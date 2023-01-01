Борьба с инфляцией или топ-3 инвестиционных трендов в Чехии

​Примерно 60% чехов считают обесценивание сбережений такой же серьезной проблемой, как рост цен. Это следует из февральского опроса агентства «Медиана» среди двух тысяч респондентов.

Чтобы защититься от инфляции, чехи чаще всего предпочитают хранить деньги в инвестиционном золоте, срочных депозитах или фондах недвижимости. В то время как инвестиции в золото предпочитают 24% людей, срочные депозиты - 21%, фонды недвижимости - 19%.

Как показал опрос, покупку недвижимости как инвестиции назвали 18% респондентов, 17% опрошенных выбрали бы вложения в акции и облигации и инвестиционные фонды, 11% - сберегательные счета в банках, 9% - дополнительное пенсионное страхование и 8% - строительные сбережения. Об инвестициях в криптовалюты сообщили 7% чехов.

По данным Чешского национального банка, средний уровень инфляции за весь 2022 год составил 15,1% и, таким образом, стал вторым по величине с момента создания независимой Чехии. По данным Чешского статистического управления, рост цен был выше только в 1993 году.

Две трети опрошенных заявили, что ищут информацию и решают, как распорядиться своими деньгами. Только 12% людей знают, как решить ситуацию с обесцениванием сбережений из-за инфляции. В то же время готовность инвестировать не покидает Чехию. Менее 44% ответили, что будут инвестировать столько же, сколько и год назад, а 27% опрошенных готовы инвестировать еще больше.

«Интерес к покупке золота в Чехии ежегодно растет на десятки процентов, продажи Golden Gate выросли на 23% в годовом исчислении. В прошлом году мы продали 3 тонны золота, а за последнее десятилетие уже 14 тонн золота», — рассказал Павел Ржигак, менеджер по работе с клиентами торговца Golden Gate.

Четверть респондентов охарактеризовали сбережения в золоте как простые, понятные и с низким риском, несмотря на то, что они также осознают, что цена на золото колеблется. В настоящее время, по данным компании Golden Gate, десятки тысяч чехов регулярно копят на золото и серебро.

Половина чехов в возрасте до 26 лет считают инвестирование стандартным способом позаботиться о своих деньгах. Большинство хотели бы, чтобы школа научила их инвестировать, чтобы они могли взять свои финансы в свои руки. Это следует из опроса агентства Ipsos для инвестиционной платформы Fondee.

По данным Ipsos, защита от инфляции является основной причиной инвестирования для 66% молодых людей. Половина из них говорят, что причина инвестирования – обеспечить достойное будущее, 39% пытаются улучшить свои средства, потому что не могут рассчитывать на пенсию от государства. «В долгосрочной перспективе молодые люди более ответственно относятся к своим финансам и хотят взять деньги в свои руки», — отметила соучредитель Fondee Ева Хлавсова.

Согласно опросу, 65% молодых чехов каждый месяц стараются откладывать деньги, однако только 41% вкладывают свои сбережения в инвестиции. Молодежь предпочитает инвестировать в акции. Только 18% предпочли бы инвестировать в криптовалюты.

Источник: ceskatelevize.cz

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