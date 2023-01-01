Копите на пенсию сами, а мы добавим. Государство предложило чехам «выгодный» бартер

​Чехия ищет способ мотивировать людей брать на себя как можно больше ответственности за свой выход на пенсию.

Государство готово отчислять на пенсии больше, чем планировало в прошлом году. Но будущим пенсионерам также нужно откладывать больше денег. Чешская пенсионная система задыхается, и государство ищет способ, как сделать так, чтобы она не рухнула. Одна из мер, которую оно пытается предпринять для укрепления пенсионной системы, заключается в том, чтобы заставить людей взять на себя ответственность за свою старость, самим откладывать как можно больше и рассматривать государственную пенсию как привилегию.

В настоящее время готовится предложение, которое предусматривает более высокие, чем раньше, отчисления в пользу тех, кто больше копит.

«Мы не ожидаем, что предложенные цифры каким-либо образом изменятся. Основная логика в том, что государство будет мотивировать людей, которые больше откладывают, и в то же время устранится существующая диспропорция государственной поддержки по отношению к сумме накоплений», — сказал SZ Byznys источник, близкий к правительству Петра Фиалы.

Министерство финансов подтвердило, что уже готов законопроект, регулирующий параметры так называемой третьей составляющей пенсионной системы, с предполагаемой датой вступления в силу 1 января 2024 года.

«Основная цель предлагаемых изменений в том, чтобы мотивировать участников системы делать более высокие взносы и тем самым обеспечить более высокий финансовый резерв для выхода на пенсию. Для этого предлагается увеличить нижнюю границу вклада, с которого предоставляется государственный взнос, с нынешних 300 до 500 крон, и одновременно предлагается увеличить верхнюю границу, выше которой государственный взнос больше не будет расти, с нынешних 1 000 до 1 700 крон», — сказал Филип Бегал из пресс-службы Министерства финансов.

Нынешняя система устроена таким образом, что, если человек вносит менее 300 крон в месяц, он ничего не получает от государства, а его бонус зависит только от того, как управляется его фонд. Однако за взносы от 300 до 999 крон человек получает 90 крон от государства и 20% от суммы свыше 300 крон. Тот, кто откладывает 1 000 крон и более, получает от государства 230 крон — это максимум, который он может получить в виде ежемесячной регулярной поддержки.

Однако новую поддержку от государства получат только те, кто откладывает на собственную пенсию минимум 500 крон в месяц. Если в осенней версии они должны были получать дополнительно 90 крон в месяц, то теперь им полагается 100 крон, то есть 20% от накопленной суммы (по осенней версии — 18% от суммы государства).

20% будет добавляться к каждой ежемесячной сумме сбережений до 1 700 крон. Таким образом, с первоначальной поддерживаемой государством суммы в 1 000 крон потолок повышается на 700 крон, а государственный взнос увеличивается с нынешнего максимума в 230 до 340 крон, то есть на 110 крон.

Ассоциация пенсионных компаний Чешской Республики приветствует повышение поддержки частных накоплений при условии, что оно будет утверждено.

«По сравнению с 18%, первоначально предложенными министерством, переход к 20% будет шагом в правильном направлении, как и повышение верхнего предела государственного взноса с 1 500 крон по осеннему предложению до нынешних 1 700 крон. Это серьезный стимул, чтобы побудить людей увеличить свой взнос. Люди должны видеть, что если они решат инвестировать больше, то и государство даст им больше», — говорит Алеш Поклоп, президент APS ČR.

Минфин отмечает, что, скорее всего, в отдельные проекта еще будут внесены изменения. «Мы ожидаем, что вынесение законопроекта на заседание правительства состоится в ближайшие недели», — добавил представитель министерства.

Источник: seznamzpravy.cz

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