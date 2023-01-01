Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
Инфляция в Еврозоне значительно снизилась. Какая ситуация в Чехии?

Инфляция в Еврозоне значительно снизилась. Какая ситуация в Чехии?

Партнер рубрики:
Новости 420on
31 марта
16:32
239
​В марте прошлого года цены в странах, использующих единую европейскую валюту, выросли на 7,4% в годовом исчислении. Как и в предыдущие месяцы, рост цен в основном был обусловлен подорожанием продуктов питания.

Инфляция в Еврозоне значительно снизилась. Какая ситуация в Чехии?

Инфляция в годовом исчислении в Еврозоне значительно снизилась в марте и составила 6,9%, что является самым низким показателем за последний год. По сравнению с февралем показатель снизился на 1,6 процентных пункта, говорится в анализе европейского статистического управления Eurostat. 

В марте прошлого года цены в странах, использующих единую европейскую валюту, выросли на 7,4% в годовом исчислении. Как и в предыдущие месяцы, рост цен в основном был обусловлен подорожанием продуктов питания. Наоборот, цены на энергоносители упали по сравнению с прошлым годом после длительного периода времени.

В категории продуктов питания, алкогольной и табачной продукции инфляция составила 15,4%, тогда как в феврале она составляла 15%. Рост цен на неэнергетические промышленные товары (6,6%) и услуги (5%) был значительно ниже. Цены на энергоносители снизились на 0,9%, тогда как в феврале их рост составил 13,7%.

В месячном исчислении цены в еврозоне выросли на 0,9%. Оценка не включает данные по всему Европейскому союзу — ведомство опубликует их в середине апреля.

Из 20-ти стран-членов Еврозоны самая высокая инфляция остается в трех странах Балтии – Латвии (17,3%), Эстонии (15,6%) и Литве (15,2%. Словакия отстает от них со значением 14,8%. Германия, крупнейшая экономика Европы, зафиксировала значительное снижение до 7,8% с 9,3% в феврале.

Люксембург (3%), Испания (3,1%) и Нидерланды (4,5%) сообщили о самой низкой инфляции за март.

Чешская экономика упала на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале прошлого года, вступив в техническую рецессию, подтверждают данные Чешского статистического управления. В годовом исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 0,3%, за весь прошлый год он увеличился на 2,5%. Согласно статистике, реальные доходы и расходы чешских домохозяйств упали в четвертом квартале и за весь прошлый год. По мнению аналитиков, основной причиной является инфляция, которая снижает потребление домохозяйств. Инфляция в Чехии выросла на 16,7% в годовом исчислении в феврале, а в январе цены подскочили на 17,5%. Это по-прежнему намного выше двухпроцентного целевого показателя Чешского национального банка (ЧНБ), который в феврале ожидал годовой рост инфляции на 16,5%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
31 марта
18:16
55869
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
31 марта
18:12
225377
О Чехии
15 чудес Чехии: восхитительные природные достопримечательности
Assets
31 марта
16:38
529
Общество
«Все зло идет из Праги». Милан Кундера решил выбрать Брно
Assets
31 марта
16:14
52719
Бизнес
Как положить деньги на счет в чешском банке, не обращаясь в отделение
Последние новости:
Assets
31 марта
16:38
529
Общество
«Все зло идет из Праги». Милан Кундера решил выбрать Брно
Assets
31 марта
15:51
309
Политика
Спорную реформу пенсий в Чехии откладывают, но рано радоваться
Assets
31 марта
13:13
1540
Общество
Это грустно: список отделений Чешской почты, которые закроются. Проверьте ближайшее к вам
Assets
31 марта
10:23
895
Общество
Чешские СМИ: Предупреждение элитам. В России знают, что терпят поражение, и начинают угрожать сталинскими методами
Assets
30 марта
20:02
1500
Экономика
Центробанк Чехии: «Мы сделаем так, чтобы сбережения домохозяйств не исчезли»
Assets
30 марта
19:13
1626
Общество
В каких городах Чешская почта с 1 июля закроет больше всего отделений
Assets
30 марта
17:03
1651
Политика
Абсурд Бабиша: Просто нужно больше протестовать — объяснил он демонстрантам, придя в куртке за 130 000 крон
Assets
30 марта
15:51
1494
Политика
Москва внесла Венгрию в список недружественных стран. «Добро пожаловать в клуб!» — съязвил глава МИД Чехии
Assets
30 марта
13:27
711
Общество
Мужчина-самоубийца в Чехии поджег дом, где были два человека
Assets
30 марта
12:13
1589
Общество
«Я приеду и женюсь на тебе», — пообещал мошенник. Пенсионерка послала ему 5 миллионов крон


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес