Считаем вместе: когда вы выйдете на пенсию в Чехии? Важные условия

Дата выхода на пенсию в Чехии у всех разная и зависит от возраста, количества детей и страхового стажа. Наглядное руководство подскажет вам, когда вы можете рассчитывать на пенсию и подавать заявление о досрочном выходе на пенсию.

Чтобы получить право на пенсию по возрасту, гражданин Чехии должен выполнить два условия: достижение пенсионного возраста и достижение необходимого страхового стажа. Они взаимосвязаны. Условия зависят от пола, даты рождения и для женщин — от количества детей на воспитании. При этом мужчины выходят на пенсию позже, чем большинство женщин.

Возраст, при котором уже можно претендовать на пенсию в 2023 году, составляет 64 года и относится к мужчинам и бездетным женщинам 1959 года рождения. Максимальный требуемый страховой период составляет 35 лет. Согласно уже действующим правилам, в ближайшие годы верхняя граница пенсионного возраста постепенно переместится к 65 годам. Для мужчин и некоторых женщин 1965 года рождения это изменение станет решающим.

Пенсия не назначается автоматически; каждый должен самостоятельно запросить ее в районном управлении социального обеспечения по месту жительства — на рассмотрение заявления у властей есть 90 дней. При этом вы можете выходить на пенсию, но как таковой «обязанности» не существует.

Например, можно продолжать работать или заниматься бизнесом, чтобы обеспечить себе более высокую пенсию в будущем. Государство также позволяет получать пенсию, продолжая работать. «За исключением досрочных пенсий, можно подать заявление о назначении пенсии задним числом за последние пять лет», — сказала Йитка Дрмолова, пресс-секретарь Чешского управления социального обеспечения.

Пенсионная реформа

Из-за растущего дефицита в пенсионной системе правительство готовит реформу, которая изменит правила выхода на пенсию. Корректировки все еще обсуждаются, также рассматривается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 68 лет.

С другой стороны, согласно рабочему документу Министерства труда и социальных вопросов в распоряжении SZ Byznys, правительственная коалиция также обсуждает вопрос о сокращении необходимого страхового периода с 35 до 25 лет. По данным министерства, этот срок в стране очень большой по сравнению с другими странами, и только в 2021 году Управление социального обеспечения отклонило около семи тысяч заявлений на получение пенсии из-за невыполнения этого условия.

В Чехию также приезжает много людей трудоспособного возраста из стран, с которыми у государства нет соглашения о социальном обеспечении, например из Вьетнама. Однако это изменение означает увеличение государственных расходов на 200–300 миллионов крон в год, поэтому также рассматривается вариант сохранения нынешнего положения или даже продления срока необходимого пенсионного страхования до 40 лет.

Достижение пенсионного возраста

Условия для достижения пенсионного возраста делятся в зависимости от даты рождения на три группы.

Первая группа, к которой новый пенсионный возраст сейчас не относится, — люди, родившиеся до 1936 года. Мужчины этой возрастной группы выходят на пенсию в 60 лет, женщины — между 53 и 57 годами в зависимости от количества детей.

Вторая группа — люди, родившиеся между 1936 и 1971 годами. Пенсионный возраст для этой группы, в зависимости от даты рождения, а для женщин — и от количества воспитанных детей, колеблется от 57 до 65 лет. Уточненные данные приведены в таблице ниже, где для простоты представлены только те, кто родился в 1950 году и позже.

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Возраст выхода на пенсию

Год рожд. Муж. Жен. без детей Жен. с 1 реб. Жен. с 2 детьми Жен. с 3-4 дет. Жен. с 5 дет. и более 1950 62 let, 6 m. 61 let 59 let, 8 m. 58 let, 4 m. 57 let 55 let, 8 m. 1951 62 let, 8 m. 61 let, 4 m. 60 let 58 let, 8 m. 57 let, 4 m. 56 let 1952 62 let, 10 m. 61 let, 8 m. 60 let, 4 m. 59 let 57 let, 8 m. 56 let, 4 m. 1953 63 let 62 let 60 let, 8 m. 59 let, 4 m. 58 let 56 let, 8 m. 1954 63 let, 2 m. 62 let, 4 m. 61 let 59 let, 8 m. 58 let, 4 m. 57 let 1955 63 let, 4 m. 62 let, 8 m. 61 let, 4 m. 60 let 58 let, 8 m. 57 let, 4 m. 1956 63 let, 6 m. 63 let, 2 m. 61 let, 8 m. 60 let, 4 m. 59 let 57 let, 8 m. 1957 63 let, 8 m. 63 let, 8 m. 62 let, 2 m. 60 let, 8 m. 59 let, 4 m. 58 let 1958 63 let, 10 m. 63 let, 10 m. 62 let, 8 m. 61 let, 2 m. 59 let, 8 m. 58 let, 4 m. 1959 64 let 64 let 63 let, 2 m. 61 let, 8 m. 60 let, 2 m. 58 let, 8 m. 1960 64 let, 2 m. 64 let, 2 m. 63 let, 8 m. 62 let, 2 m. 60 let, 8 m. 59 let, 2 m. 1961 64 let, 4 m. 64 let, 4 m. 64 let, 2 m. 62 let, 8 m. 61 let, 2 m. 59 let, 8 m. 1962 64 let, 6 m. 64 let, 6 m. 64 let, 6 m. 63 let, 2 m. 61 let, 8 m. 60 let, 2 m. 1963 64 let, 8 m. 64 let, 8 m. 64 let, 8 m. 63 let, 8 m. 62 let, 2 m. 60 let, 8 m. 1964 64 let, 10 m. 64 let, 10 m. 64 let, 10 m. 64 let, 2 m. 62 let, 8 m. 61 let, 2 m. 1965 65 let 65 let 65 let 64 let, 8 m. 63 let, 2 m. 61 let, 8 m. 1966 65 let 65 let 65 let 65 let 63 let, 8 m. 62 let, 2 m. 1967 65 let 65 let 65 let 65 let 64 let, 2 m. 62 let, 8 m. 1968 65 let 65 let 65 let 65 let 64 let, 8 m. 63 let, 2 m. 1969 65 let 65 let 65 let 65 let 65 let 63 let, 8 m. 1970 65 let 65 let 65 let 65 let 65 let 64 let, 2 m. 1971 65 let 65 let 65 let 65 let 65 let 64 let, 8 m.

