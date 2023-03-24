«Холодно дома в Чехии — носите свитер!». Какая при этом будет экономия энергии?

​Жители Чехии послушно надели свитера после издевательской реплики властей о том, что надо согреваться одеждой, а не отоплением. Таким образом потребление газа в прошлом году было самым низким за последние восемь лет, но был ли от этого толк?

Из-за дорогой энергии чехи в прошлом году экономили рекордными темпами - не только на центральном отоплении, но и на газе и электричестве. Потребление тепла от центральных отопительных установок в Чешской Республике в прошлом году снизилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. Всего было потреблено 74 петаджоуля (ПДж) тепла, что является самым низким показателем за последние шесть лет. Традиционно наибольшая доля приходится на промышленность и домашние хозяйства. Потребление снизилось во всех секторах.

Об этом сообщило Управление по регулированию энергетики (ERO).

Помимо тепла, в прошлом году снизилось и потребление других видов энергии. По данным ведомства, потребление электроэнергии в Чехии в прошлом году снизилось почти на 4% по сравнению с предыдущим годом и составило 73,66 тераватт-часов (ТВт-ч). Потребление газа в прошлом году было самым низким за последние восемь лет: чехи потребили в общей сложности 7,544 миллиарда кубометров, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Экономии во многом способствовала погода, так как эта зима была одной из самых мягких, что также помогло сохранить потребление на беспрецедентно низком уровне. Например, январь этого года был теплее на 1,6°C по сравнению с предыдущим годом и стал самым теплым с 2018 года.

С начала января прошлого года по декабрь 2022 года чехи использовали на 20% меньше газа, но если это число скорректировать с учетом погоды, то экономия снижается до 12,5%. "Таким образом, значительное снижение потребления газа продолжается, тенденция все еще не вернулась к показателям прошлых лет", - говорит Камил Райдл, аналитик компании Amper Meteo.

Чехи также перешли на режим экономии электроэнергии, хотя здесь показатели существенно ниже. В 2022 году экономия электроэнергии составила 2,7%, согласно данным Amper Meteo, и 1,9% после поправки на погоду. По сравнению со средним долгосрочным показателем, чешские домохозяйства потребляли почти на 5% меньше.

Источник: seznamzpravy.cz

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