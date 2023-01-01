Большое сравнение цен: Чехия, Польша, Словакия, Германия и Австрия

​Редакция Seznam Zprávy сравнила цены на продукты питания в Чехии и соседних странах и подтвердилось то, что чехи давно подозревали — в Австрии и Германии дешевле.

В то время как Польша удерживает звание самого дешевого места для покупок, Чехия занимает второе место в регионе по дороговизне после Словакии.

Около половины машин перед магазином Lidl в Богатыни (Польша) имеют чешские номерные знаки, а полностью загруженная товарами тележка также является визитной карточкой чехов. Число шопинг-туристов в приграничном польском регионе растет. Самая популярная группа в Facebook, которая советует чехам, где можно выгодно купить товары, с ноября пополнилась на 23 000 человек и насчитывает 151 000 членов.

Однако нельзя сказать, что за последний год поляки получили какое-то массовое преимущество. Это произошло еще в феврале 2022 года с нулевым НДС на продукты питания. Антиинфляционный щит дважды продлевался правительством и в настоящее время действует до июня 2023 года.

Редакция сравнила цены на 27 продовольственных и аптечных товаров в магазинах Lidl во Фридланте, Богатыне (Польша) и Циттау (Германия) с разницей в год. Оказалось, что покупки стали дороже во всех странах примерно одинаково. В Чехии и Германии на 25%, в Польше на 23%. Тем не менее, Польша привлекает все больше чехов, которые с ростом инфляции становятся беднее.

Если во Фридланте покупка определенного списка товаров обошлась в 1 413 крон, то в Богатыни - в 1 104 кроны, то есть на 309 крон меньше. В Циттау покупатель заплатил бы на 82 кроны меньше, чем в Польше.

В этом году для сравнения аналитики также добавили австрийский Lidl в Лаа-ан-дер-Тайе, где покупатели заплатили бы на 94 кроны меньше. Также проверили цены в Словакии - Чехия занимает второе место по стоимости, чек из Lidl в Братиславе составил 1504 кроны, что на 91 крону больше, чем в Словакии.

Вышеупомянутый расчет не включает специальные скидки, но если бы их включили, рейтинг стран не изменился бы. Больше всего акций в рамках корзины выбранных товаров было в Австрии (семь), чешский магазин предлагал пять акций.

В Чехии были самые дорогие Nutella, белый йогурт, рыбные палочки, рис, спагетти и яблочный сок из всех близлежащих стран. Спагетти Combino стоят в Lidl на пять крон дороже, чем в Словакии, и почти на 11 крон дороже, чем в Германии. Куриные грудки по цене 229 крон были вторыми по дороговизне в чешском дискаунтере после Германии (234 кроны), а яйца - вторыми по цене после Словакии. В Чехии также вторая по дороговизне мука после Австрии.

При сравнении редакция выбирала идентичные товары (а в тех случаях, когда их не было в наличии, аналитики пытались найти адекватную замену). Например, сыр Гауда в Германии продавался под маркой Milbona, а не Pilos, а в Австрии включили в список покупок марку Alpengut.

В Польше самые дешевые хлеб, молочные продукты, яйца и мясо. Особенно на мясе можно сэкономить много денег. Килограмм куриной грудки стоил в Польше на 103 кроны дешевле.

"В Польше гораздо больше птицефабрик, чем в нашей стране. Если здесь мы считаем 10 000 бройлеров крупной племенной фермой, то в Польше, например, это уже 100 000. У них более высокие национальные субсидии, более низкий НДС, а самая большая разница, вероятно, в энергии. Даже после введения ограничения цена на электроэнергию в Чехии является одной из самых высоких в Европейском Союзе", - объясняет Владимир Пиха, секретарь Сельскохозяйственного союза.

В то же время он утверждает, что цена мяса птицы у фермера в Чехии составляет 40-50 крон. К этой цене добавляются расходы скотобоен на переработку и упаковку и, в конечном счете, расходы торговцев.

Покупки в Польше были бы дешевле, даже если бы сохранялась первоначальная ставка НДС в размере 5% (самая низкая среди соседних стран). Турист из Чешской Республики все равно сэкономил бы 254 кроны.

Однако не все товары были выгодны в Польше. Пиво лагер стоило в Польше почти на шесть крон дешевле. Однако такая значительная разница в пользу Чехии была только для пива. Польская ветчина также оказалась выше в таблице, но причина этого в том, что отсутствующую ветчину Pikok заменили более дорогой ветчиной Dulano selection 97%. В Чехии она стоит 74 кроны, а в Польше - 56 крон.

В Германии покупка обошлась бы даже дешевле, чем в Чехии, если бы не очень дорогие помидоры, которые не подешевели. В Саксонии стоит поехать в Lidl, чтобы купить Nutella, которая там самая дешевая из всех стран. Чехи также экономят на ветчине, таблетках для посудомоечных машин и других аптечных товарах.

Польша была бы еще выгоднее, если бы в продаже были таблетки W5 Classic, потому что их заменили на All In 1 Lemon, которые примерно в два раза дороже.

Словакия - самая дорогая, несмотря на то, что сети супермаркетов этой страны добровольно ограничили цены на основные продукты питания. Это не сильно повлияло на покупку модели.

Если Польша имеет много преимуществ, помимо налогов, то Германия и Австрия дешевле в основном за счет более низкой ставки НДС. Если бы в Чехии был 7-процентный налог, как в Германии, то покупка стоила бы примерно столько же, сколько в обеих странах. В Чехии самый высокий НДС из всех окружающих стран - 15%.

Министерство финансов до сих пор отказывалось снижать НДС. Оно утверждает, что не может позволить себе еще один бюджетный дефицит. Кроме того, нет гарантии, что торговцы полностью перенесут снижение налога на цены.

Источник: seznamzpravy.cz

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