Как защитить свою персональную информацию или удалить ее из сети?

МВД Чехии опубликовало имена и адреса пользователей электронных ящиков данных. Что делать, если гражданин недоволен включением в публичный список держателей «датовых схранок»?

Министерство внутренних дел разместило на своем сайте для скачивания список пользователей «датовых схранок», содержащий их персональные данные, включая полное имя и адрес постоянного места жительства.

Помимо предпринимателей, в него входят все физические лица, которые завели ящики по собственному желанию. По данным издания Právo, среди них есть полицейские и военные. Управление по защите персональных данных еще не рассмотрело потенциальную угрозу безопасности.

Эксперт по кибербезопасности Томаш Флидр сказал: «Риск будет очень индивидуальным. Если это агент секретной службы или сотрудник полиции, занимающийся отслеживанием организованной преступности, то я могу себе представить, что публикация адреса, где проживает его семья и дети, — это огромный риск. И, конечно, он должен попросить, чтобы информацию удалили».

Граждане, которые не являются предпринимателями, могут запросить удаление данных в Министерстве внутренних дел.

«Если физическое лицо не удовлетворено включением своих данных, оно имеет право их удалить из общедоступного списка. Любой желающий может подать жалобу в Управление по защите персональных данных, но мы будем проверять дело только с точки зрения защиты персональных данных. У нас пока таких жалоб нет», — сказал пресс-секретарь МВД Милан Ржепка.

Однако он не исключил, что ведомство все же займется этим в рамках одной из жалоб.

«До сих пор никто не обращался с просьбой удалить свои персональные данные. Упомянутые данные публикуются на основании Закона об электронных транзакциях и разрешенном преобразовании документов и Закона о свободном доступе к информации», — сказала пресс-секретарь внутренних дел Хана Мала.

Хотя данные о предпринимателях общедоступны в реестрах, до сих пор не было информации обо всех держателях ящиков данных в алфавитном порядке, собранной в одном месте. Теперь каждый желающий может скачать файлы с адресами десятков тысяч юридических лиц, самозанятых и физических лиц в разделе открытых данных.

Такая информация может быть использована, например, для рекламных кампаний среди определенной группы людей, проживающих в Чешской Республике.

По информации МВД, система работает в так называемом режиме opt-out, то есть государство вносит все данные в реестр, и, если кто-то не хочет в нем быть, они удаляются в индивидуальном порядке по заявлению пользователя.

Для граждан, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, удаление личных данных из реестра возможно на сайте mojedatovaschranka.cz после входа в раздел «Настройки» и на вкладку «Отображение» в списке DS.

Источник: novinky.cz

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