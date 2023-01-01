Чехии не хватит питьевой воды из запасов подземных вод. Почему?

Председатель правления Ассоциации водного хозяйства Петр Кубала отметил, что Чехия сейчас живет во времена водного процветания, но оно не будет длиться вечно из-за климатических изменений.

В будущем Чешская Республика не сможет полагаться на запасы подземных вод как на источник питьевой воды из-за изменения климата. Об этом в среду журналистам сообщил министр сельского хозяйства KDU-ČSL Зденек Некула. На подземные воды приходится примерно 50% питьевого водоснабжения, а другую половину обеспечивают водохранилища.

Некула сообщил, что повышение средней температуры на два градуса Цельсия ожидается с большой вероятностью уже около 2030 года. Ранее, по его словам, такого повышения температуры не ожидалось до 2040 года.

Он предупредил, что повышение температуры воздуха приводит к потере большого объема воды за счет испарения в атмосферу. «На нашей территории меньше осадков на десять миллиметров, это примерно 780 миллионов кубометров воды. Это больше, чем вмещает наша самая большая плотина Орлик», — сравнил Некула.

Он заявил, что в глобальном масштабе, скорее всего, не удастся сократить выбросы парниковых газов, которые приводят к повышению температуры, несмотря на усилия стран ЕС.

Министр сказал, что водохранилища на плотинах играют жизненно важную роль в снабжении населения питьевой водой и выработке электроэнергии. Он уточнил, что 50% питьевого водоснабжения обеспечивают 47 водохранилищ.

Некула отметил, что до 80% доступного объема подземных вод изымается для обеспечения достаточного количества питьевой воды. Его доступность находится под угрозой, например, из-за отсутствия снежного покрова или быстрого стока воды от проливных дождей. «Сосредоточение внимания на ресурсах подземных вод не является устойчивым путем в будущем с перспективой повышения температуры воздуха», — сказал он.

В связи с этим министерство предлагает поддержку в подключении водопроводных сетей общего пользования и к водохранилищам. «В течение последних шести лет министерство ежегодно предоставляло субсидии в размере почти 15 миллиардов крон для ограничения последствий засухи, 60% которых составляли деньги из фондов ЕС», — сказал Некула.

За этот период было построено 686 километров водопроводных сетей, 43 станции очистки питьевой воды и профинансировано 63 проекта объединения систем водоснабжения. Также было создано более 2300 малых водоемов и прудов. Министр добавил, что 100 млн крон в год идет на восстановление и модернизацию ирригационных систем, а также поддержка идет на противопаводковые мероприятия, в прошлом году было 900 млн крон.

Директор Ассоциации водоснабжения и канализации Вилем Жак сказал, что субсидия на подключение систем водоснабжения является для Чешской Республики самым быстрым и эффективным способом адаптации к изменению климата.

Председатель правления Ассоциации водного хозяйства Петр Кубала отметил, что Чехия сейчас живет во времена водного процветания, но оно не будет длиться вечно именно из-за климатических изменений.

Источник: irozhlas.cz

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