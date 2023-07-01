Какие вам положены пособия в Чехии?

О чем поговорим в видео «
- Как определяется размер пособия в Чехии?
- Прожиточный минимум в Чехии
- Кто может претендовать на социальные пособия в Чехии?
- Виды социальных пособий в Чехии
- Пособие на ребенка
- Пособие по уходу за ребенком
- Единовременное пособие на ребенка
- Пособие на жилье
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- Пособие на погребение
- Пособие по опекунству
- Пособие на проживание
- Экстренная неотложная финансовая помощь
- Социальное пособие
- Пособие на усыновление
- Гуманитарное пособие
- Пособие солидарным
Полезные ссылки:
Бланки заявлений на всевозможные пособия
Адреса бюро по трудоустройству
Единовременное пособие на ребенка (подать заявление можно до 01.07.2023)
Заявление на пособие солидарным
Министерство труда и социальных дел ЧР
Бюро трудоустройства Чешской Республики
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