Источник: ČSSZ, roky a měsíce

В третью группу входят люди, родившиеся после 1971 года. Для этой группы пенсионный возраст установлен единый для всех — 65 лет.

Требуемый период страхования

Необходимый период страхования зависит от пенсионного возраста. Это время, в течение которого человек платил взносы в систему социального страхования или же за него платило государство не менее года подряд, например, в случае родительского декрета или безработицы (это так называемый период замещающего страхования).

Люди, которые только что достигли пенсионного возраста и хотят сразу же начать получать пенсию, должны иметь страховой стаж не менее 35 лет. Более короткий минимальный страховой период применяется к людям, которые достигли пенсионного возраста раньше и превысили свой трудовой стаж на протяжении нескольких лет. Страховой стаж постоянно регистрируется в базе данных Чешского управления социального обеспечения.

Сроки для выплат необходимого пенсионного страхования

Достижение пенсионного возраста (год) Требуемый срок страхования до 2010 25 лет 2010 26 лет 2011 27 лет 2012 28 лет 2013 29 лет 2014 30 лет 2015 31 год 2016 32 года 2017 33 года 2018 34 года после 2018 35 лет

Источник: ČSSZ

Большое влияние на страховой период оказывает то, включается ли в него учеба и в какой степени. Этот критерий варьируется в зависимости от того, в какие годы соответствующее лицо посещало учебное заведение. Как пояснила Йитка Дрмолова из Чешского управления социального обеспечения, предыдущие законы признавали учебу частью страхового периода наравне с периодом работы. Действующий Закон о пенсионном страховании учитывает это для периода до 1 января 1996 года.

Для людей, которые учились в школе до 1 января 1996 года, в этот период полностью засчитывается все время между окончанием обязательного школьного образования и 18-летним возрастом, то есть обычно средняя школа. После достижения 18-летнего возраста учитываются шесть лет обучения, и то только в 80% случаев.

В период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2009 года засчитывается только обучение после 18 лет, и только шесть лет и в 80% случаев.

Обучение, завершенное после января 2010 года, не признается вообще.

Досрочный выход на пенсию и другие исключения

В некоторых случаях нет необходимости выполнять оба условия.

Однако досрочный выход на пенсию, который обычно означает более низкую пенсию, доступен тем, кто завершил требуемый период страхования и кому до пенсионного возраста осталось менее трех лет. Исключение составляют люди старше 60 лет, которые не имеют права на пенсию, пока им не исполнится 63 года. Они могут выйти на досрочную пенсию за пять лет до наступления обычного пенсионного возраста.

Некоторые люди, которые не достигли требуемого срока страхования, также могут претендовать на обычную пенсию. Условием является:

– не менее 20 лет пенсионного стажа — вы можете выйти на пенсию на пять лет позже пенсионного возраста для мужчин того же года рождения,

– не менее 30 лет пенсионного страхования, не включая замещающий пенсионный стаж от государства (например, безработица, отпуск по уходу за ребенком) — вы можете выйти на пенсию по достижении пенсионного возраста,

– минимум 15 лет пенсионного стажа, также не включая компенсационный пенсионный стаж, – можно выйти на пенсию на пять лет позже пенсионного возраста для мужчин того же года рождения,

– возраст 65 лет, признанная инвалидность и необходимый страховой стаж для получения пенсии по инвалидности,

– возраст 65 лет и признанная инвалидность в результате несчастного случая на производстве.

Как узнать информацию о пенсии

Любой человек может узнать о зачтенном страховом периоде и других важных пенсионных данных из Пенсионного информационного бланка. Его можно запросить раз в год в Чешском управлении социального обеспечения.

Еще более быстрым способом является получение информации о пенсии в режиме онлайн через Информационное пенсионное заявление Чешского управления социального обеспечения. В нем содержатся актуальные данные о предполагаемом размере вашей пенсии и дате, с которой вы имеете право на нее.

Если из информационного бланка или приложения выяснится, что в записях о страховом стаже имеются расхождения, следует обратиться в соответствующее отделение Управления социального обеспечения, чтобы обсудить, как уточнить и дополнить данные.

Все предварительные расчеты следует воспринимать как ориентировочные. Точный расчет производится Чешским управлением социального обеспечения только на основании надлежащим образом поданного заявления. Если какие-либо ошибки обнаруживаются только в решении о назначении пенсии или при отклонении заявления, вы можете подать апелляцию в письменном виде.

«Если у заявителя имеются какие-либо документы, подтверждающие спорные периоды страхования, в том числе копия регистрационного свидетельства, то эти документы также должны быть представлены, чтобы их можно было оценить в процедуре обжалования», — сказала Йитка Дрмолова, пресс-секретарь социального управления.

Источник: seznamzpravy.cz

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