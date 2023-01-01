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Чехии не хватит питьевой воды из запасов подземных вод. Почему?

Чехии не хватит питьевой воды из запасов подземных вод. Почему?

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Новости 420on
22 марта
20:49
308
Председатель правления Ассоциации водного хозяйства Петр Кубала отметил, что Чехия сейчас живет во времена водного процветания, но оно не будет длиться вечно из-за климатических изменений.

Чехии не хватит питьевой воды из запасов подземных вод. Почему?

В будущем Чешская Республика не сможет полагаться на запасы подземных вод как на источник питьевой воды из-за изменения климата. Об этом в среду журналистам сообщил министр сельского хозяйства KDU-ČSL Зденек Некула. На подземные воды приходится примерно 50% питьевого водоснабжения, а другую половину обеспечивают водохранилища. 

Некула сообщил, что повышение средней температуры на два градуса Цельсия ожидается с большой вероятностью уже около 2030 года. Ранее, по его словам, такого повышения температуры не ожидалось до 2040 года.

Он предупредил, что повышение температуры воздуха приводит к потере большого объема воды за счет испарения в атмосферу. «На нашей территории меньше осадков на десять миллиметров, это примерно 780 миллионов кубометров воды. Это больше, чем вмещает наша самая большая плотина Орлик», — сравнил Некула.

Он заявил, что в глобальном масштабе, скорее всего, не удастся сократить выбросы парниковых газов, которые приводят к повышению температуры, несмотря на усилия стран ЕС.

Министр сказал, что водохранилища на плотинах играют жизненно важную роль в снабжении населения питьевой водой и выработке электроэнергии. Он уточнил, что 50% питьевого водоснабжения обеспечивают 47 водохранилищ.

Некула отметил, что до 80% доступного объема подземных вод изымается для обеспечения достаточного количества питьевой воды. Его доступность находится под угрозой, например, из-за отсутствия снежного покрова или быстрого стока воды от проливных дождей. «Сосредоточение внимания на ресурсах подземных вод не является устойчивым путем в будущем с перспективой повышения температуры воздуха», — сказал он.

В связи с этим министерство предлагает поддержку в подключении водопроводных сетей общего пользования и к водохранилищам. «В течение последних шести лет министерство ежегодно предоставляло субсидии в размере почти 15 миллиардов крон для ограничения последствий засухи, 60% которых составляли деньги из фондов ЕС», — сказал Некула.

За этот период было построено 686 километров водопроводных сетей, 43 станции очистки питьевой воды и профинансировано 63 проекта объединения систем водоснабжения. Также было создано более 2300 малых водоемов и прудов. Министр добавил, что 100 млн крон в год идет на восстановление и модернизацию ирригационных систем, а также поддержка идет на противопаводковые мероприятия, в прошлом году было 900 млн крон.

Директор Ассоциации водоснабжения и канализации Вилем Жак сказал, что субсидия на подключение систем водоснабжения является для Чешской Республики самым быстрым и эффективным способом адаптации к изменению климата.

Председатель правления Ассоциации водного хозяйства Петр Кубала отметил, что Чехия сейчас живет во времена водного процветания, но оно не будет длиться вечно именно из-за климатических изменений.

Источник: irozhlas.cz

 

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