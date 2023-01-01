Борьба с инфляцией или топ-3 инвестиционных трендов в Чехии

Чтобы защититься от инфляции, чехи чаще всего предпочитают хранить деньги в инвестиционном золоте, срочных депозитах или фондах недвижимости. В то время как инвестиции в золото предпочитают 24% людей, срочные депозиты - 21%, фонды недвижимости - 19%.
Как показал опрос, покупку недвижимости как инвестиции назвали 18% респондентов, 17% опрошенных выбрали бы вложения в акции и облигации и инвестиционные фонды, 11% - сберегательные счета в банках, 9% - дополнительное пенсионное страхование и 8% - строительные сбережения. Об инвестициях в криптовалюты сообщили 7% чехов.
По данным Чешского национального банка, средний уровень инфляции за весь 2022 год составил 15,1% и, таким образом, стал вторым по величине с момента создания независимой Чехии. По данным Чешского статистического управления, рост цен был выше только в 1993 году.
Две трети опрошенных заявили, что ищут информацию и решают, как распорядиться своими деньгами. Только 12% людей знают, как решить ситуацию с обесцениванием сбережений из-за инфляции. В то же время готовность инвестировать не покидает Чехию. Менее 44% ответили, что будут инвестировать столько же, сколько и год назад, а 27% опрошенных готовы инвестировать еще больше.
«Интерес к покупке золота в Чехии ежегодно растет на десятки процентов, продажи Golden Gate выросли на 23% в годовом исчислении. В прошлом году мы продали 3 тонны золота, а за последнее десятилетие уже 14 тонн золота», — рассказал Павел Ржигак, менеджер по работе с клиентами торговца Golden Gate.
Четверть респондентов охарактеризовали сбережения в золоте как простые, понятные и с низким риском, несмотря на то, что они также осознают, что цена на золото колеблется. В настоящее время, по данным компании Golden Gate, десятки тысяч чехов регулярно копят на золото и серебро.
Половина чехов в возрасте до 26 лет считают инвестирование стандартным способом позаботиться о своих деньгах. Большинство хотели бы, чтобы школа научила их инвестировать, чтобы они могли взять свои финансы в свои руки. Это следует из опроса агентства Ipsos для инвестиционной платформы Fondee.
По данным Ipsos, защита от инфляции является основной причиной инвестирования для 66% молодых людей. Половина из них говорят, что причина инвестирования – обеспечить достойное будущее, 39% пытаются улучшить свои средства, потому что не могут рассчитывать на пенсию от государства. «В долгосрочной перспективе молодые люди более ответственно относятся к своим финансам и хотят взять деньги в свои руки», — отметила соучредитель Fondee Ева Хлавсова.
Согласно опросу, 65% молодых чехов каждый месяц стараются откладывать деньги, однако только 41% вкладывают свои сбережения в инвестиции. Молодежь предпочитает инвестировать в акции. Только 18% предпочли бы инвестировать в криптовалюты.
Источник: ceskatelevize.cz
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