



Советуем вам почитать наши ранее опубликованные материалы, один из которых также был подготовлен совместно с Тимуром Узбековым.

1) 5 главных ошибок иностранцев с ВНЖ в Чехии

2) 5 ошибок иностранцев, живущих в Чехии: продолжение темы

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