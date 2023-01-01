От чего чаще всего умирают жители Чехии?

​«Почти половина смертей от сердечных болезней — преждевременные, ненужные. Ведь если бы люди изменили свой образ жизни, они были бы более здоровы», — говорит Йозеф Каутцнер, руководитель отделения кардиологии IKEM.

Основной причиной смертей в прошлом году был ковид. В остальных случаях преобладают болезни сердца, которых часто можно было бы избежать, говорят врачи. Более пятой части населения страны сейчас старше 65 лет. В общей сложности это около 2,2 млн человек.

В прошлом году, по данным Чешского статистического управления, умерло 120 000 человек. Это примерно на 15% меньше, чем в 2021 году. Однако чехи часто умирают не только от сердечных заболеваний. По мнению врачей, это связано с алкоголем, курением и ожирением.

Ишемическая болезнь, которая может привести к таким явлениям, как инфаркты и инсульты, стала причиной смерти более чем в 13% случаев в первой половине прошлого года. «По оценкам, почти половина этих смертей являются преждевременными, ненужными. Ведь если бы люди изменили свой образ жизни, они были бы более здоровы. Эта тенденция характерна для всех цивилизованных стран», — говорит Йозеф Каутцнер, руководитель отделения кардиологии Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM).

Сердечные заболевания долгое время являются самой распространенной причиной смерти в Чешской Республике, за исключением прошлого года, когда больше всего людей умерло от ковида (18%).

Именно потому, что эпидемия пошла на спад, общее число умерших в стране также снизилось почти на 20 000 человек. Однако по сравнению с годами, предшествовавшими вспышке, количество смертей в Чехии в прошлом году также было примерно на 10 000 больше. «Возможно, на это отчасти повлияла эпидемия гриппа, которая была зарегистрирована в конце года, что соответствовало наибольшему количеству смертей, зарегистрированных в декабре, 12 000», — объяснила Михаэла Немечкова, демограф из Чешского статистического управления.

Хорошая новость: средняя продолжительность жизни в Чехии растет. За последние 30 лет она увеличилась почти на 8 лет для мужчин. В прошлом году мужчины чаще всего умирали в возрасте 76 лет, а женщины — чуть меньше 82 лет. И даже для них продолжительность жизни стабильно растет. С 1992 года она увеличилась на 5 лет. По мнению статистиков, эта тенденция должна сохраниться и в последующие годы. По их оценкам, в 2030 году мужчины в Чешской Республике чаще всего будут доживать до 79 лет, а женщины — до 84 лет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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