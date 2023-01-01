Чешская торговая инспекция опубликовала черный список интернет-магазинов

Четыре из пяти интернет-магазинов, проверенных Чешской торговой инспекцией (ČOI) в прошлом году, нарушили закон.

Почти 80% проверок интернет-магазинов, проведенных ČOI в прошлом году, выявили нарушения законодательных норм. Чаще всего торговцы не информировали о возможностях подачи жалобы, а некоторые давали ложную информацию о товаре или о себе, сообщил пресс-секретарь инспекции Йиржи Фрёлих. По его словам, полученные результаты не отражают картину всего рынка, поскольку проверки проводились в основном в отношении тех розничных торговцев, на которых поступало больше жалоб или чьи проблемы были выявлены инспекцией в прошлом.

В прошлом году ČOI провела 1 064 проверки интернет-магазинов. Нарушения правил были выявлены в 839 случаях. У некоторых продавцов инспекторы обнаружили сразу несколько нарушений. Только по закону о защите прав потребителей было выявлено более 1 800 нарушений. Еще 230 нарушений были связаны с другими правовыми нормами, которые отслеживает ČOI.

Чаще всего, в 464 случаях, продавцы в прошлом году были виновны в нарушении обязанности надлежащим образом информировать об объеме, условиях и способе предъявления требований. В 383 случаях инспекция выявила поведение, вводящее в заблуждение, например предоставление ложной информации.

В 309 случаях торговцы или поставщики услуг не раскрыли потребителю существенную информацию, утаили или предоставили ее в неясной форме.

«В 300 случаях продавец никак не информировал потребителя о внесудебном урегулировании потребительских споров», — говорится в сообщении ČOI.

В прошлом году 863 штрафа, выписанных инспекцией в ходе проверок онлайн-продавцов, стали юридически обязательными. Общая сумма составила 13,8 млн крон. Самый большой окончательный штраф — 750 000 крон — был наложен на компанию LUNZO s.r.o. Компания, среди прочего, предоставила на своем сайте ложную информацию об удовлетворенности пользователей.

В прошлом году инспекция расширила список рискованных магазинов на сайте www.rizikove.cz, добавив 365 новых адресов. Она также предостерегает от так называемых торговых галерей, где фактический продавец неизвестен и потребитель обязан заранее оплатить товар.

«ČOI регистрирует жалобы на доставку товаров с большой задержкой по времени или недоставку товаров в принципе», — сказал Фрёлих. Урегулирование жалоб или возврат товаров в таких случаях может быть затруднительным.

Источник: ceskenoviny.cz

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