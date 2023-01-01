Жители Чехии затянули пояса потуже. Посмотрите, на чем приходится экономить

​«Я не могу позволить себе кино, театр, концерты, я не покупала одежду с 2019 года, последний раз я была у парикмахера в 2017 году. Я не живу, я просто выживаю», — говорит одна из участниц опроса.

Как быть, когда рост цен начинает бить по семейному бюджету? Люди в Чехии начали сокращать расходы на продукты питания и электроэнергию, а также экономить на том, что не относится к предметам первой необходимости. Об этом свидетельствуют данные опроса Výzkumník Seznam, проведенного в рамках уникального проекта «Как живешь».

Сокращение покупок, экономия на продуктах питания и энергии — такова наиболее распространенная реакция чехов на высокую инфляцию.

Респонденты чаще всего говорили о сокращении покупок товаров повседневного спроса (61%), использовании меньшего количества услуг (49%), сокращении покупок продуктов питания (48%) и энергопотребления (59%).

Треть людей сократили поездки (34%). Лишь небольшой процент (4%) были вынуждены отложить или прервать лечение из-за финансовых проблем, и очень мало людей (5%) обращались за социальной помощью. Более 12% заявили, что их не затронула проблема роста цен и они не изменили своего поведения. Однако чаще всего это связано с тем, что они используют финансовые резервы семьи.

Многие респонденты ответили, что живут экономно в течение многих лет и вообще не имеют резервов. Некоторые пожилые люди сказали, что им пришлось снова начать работать, самому старшему из них пришлось найти работу в 81 год.

«Я не могу позволить себе кино, театр, концерты, я не покупала одежду с 2019 года, последний раз я была у парикмахера в 2017 году. Я получаю пособие на жилье, могу позволить себе только лекарства без доплаты, я не курю и не пью алкоголь. Я не живу, я просто выживаю», — говорит одна из участниц опроса. Ей не нравится, что государственная поддержка направлена в первую очередь на беженцев из Украины.

25% сообщили, что им пришлось отложить крупные запланированные инвестиции из-за роста цен, а треть сделает это в будущем. Доля ответов о сокращении расходов на путешествия увеличилась с 30 до 42%, а 20% чехов намерены снизить расходы на алкоголь или сигареты.

Доля людей, которые будут искать дополнительный заработок и другие способы увеличить свой доход, увеличилась до 20%. За помощью к государству будет обращаться уже не каждый двадцатый, а примерно каждый одиннадцатый.

Среди других реакций — покупки в Польше или в секонд-хенде. Некоторые респонденты решают ситуацию путем продажи излишков недвижимости, переезда за границу.

В другой части опроса люди отвечали, на каких расходах они прежде всего хотели бы сэкономить. Большинство хотели бы сократить коммунальные платежи (46%). Их также беспокоят налоги (32%), транспортные расходы (23%), арендная плата (23%), медицинские платежи (19%) и выплаты по ипотеке (18%). От оплаты детских занятий, например кружков и лыжных поездок, отказались бы около 6%.

Источник: seznamzpravy.cz