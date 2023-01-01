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Центробанк Чехии предупреждает: только мошенник может требовать ваш PIN-код

Центробанк Чехии предупреждает: только мошенник может требовать ваш PIN-код

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Новости 420on
04 апреля
09:07
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За последние шесть месяцев в Чешский национальный банк (ЧНБ) обратились в связи мошенничеством сотни человек, при этом в 2021 году не было ни одного заявления. Как уберечься от мошенников, рассказали эксперты ЧНБ.

Центробанк Чехии предупреждает: только мошенник может требовать ваш PIN-код

Мошеннические электронные письма, телефонные манипуляции и украденные пароли к интернет-банкингу. Эти случаи участились в последнее время, сообщает Чешский национальный банк (ЧНБ). Мошенник может манипуляциями заставить жертву установить на телефон приложение, которое полностью опустошает банковский счет. ЧНБ предостерег от подобных инцидентов 3 апреля.

Некоторые люди были обмануты мошенниками с помощью телефонных звонков.

«Чаще всего мошенники пытаются получить данные доступа к интернет- или мобильному банкингу, то есть оказывают давление на клиентов, чтобы те сообщали им пароли, PIN-коды и тому подобное», — резюмирует Ян Фрайт, заместитель управляющего Чешского национального банка.

Людям также следует остерегаться мошеннических электронных писем и SMS. Количество инцидентов может увеличиться по мере ускорения цифровизации. Ежедневно в Чешский национальный банк поступает до десяти звонков от людей, ставших жертвами мошенничества. В основном они спрашивают, что делать после того, как их атаковали.

Ущерб, нанесенный злоумышленниками, может исчисляться миллионами крон. Мошенники часто берут кредиты от имени своей жертвы, а затем переводят деньги на собственный счет.

Атакам подвергаются не только люди, плохо разбирающиеся в финансах. По данным банка, жертвами все чаще становятся предприниматели, некоммерческие организации и муниципалитеты. Это связано с тем, что мошенники повышают профессионализм своих атак.

Главная рекомендация, позволяющая избежать подобных проблем, — быть очень осторожными с конфиденциальными данными.

«Клиенты никогда не должны сообщать свои данные онлайн-банку по телефону, электронной почте или SMS, потому что банку не нужно их знать, он их знает. Единственный, кому нужно их знать, — это мошенник», — объясняет Фрайт.

Зузана Зильберова, директор отдела надзора за финансовыми рынками Чешского национального банка, также предупредила, что мошенники часто пользуются доверчивостью людей. Они пытаются вызвать у людей чувство неуверенности и страха и заставляют их под давлением сообщать конфиденциальные банковские данные.

«Не поддавайтесь давлению и манипуляциям. Проверяйте, когда кто-то звонит вам от имени какого-либо учреждения. Найдите в себе силы проверить, кто вам звонит. Я могу вас заверить, что ваш банк никогда не попросит вас назвать PIN-код», — советует Зильберова.

ЧНБ даже зафиксировал случаи, когда мошенники представлялись от имени Чешского национального банка. Недавно был запущен образовательный сайт под названием Peníze na útěku, где людям советуют, как себя вести и чего избегать. Если кто-то уже стал жертвой, ему следует как можно скорее обратиться в свой банк и полицию.

Источник: irozhlas.cz

 

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