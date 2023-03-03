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Не ждите, а платите. За сервис пациенты в Чехии доплачивают врачам тысячи крон

Не ждите, а платите. За сервис пациенты в Чехии доплачивают врачам тысячи крон

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Новости 420on
15 марта
08:48
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​Магнитно-резонансная томография без записи стоит 2 600 крон в одном из медицинских центров Праги, гинекология с лечением выше стандарта стоит несколько тысяч в год, в эндокринологии пациенты платят за общение по электронной почте.

Не ждите, а платите. За сервис пациенты в Чехии доплачивают врачам тысячи крон

Это не взятки медицинским работникам, а открыто требуемые и обычные платежи, как выяснил Právo в конкретных медицинских компаниях. Министерство здравоохранения считает значительную часть таких платежей незаконными.

"Пациенты они платят за экспресс-сроки. Запись на МРТ брюшной полости обычно можно получить примерно через месяц, я вижу срок во второй половине апреля. Если вы заплатите 2600 крон, у нас уже есть запись на этот четверг", - объяснил сотрудник клиентской линии одной из компаний, которая сотрудничает с медицинскими страховщиками. По рекомендации врача МРТ стоит 2 600 крон, без рекомендации - 4 700 крон. Компания также предлагает другие дополнительные услуги.

Например, за 2 100 крон можно получить экспресс-визит к врачу, а пакеты профилактических осмотров обойдутся в сумму от 9 000 до 67 000 крон в год. Однако Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, предупреждает: "Застрахованные должны отвергать как незаконные любые регистрационные или другие сборы, которые на самом деле являются условием для пользования услугами, покрываемыми медицинским страхованием".

"Застрахованный должен сообщить о незаконных действиях поставщика услуг медицинской страховой компании, которая может принять меры в отношении действий поставщика услуг в рамках их договорных отношений", - добавил Якоб.

Пакеты также очень распространены среди гинекологов, которые в то же время имеют контракты со страховыми компаниями. Так, например, предлагается пакет за 4,5 тысячи и пакеты для беременных Extra и VIP за 8 и 18 тысяч крон в год. "Мы предоставляем нашим клиентам обслуживание сверх того, что покрывается медицинской страховкой", - пишут они на сайте. 

Аналогичным образом, другая компания предлагает клиентам годовые карты стоимостью от 1 600 до 9 000 крон. Запрашиваемая консультация стоит 1 100 крон, а за сертификат для работодателя взимается 400 крон.

Эндокринология взимает 500 крон в течение двух лет за "дополнительные" услуги, которые включают SMS-напоминания перед приемом, общение по электронной почте и электронные рецепты. Например, обследование с участием собственного переводчика пациента стоит 200 крон за каждые 15 минут.

Ортопедическая компания предлагает своим пациентам различные программы. "Мы предлагаем не только стандартные услуги, которые покрываются вашей медицинской страховой компанией (согласно постановлению о возмещении расходов), но и услуги сверх того, где вы сами выбираете, какой сервис выбрать", - говорит он.

Базовая программа стоит 500 крон в год, “Стандарт” уже 3000  крон, а “Экстра” - 10 000 крон. Разовое посещение врача-специалиста стоит 1000 крон.

Отдельная глава - стоматологи, где пациент обычно платит несколько тысяч крон, несмотря на то, что у клиник есть договоры со страховыми компаниями. Они платят за установку белых пломб, коронок или чистку канала.

Представитель министерства Якоб пояснил, что врачи, имеющие контракты со страховыми компаниями, обязаны предоставлять услуги, оплаченные страховой компанией, и не могут требовать за них прямой оплаты. По его словам, плату можно требовать только за администрирование, но только если она не ограничивает доступ застрахованного к медицинским услугам, покрываемым страховыми компаниями.

Врач или учреждение также может предложить пациенту платные услуги, не покрываемые страховой компанией, но всегда должен предложить пациенту альтернативу в рамках страховки.

Председатель Ассоциации пациентов Любош Олеяр считает, что врачи и медицинские учреждения заслуживают уголовного преследования по целому ряду пунктов. 

"Невозможно использовать деньги для ускорения лечения простого человека", - сказал он в интервью Právo. "Нельзя отдавать предпочтение одному пациенту перед другим только из-за денег. Значит, пациент, у которого нет денег, потому что она, например, уборщица, получит процедуру бог знает когда, а тот, у кого есть деньги, пойдет сейчас?".

Он также раскритиковал ежегодные взносы, которые часто требуют гинекологи. "Пациенты должны жаловаться. Для этого и существуют организации пациентов. Они могут анонимно отправить жалобу нам, и никто не узнает, кто это был", - добавил Олеяр.

Источник: novinky.cz

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