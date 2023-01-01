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Как защитить свою персональную информацию или удалить ее из сети?

Как защитить свою персональную информацию или удалить ее из сети?

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Новости 420on
20 марта
19:29
387
МВД Чехии опубликовало имена и адреса пользователей электронных ящиков данных. Что делать, если гражданин недоволен включением в публичный список держателей «датовых схранок»?

Как защитить свою персональную информацию или удалить ее из сети?

Министерство внутренних дел разместило на своем сайте для скачивания список пользователей «датовых схранок», содержащий их персональные данные, включая полное имя и адрес постоянного места жительства.

Помимо предпринимателей, в него входят все физические лица, которые завели ящики по собственному желанию. По данным издания Právo, среди них есть полицейские и военные. Управление по защите персональных данных еще не рассмотрело потенциальную угрозу безопасности. 

Эксперт по кибербезопасности Томаш Флидр сказал: «Риск будет очень индивидуальным. Если это агент секретной службы или сотрудник полиции, занимающийся отслеживанием организованной преступности, то я могу себе представить, что публикация адреса, где проживает его семья и дети, — это огромный риск. И, конечно, он должен попросить, чтобы информацию удалили».

Граждане, которые не являются предпринимателями, могут запросить удаление данных в Министерстве внутренних дел.

«Если физическое лицо не удовлетворено включением своих данных, оно имеет право их удалить из общедоступного списка. Любой желающий может подать жалобу в Управление по защите персональных данных, но мы будем проверять дело только с точки зрения защиты персональных данных. У нас пока таких жалоб нет», — сказал пресс-секретарь МВД Милан Ржепка.

Однако он не исключил, что ведомство все же займется этим в рамках одной из жалоб.

«До сих пор никто не обращался с просьбой удалить свои персональные данные. Упомянутые данные публикуются на основании Закона об электронных транзакциях и разрешенном преобразовании документов и Закона о свободном доступе к информации», — сказала пресс-секретарь внутренних дел Хана Мала.

Хотя данные о предпринимателях общедоступны в реестрах, до сих пор не было информации обо всех держателях ящиков данных в алфавитном порядке, собранной в одном месте. Теперь каждый желающий может скачать файлы с адресами десятков тысяч юридических лиц, самозанятых и физических лиц в разделе открытых данных.

Такая информация может быть использована, например, для рекламных кампаний среди определенной группы людей, проживающих в Чешской Республике.

По информации МВД, система работает в так называемом режиме opt-out, то есть государство вносит все данные в реестр, и, если кто-то не хочет в нем быть, они удаляются в индивидуальном порядке по заявлению пользователя.

Для граждан, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, удаление личных данных из реестра возможно на сайте mojedatovaschranka.cz после входа в раздел «Настройки» и на вкладку «Отображение» в списке DS.

Источник: novinky.cz

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