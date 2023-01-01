Инфляция в Еврозоне значительно снизилась. Какая ситуация в Чехии?

​В марте прошлого года цены в странах, использующих единую европейскую валюту, выросли на 7,4% в годовом исчислении. Как и в предыдущие месяцы, рост цен в основном был обусловлен подорожанием продуктов питания.

Инфляция в годовом исчислении в Еврозоне значительно снизилась в марте и составила 6,9%, что является самым низким показателем за последний год. По сравнению с февралем показатель снизился на 1,6 процентных пункта, говорится в анализе европейского статистического управления Eurostat.

В марте прошлого года цены в странах, использующих единую европейскую валюту, выросли на 7,4% в годовом исчислении. Как и в предыдущие месяцы, рост цен в основном был обусловлен подорожанием продуктов питания. Наоборот, цены на энергоносители упали по сравнению с прошлым годом после длительного периода времени.

В категории продуктов питания, алкогольной и табачной продукции инфляция составила 15,4%, тогда как в феврале она составляла 15%. Рост цен на неэнергетические промышленные товары (6,6%) и услуги (5%) был значительно ниже. Цены на энергоносители снизились на 0,9%, тогда как в феврале их рост составил 13,7%.

В месячном исчислении цены в еврозоне выросли на 0,9%. Оценка не включает данные по всему Европейскому союзу — ведомство опубликует их в середине апреля.

Из 20-ти стран-членов Еврозоны самая высокая инфляция остается в трех странах Балтии – Латвии (17,3%), Эстонии (15,6%) и Литве (15,2%. Словакия отстает от них со значением 14,8%. Германия, крупнейшая экономика Европы, зафиксировала значительное снижение до 7,8% с 9,3% в феврале.

Люксембург (3%), Испания (3,1%) и Нидерланды (4,5%) сообщили о самой низкой инфляции за март.

Чешская экономика упала на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале прошлого года, вступив в техническую рецессию, подтверждают данные Чешского статистического управления. В годовом исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 0,3%, за весь прошлый год он увеличился на 2,5%. Согласно статистике, реальные доходы и расходы чешских домохозяйств упали в четвертом квартале и за весь прошлый год. По мнению аналитиков, основной причиной является инфляция, которая снижает потребление домохозяйств. Инфляция в Чехии выросла на 16,7% в годовом исчислении в феврале, а в январе цены подскочили на 17,5%. Это по-прежнему намного выше двухпроцентного целевого показателя Чешского национального банка (ЧНБ), который в феврале ожидал годовой рост инфляции на 16,5%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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