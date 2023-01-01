В Чехии чиновники проведут расследование цен на яйца. Они завышены до неприличия

​Восемь крупнейших сетей супермаркетов Словакии на прошлой неделе договорились об ограничении цен на 400 видов основных продуктов питания. Примет ли Чехия такие же меры?

В январе фермеры подняли цены на на яйца 1,61 кроны, а торговые сети - на 2,71 кроны. По мнению министра сельского хозяйства Зденека Некулы (KDU-ČSL), это выходит за рамки приличия. Однако он не хочет ограничивать цены, как в Словакии.

Восемь крупнейших сетей супермаркетов Словакии на прошлой неделе договорились об ограничении цен на 400 видов основных продуктов питания. С понедельника 20 марта покупатели смогут найти на полках магазинов товары с этикеткой "Антиинфляционная гарантия". Инициатива является добровольной, каждый магазин выбрал свои продукты питания, и акция действует в течение трех месяцев.

Чешская Республика не пойдет по этому пути. "Как министерство, мы вообще не рассматриваем возможность искусственного сдерживания цен", - сказал он.

Он объяснил почему. "Мы ясно видим, что лучше иметь здоровую конкуренцию между торговыми сетями, чтобы увидеть, кто может предложить лучшую цену. Мы не хотим устанавливать цены, это не тот путь, по которому следует идти", - сказал он. Он привел пример с ценами на сахар, когда одна из торговых сетей две недели назад начала продавать сахар по цене около 25 крон, и другие присоединились к ней.

Некула сказал, что ограничение цены должно быть добровольной инициативой розничных торговцев. А они еще не пришли к подобному соглашению.

"Мы будем внимательно следить за ситуацией в Словакии, но на данный момент для нас более разумно постоянно чередовать акции скидок, чем проводить трехмесячную акцию скидок на ограниченный ассортимент из 30-50 продуктов питания", - сказал SZ Byznys Томаш Проуза, президент Ассоциации торговли и туризма.

Правительство Венгрии установило предельный уровень цен на продукты питания в связи с высокой инфляцией до конца апреля 2023 года. Оно регулирует цены, например, на свинину, масло и муку.

"За гранью приличия"

Самый заметный результат заседания недавно сформированной межведомственной группы, которая занимается проблемой высоких цен на продукты питания, касается яиц. Некула сообщил, что он подал жалобу в Управление по защите конкуренции с просьбой провести расследование по факту завышения цен на яйца в магазинах в январе.

В то время как фермеры продавали яйца на 1,61 кроны дороже по сравнению с прошлым годом (по 3,55 крон), на полках магазинов они подорожали на 2,71 кроны - до 5,65 крон. По данным Евростата, яйца в Чешской Республике являются самыми дорогими в ЕС.

"Никто не должен пользоваться текущей ситуацией для непропорционального увеличения прибыли. К сожалению, торговцы все еще проверяют, что могут выдержать наши граждане. В эти трудные времена их поведение, на мой взгляд, выходит за рамки приличия. Людям нужны яйца для приготовления пищи и выпечки, поэтому у них нет другого выбора, кроме как смириться с ценой. Именно поэтому мы попросим Управление по вопросам конкуренции расследовать, не вступают ли торговцы в сговор и одновременно повышают цены", - сказал Некула.

В состав межведомственной правительственной группы входят представители Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов, Министерства промышленности и торговли, а также представители правительства, Чешской торговой инспекции и Национального экономического совета при правительстве (NERV).

Уже в конце февраля Министерство сельского хозяйства объявило, что подало жалобу в Управление по защите конкуренции в связи с подозрениями о картельном соглашении по делу о резком повышении цен на сахар в магазинах. В октябре сахар за один месяц подорожал с 18 до более чем 30 крон за килограмм. По его словам, наценка в магазинах выросла на 77%, в то время как на сахарных заводах "всего" на 51%.

20 марта Антимонопольное управление сообщило, что проводит расследование цен на пять основных продуктов питания по всей цепочке поставок и потребления: муку, масло, молоко, яйца и курицу. Оно запросило информацию у двухсот операторов.

Управление выразило убеждение, что рост цен в основном связан с постепенным переносом возросших затрат после нарушения цепочек поставок во время ковида и после начала российской агрессии.

"В некоторых случаях нельзя исключать, что определенную роль в росте цен могли сыграть запрещенные соглашения или злоупотребление доминирующим положением определенных предприятий или злоупотребление так называемой значительной рыночной властью", - заявили в ведомстве.

Но там добавили, что даже если цена на товар была абсурдно высокой, у ведомства нет полномочий вмешиваться, если только в то же время цена не выросла из-за картельного соглашения или злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Источник: seznamzpravy.cz

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