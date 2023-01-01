Новый индекс счастья. Чехия на 18-м месте, Украина — на 92-м

​Чешская Республика по-прежнему входит в топ-20 самых счастливых стран мира, Украина заняла 92-е место, а Россия 70-е. «Несмотря на страдания и ущерб, которые переживает Украина, оценки качества жизни в прошлом году были лучше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым», — отмечают авторы исследования.

Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной в мире, несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в соседней России, с довольно большим отрывом опередив Данию, занявшую второе место, и Исландию, занявшую третье место. Чехия отстояла свою 18-ю позицию в списке из более чем 130 стран. Чехи счастливее бельгийцев, британцев, французов и испанцев. Это следует из так называемого рейтинга счастья, который составляется Организацией Объединенных Наций.

Наибольшее улучшение наблюдается в Литве, которая поднялась более чем на 30 мест с 2017 года и в настоящее время занимает 20-е место. А Словакия переместилась с 35-го места на 29-е.

Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан находятся в самом конце рейтинга. Причем последняя из названных стран — единственная, которая не преодолела отметку в два балла.

По словам исследователей, 2022 год продемонстрировал интересный феномен.

«Благожелательность к другим, особенно помощь незнакомым людям, которая значительно возросла в 2021 году, осталась высокой и в 2022 году», — сказал CNN Джон Хелливелл, один из авторов отчета. В целом, по данным исследователей, уровень филантропии стал на четверть больше, чем в годы, предшествовавшие пандемии.

«В отчете этого года много интересных выводов, — пояснила соавтор исследования Лара Акнин. — Но один из них, который я считаю особенно интересным и обнадеживающим, касается просоциальности. Уже второй год мы видим, что различные формы повседневной доброты, такие как помощь незнакомцу, благотворительность и волонтерство, превышают допандемический уровень. Доказано, что акты доброты ведут к большему счастью».

Война в Украине

Несколько удивительно, что ощущение счастья не претерпело значительных изменений ни в Украине, которая сталкивается с вторжением, ни в России, которая создает конфликт. «Несмотря на страдания и ущерб, которые переживает Украина, оценки качества жизни в прошлом году были лучше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым», — отмечают авторы исследования. Кроме того, в обеих странах в прошлом году выросло доверие к собственному правительству, причем в Украине в большей степени, чем в России.

Аналитики также проследили, как украинцы оценивают действия российского руководства. Если до аннексии Крыма украинцы давали ему более четырех баллов из десяти, то после захвата полуострова в 2014 году россияне стали получать от украинцев около одного балла. После того как российские войска пересекли границу Украины, этот рейтинг упал до нуля.

В рейтинге счастья, однако, Россия удерживает свои позиции по сравнению с Украиной. В то время как Россия занимает 70-е место, Украина оказалась на 92-м. «Разрушительное воздействие войны очевидно для всех, поэтому мы также обнаружили, что благосостояние в Украине сильно пострадало», — комментирует результаты один из исследователей, Ян-Эммануэль Де Неве.

Рейтинг мирового счастья

Исследование World Happiness Report опирается на шесть ключевых факторов, помогающих объяснить различия в уровнях счастья как их воспринимают сами люди: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ для разработки стратегий счастья.

Данные основаны на опросе Gallup World Poll, в котором респонденты оценивают свою текущую жизнь в целом (по шкале от 0 — худшая из возможных до 10 — лучшая из возможных). В исследовании также используются репрезентативные для населения средние национальные показатели за каждый год в каждой стране.

Первый Всемирный рейтинг счастья был опубликован 1 апреля 2012 года.

Источник: seznamzpravy.cz

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