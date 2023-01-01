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Студенты в Чехии бунтуют. Они платят 6 000 крон за комнату, цены растут дальше

Студенты в Чехии бунтуют. Они платят 6 000 крон за комнату, цены растут дальше

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Новости 420on
14 марта
11:05
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Высокие цены на жилье осложнили жизнь студентам в общежитиях. Первый удар они приняли на себя с началом учебного года. Однако некоторые университеты продолжают повышать цены в течение семестра. Студенты готовят петицию.

Студенты в Чехии бунтуют. Они платят 6 000 крон за комнату, цены растут дальше

Люция, студентка Чешского технического университета (ČVUT), долгое время жила в общежитиях Страгова, но из-за значительного повышения цен была вынуждена уехать. «Администрация общежитий объявила, что с начала марта цены снова вырастут еще на 15% в связи с инфляцией», — говорит студентка. Первое повышение произошло в сентябре прошлого года, когда цена выросла на 16%.

Студенты написали петицию против повышения цен. По словам пресс-секретаря ČVUT Катержины Веселы, повышения цен еще не произошло. «Академический сенат ČVUT должен обсудить повышение цен на своем следующем заседании, а новый прейскурант вступит в силу 1 апреля», — сказала Весела.

До сих пор действует сентябрьский прейскурант, согласно которому стоимость проживания в общежитии в одноместной комнате с отдельным душем и туалетом для студента ČVUT составляет от 135 до 215 крон в день с НДС, а в двухместной комнате — от 115 до 180 крон в день с НДС.

«ČVUT впервые за десятилетие повысил плату за общежитие на 16% (при этом общая инфляция в период с 2012 по 2021 год составила почти 23%). К сожалению, после публикации Чешским статистическим управлением данных об инфляции на 2022 год мы были вынуждены повысить цены и в этом году», — объясняет Весела. Средний уровень инфляции в 2022 году составил 15,1%.

Стоимость проживания в общежитии варьируется в зависимости от города. Для Праги характерны более высокие цены на жилье, это касается и студентов. Цены в общежитиях различных вузов Праги также разные. «Если сравнивать сопоставимые типы жилья в общежитиях других университетов, то ČVUT остается дешевле. Повышение цены необходимо для модернизации наших общежитий», — говорит Весела.

По ее словам, ČVUT также пришлось повысить цены из-за нового контракта на поставку электроэнергии по спотовым ценам, когда цена за кВт/ч электроэнергии может меняться каждый месяц. «Мы придерживаемся системы ежеквартального выставления счетов за фактическое потребление электроэнергии, и счета всегда основываются на текущей цене электроэнергии», — сказала Весела.

Недовольство выразили не только студенты ČVUT, но и учащиеся Университета имени Масарика в Брно (MUNI). Впервые за последний год стоимость платы за общежитие выросла в июле, на 34%, еще одно повышение произошло в феврале этого года.

Стоимость койко-места выросла на 15% на основании инфляционной оговорки, включенной в договор на проживание. С февраля студенты Университета Брно платят от 173 до 230 крон (с НДС) в день на человека за одну комнату с ванной комнатой и от 146 до 219 крон (с НДС) за комнату с двумя постелями.

«Однако, чтобы уменьшить экономические последствия для студентов, руководство университета решило не требовать возмещения инфляции в полном объеме, а ограничится повышением на 15%. На ноябрьском заседании комитет по размещению также обсудил, что цены будут скорректированы со следующего учебного года на 10%», — сказал пресс-секретарь MUNI Радим Сайбот.

После запланированного повышения цена за одно койко-место в среднем вырастет до 194 крон в день, что на 72 кроны больше, чем в начале 2022 года.

Стоимость проживания отражает цены на энергию, которые выросли на десятки процентов по сравнению с предыдущими годами. Расходы на воду и канализацию также увеличились.

В связи с ростом цен на энергоносители Чешский сельскохозяйственный университет с нового года также повысил цены на проживание. «Мы постоянно следим за динамикой цен на энергоносители и готовы отразить тенденцию их роста в течение 2023 года в ценах на общежитие», — сказала пресс-секретарь вуза Карла Мрачкова. В настоящее время стоимость двухместного номера составляет 217–226 крон в день.

Экономический университет в Праге (VŠE) также повысил плату за общежитие в сентябре с учетом инфляции, но позже был вынужден провести еще одну корректировку цен, поскольку закончился контракт на поставку газа. «Мы платили за газ по спотовым ценам, которые были в несколько раз выше. Однако после ограничения цен с 1 января 2023 года мы снизили цены», — говорит пресс-секретарь VŠE Вера Коукалова.

Стоимость комнаты в общежитиях VŠE с одной кроватью и ванной комнатой составляет от 225 до 420 крон (с НДС) в день. Стоимость проживания в одноместных двухместных номерах составляет от 186 до 233 крон в день на одного студента.

Другие университеты не повышают цены на оплату общежития в течение учебного года. «Мы будем корректировать цены начиная с июля, мы ожидаем повышения до 10%. В зависимости от типа комнаты цены варьируются от 3 500 до 5 500 крон в месяц», — говорит Петра Халикова, пресс-секретарь Горного университета — Технического университета Остравы.

Университеты предлагают своим студентам помощь в оплате проживания в виде стипендий. Количество заявлений на их получение с годами увеличивается. Например, Карлов университет в декабре прошлого года выплатил 16 315 стипендий на оплату жилья (по сравнению с 15 757 стипендиями годом ранее).

«С начала учебного года 2022/2023 базовая жилищная субсидия была увеличена на 25%», — говорит Гаек.

Вузы обычно выплачивают жилищные субсидии ежеквартально. В VŠE эта сумма составляет 2 097 крон в квартал, то есть около 700 крон в месяц. «За период с октября по декабрь 2022 года мы распределили около 15,5 млн крон среди 7 500 студентов», — сказала Коукалова.

Размер стипендии на проживание в MUNI составляет около 3 100 крон в семестр. 

«Общая сумма, выплаченная университетом в виде стипендий на проживание в прошлом календарном году, составила более 102 млн крон», — сказал пресс-секретарь университета.

Студенты также могут претендовать на социальную стипендию, размер которой устанавливается законом. На 2023 год эта сумма составляет 4 325 крон в месяц. Однако студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, опасаются сложной бюрократической процедуры и негативной реакции со стороны своих однокурсников.

Жилье — самая большая статья студенческих расходов. Однако стоимость жизни еще больше увеличится за счет обедов в университетских столовых, которые также отреагировали на рост цен на продукты питания. Согласно анализу, проведенному организацией Neviditelní, в Чешской Республике насчитывается около 12 000 студентов, которые вынуждены зарабатывать на жизнь самостоятельно и находятся на грани бедности.

Однако, в отличие от других финансово уязвимых групп, они считают свое положение временным и рассчитывают на улучшение ситуации после окончания учебы и поиска работы. 

Источник: seznamzpravy.cz

 

 

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