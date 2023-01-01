Кастрировать транссексуалов, которые хотят сменить пол в Чехии, перестанут. Позорный закон отменят

Условие о кастрации, которая в Чешской Республике необходима для официальной смены пола, должно исчезнуть из чешской правовой системы. Об этом заявило Министерство юстиции совместно с уполномоченным правительства по правам человека Кларой Шимачковой-Лауренчиковой. Согласно новому постановлению, для официальной смены пола будет достаточно личного заявления и медицинской рекомендации.
Чешские законы о кастрации транссексуалов являются европейской аномалией. Чехия является одной из последних стран Евросоюза, где сохраняется такая практика.
Портал iROZHLAS.cz ранее описывал проблемы, связанные с законодательством, согласно которому смена пола происходит только через хирургическую операцию, которая "делает невозможными репродуктивную функцию и трансформацию половых органов".
По мнению заместителя министра юстиции Карела Дворжака, эта часть закона должна исчезнуть из чешской правовой системы. "Я убежден, что Чешская Республика принадлежит и присоединится к значительному большинству европейских стран, которые разрешают официальную смену пола без этого условия", - сказал он.
Уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова обращает внимание на критику со стороны международных институтов.
"И Европейский суд по правам человека, и Комитет ООН по правам человека и пыткам однозначно отвергают условие кастрации для смены пола. Комитет ООН даже оценивает его как пытку и бесчеловечное обращение, которое должно быть прекращено", - сказала Лауренчикова.
"Именно поэтому я рада, что благодаря сотрудничеству с Министерством юстиции, экспертами, сектором НПО и особенно с ЛГБТ, чьи права находятся под угрозой в первую очередь, мы можем представить конкретный шаг к исправлению ситуации", - добавила она.
По данным iROZHLAS.cz, новый закон означает, что официальное изменение пола будет предшествовать операции, а не наоборот. Для официального изменения пола теперь потребуется только личное заявление и заключение лечащего врача.
Лицо в возрасте 15 лет и старше сможет самостоятельно подать личное заявление. Это позволит транссексуалам пережить подростковый возраст с юридическим признанием того пола, который соответствует их личности.
"В своем докладе Совет подчеркнул, что требование стерилизации или хирургического вмешательства с целью официального изменения пола явно противоречит международным стандартам в области прав человека, и призвал отменить его в правовых системах всех государств-членов. Я знаю, что это будет непросто, но мы готовы провести детальные дискуссии на эту тему", - сказал заместитель министра юстиции Карел Дворжак.
Инвазивная хирургия сопряжена с рядом рисков для здоровья, однако сама операция не оправдывает переходный период и принятие новой идентичности.
"Типичные женские или мужские черты лица меняются во время перехода из-за гормональной терапии. Изменения внешности могут быть достигнуты и с помощью хирургических вмешательств. Однако их проведение должно в большей степени основываться на индивидуальных потребностях людей, переживающих переходный период", - говорит сексолог Павел Турчан.
Состояние кастрации транс-людей также является источником психологических проблем, на что указывает психотерапевт Адам Шимек.
"Многие люди в этой ситуации испытывают сильную беспомощность и гнев, которые предшествуют принятию решения о том, делать или не делать операцию. Часто это решение принимается не в результате личного выбора, а из позиции, что им просто необходимо иметь нужные документы", - объяснил он iROZHLAS.cz.
Источник: irozhlas.cz
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