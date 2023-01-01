Новые правила чешских ресторанов: детям вход запрещен

​«Есть места, которые дружелюбны к детям, — мы к таковым не относимся. Есть места, где вам и вашим детям придется приспосабливаться, — мы такие», — говорится на сайте Martha's kitchen.

Строгие правила для детей в одном из пражских кафе недавно вызвали большой резонанс. Концепция «без детей» существует уже несколько лет, но она не имеет под собой никакой основы в законодательстве.

Заведение Martha's kitchen в Праге привлекло к себе внимание правилами, касающимися поведения детей. Хотя кафе напрямую не запретило вход родителям с детьми, оно установило довольно строгие ограничения. Многие родители были возмущены, несмотря на то что кафе ссылалось на желание предотвратить возможные несчастные случаи и травмы для маленьких посетителей и для персонала.

«Есть места, которые дружелюбны к детям, — мы к таковым не относимся. Есть места, где вам и вашим детям придется приспосабливаться, — мы такие», — говорится на сайте Martha's kitchen. Среди правил — просьба к родителям не отпускать ребенка на территорию в ресторане, где он может помешать персоналу. Авторы правил также не хотят, чтобы дети мешали другим гостям криком или плачем. Таким образом, родителям следует подумать заранее, насколько дисциплинированным может быть их ребенок.

«Может ли ваш ребенок вести себя так, как ожидается в нашем бистро? Если вы в состоянии следовать нашим правилам, мы приглашаем вас и ваших малышей к нам. В противном случае мы просим вас посетить места, приспособленные и предназначенные для детей», — пишет Martha's kitchen в последнем правиле, добавляя в социальных сетях, что их заведение baby-unfriendly, иными словами, «недружелюбное к маленьким детям».

Владелец кафе Мартин Петрак объяснил SZ Byznys, что он пришли к этим правилам по результатам долгого опыта. «Мы настроены не против родителей и детей, а против специфического и бесцеремонного поведения некоторых гостей с детьми. Мы разместили публикацию в наших соцсетях чисто формально и спонтанно, не представляя, какие страсти разгорятся», — сказал Петрак.

Он добавил, что количество негативных отзывов растет, но они не отражают качество обслуживания и являются лишь реакцией на опубликованные правила. «На самом деле мы с нетерпением ждем, когда интерес утихнет и мы сможем снова сосредоточиться на приготовлении пищи и работе», — признался владелец кафе.

Только для взрослых

Концепция «только для взрослых» уже несколько лет действует не только в Чешской Республике, но и за рубежом. Запрет на вход для детей не подкреплен напрямую законом, и любые индивидуальные жалобы родителей в таких случаях рассматриваются Чешским управлением торговой инспекции (ČOI).

Несмотря на то, что кафе Martha's kitchen вызвало бурные обсуждения в интернете, ČOI не заметила роста числа жалоб на него. «У нас нет никаких конкретных жалоб на упомянутое заведение», — говорит Йиржи Фрёлих, пресс-секретарь ČOI. Он объясняет, что с юридической точки зрения, однако, запрет на пребывание детей в ресторанах или гостиницах является дискриминацией в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

«Конечно, это зависит от ряда обстоятельств. Например, от того, где находится ресторан или отель и есть ли у семей с детьми альтернатива поблизости, — говорит Фрёлих. — Так, в Праге родителям будет сложнее отстаивать свои права в суде, чем если бы заведение находилась где-то в горах, где нет альтернативы».

Цель предприятий и заведений, в которые не пускают маленьких детей, заключается в том, чтобы клиенты действительно отдыхали. За рубежом даже есть заведения, где на видном месте написано, что дети сюда не допускаются. И это не обязательно бары или пабы. А в ряде стран вход для детей запрещен с определенного часа именно из-за наличия алкоголя.

Источник: seznamzpravy.cz

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