Плохое качество и очень дорого — так оценивают чехи предложение супермаркетов

​«Чехи все больше задумываются о том, что они едят. По сравнению с тем, что было пять лет назад, 87% людей больше заботятся о качестве пищи. Однако в супермаркетах они часто не находят продуктов лучшего качества», — говорят эксперты.

3 из 4 человек не удовлетворены предложением продуктов питания в чешских супермаркетах. Их недовольство в основном связано с качеством продаваемых продуктов, с тем, что они слишком дорогие, а также с тем, что их недостаточно на полках. 60% чехов готовы заплатить в два раза больше за более качественные товары.

Каждый второй чех в ходе опроса, проведенного компанией Ipsos для Meriton, заявил, что качество предлагаемых в супермаркетах продуктов питания не соответствует их высокой цене. Каждый четвертый пожаловался на отсутствие более качественных продуктов питания, а каждый шестой — на отсутствие более здоровых продуктов.

«Чехи все больше задумываются о том, что они едят. По сравнению с тем, что было пять лет назад, 87% людей больше заботятся о качестве пищи. Однако в супермаркетах они часто не находят продуктов лучшего качества. Именно поэтому растет популярность продуктов, выращенных или произведенных в местных условиях. В то же время сети оказывают давление на производителей, заставляя их снижать цены на продукцию, тем самым фактически вынуждая их снижать качество. С другой стороны, они пытаются максимизировать собственную маржу и делают продукты более дорогими для покупателей», — говорит Мартин Ржезач из инвестиционной компании Meriton.

Интерес к более качественной пище подтверждается тем, что почти для 70% важно происхождение продуктов питания. При выборе более качественной и здоровой пищи они в основном обращают внимание на ингредиенты (60%), цену (45%), страну происхождения (41%) и бренд (33%).

Чехи также в подавляющем большинстве случаев читают состав продуктов, которые покупают. Только треть опрошенных не обращают на них внимания.

«Тот факт, что чехи больше изучают ингредиенты, к сожалению, объясняется еще и тем, что они не могут доверять продуктам из супермаркетов. С другой стороны, хорошо, что они больше думают о качестве продуктов и не покупают только то, что есть в продаже», — добавил Ржезач.

Люди также готовы тратить больше денег на более качественные продукты питания, что подтвердили семь из десяти респондентов. 60% опрошенных готовы платить в два раза больше, а 5% — более чем вдвое.

Учитывая, что качественных продуктов питания, особенно выпечки, в супермаркетах мало, 80% респондентов готовы ездить за ними в более отдаленные магазины.

Источник: novinky.cz

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