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Какие вам положены пособия в Чехии?

Какие вам положены пособия в Чехии?

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
10 марта
13:15
329
Во время кризиса особенно полезно знать о возможностях финансовой поддержки со стороны государства. Мы подготовили материал об актуальных социальных пособиях в Чехии, на которые вы при соотвествии определенным критериям можете рассчитывать в 2023 году.

Какие вам положены пособия в Чехии?

О чем поговорим в видео «Какие вам положены пособия в Чехии»?

  • Как определяется размер пособия в Чехии?
  • Прожиточный минимум в Чехии
  • Кто может претендовать на социальные пособия в Чехии?
  • Виды социальных пособий в Чехии
  • Пособие на ребенка
  • Пособие по уходу за ребенком
  • Единовременное пособие на ребенка
  • Пособие на жилье
  • Единовременное пособие при рождении ребенка
  • Пособие на погребение
  • Пособие по опекунству
  • Пособие на проживание
  • Экстренная неотложная финансовая помощь
  • Социальное пособие
  • Пособие на усыновление
  • Гуманитарное пособие
  • Пособие солидарным

Полезные ссылки:

Бланки заявлений на всевозможные пособия

Адреса бюро по трудоустройству

Единовременное пособие на ребенка (подать заявление можно до 01.07.2023)

Заявление на пособие солидарным

Министерство труда и социальных дел ЧР

Бюро трудоустройства Чешской Республики

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