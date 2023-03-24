Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
«Холодно дома в Чехии — носите свитер!». Какая при этом будет экономия энергии?

«Холодно дома в Чехии — носите свитер!». Какая при этом будет экономия энергии?

Партнер рубрики:
Новости 420on
24 марта
10:51
161
​Жители Чехии послушно надели свитера после издевательской реплики властей о том, что надо согреваться одеждой, а не отоплением. Таким образом потребление газа в прошлом году было самым низким за последние восемь лет, но был ли от этого толк?

«Холодно дома в Чехии — носите свитер!». Какая при этом будет экономия энергии?

Из-за дорогой энергии чехи в прошлом году экономили рекордными темпами - не только на центральном отоплении, но и на газе и электричестве. Потребление тепла от центральных отопительных установок в Чешской Республике в прошлом году снизилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. Всего было потреблено 74 петаджоуля (ПДж) тепла, что является самым низким показателем за последние шесть лет. Традиционно наибольшая доля приходится на промышленность и домашние хозяйства. Потребление снизилось во всех секторах. 

Об этом сообщило Управление по регулированию энергетики (ERO).

Помимо тепла, в прошлом году снизилось и потребление других видов энергии. По данным ведомства, потребление электроэнергии в Чехии в прошлом году снизилось почти на 4% по сравнению с предыдущим годом и составило 73,66 тераватт-часов (ТВт-ч). Потребление газа в прошлом году было самым низким за последние восемь лет: чехи потребили в общей сложности 7,544 миллиарда кубометров, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Экономии во многом способствовала погода, так как эта зима была одной из самых мягких, что также помогло сохранить потребление на беспрецедентно низком уровне. Например, январь этого года был теплее на 1,6°C по сравнению с предыдущим годом и стал самым теплым с 2018 года.

С начала января прошлого года по декабрь 2022 года чехи использовали на 20% меньше газа, но если это число скорректировать с учетом погоды, то экономия снижается до 12,5%. "Таким образом, значительное снижение потребления газа продолжается, тенденция все еще не вернулась к показателям прошлых лет", - говорит Камил Райдл, аналитик компании Amper Meteo.

Чехи также перешли на режим экономии электроэнергии, хотя здесь показатели существенно ниже. В 2022 году экономия электроэнергии составила 2,7%, согласно данным Amper Meteo, и 1,9% после поправки на погоду. По сравнению со средним долгосрочным показателем, чешские домохозяйства потребляли почти на 5% меньше.

Источник: seznamzpravy.cz

 

 

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 

 



читайте по теме
Assets
24 марта
09:45
217
Рынок недвижимости
Ипотека в Чехии не подешевеет, 7 процентов — это норма, говорит банкир
Assets
24 марта
08:39
572
Технологии
В магазинах Чехии воров ловит искусственный интеллект. Попадаются даже самые хитрые
Assets
23 марта
20:25
3068
Экономика
Президент Чехии подписал закон об изменении условий выплаты пособий беженцам
Assets
23 марта
18:53
33578
Жизнь
Вы могли не знать об этих пособиях. Кому обязана помогать Чехия в 2023 году?
Последние новости:
Assets
23 марта
20:25
3068
Экономика
Президент Чехии подписал закон об изменении условий выплаты пособий беженцам
Assets
23 марта
18:28
2029
Общество
Словаки считают, что украинские беженцы наносят ущерб экономике страны
Assets
23 марта
14:58
1926
Политика
Чешские СМИ: РФ грозит войной ЮАР, если там схватят Путина. Тяжелый выбор
Assets
23 марта
13:30
2224
Общество
Чехию ждет резкое похолодание. Может даже выпасть снег
Assets
23 марта
13:27
3594
Общество
Мало денег и не знают историю. Туристы-чехи возмущены, почему их не пускают в Мексику
Assets
23 марта
12:04
1036
Общество
ВИДЕО: Перевозил наркотики в нижнем белье, но пражская полиция по делам иностранцев все нашла
Assets
23 марта
11:30
817
Общество
Некоторым семьям Прага выделит по 3 000 крон на энергосбережение. Есть условия
Assets
23 марта
10:31
880
Общество
Чешская почта уволит 2 000 человек. Грозит забастовка
Assets
23 марта
09:49
1006
Экономика
Продукты питания должны подешеветь — обещает премьер Чехии
Assets
23 марта
08:39
2304
Общество
Чешские компании уже начинают бизнес в Украине


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес