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Экология в Чешской Республике остается одной из худших в ЕС

Экология в Чешской Республике остается одной из худших в ЕС

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Новости 420on
04 апреля
11:56
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Хуже дела обстоят только в Нидерландах, Ирландии, Греции, Люксембурге и на Кипре.

Экология в Чешской Республике остается одной из худших в ЕС

Состояние окружающей среды в Чешской Республике остается одним из худших в Европейском Союзе. В Индексе процветания и финансового здоровья (Index prosperity a finančního zdraví) в этом году Чехия занимает 22-е место из 27 стран-членов ЕС в этой области, поднявшись на одно место по сравнению с прошлым годом. Хотя стране удалось несколько увеличить долю перерабатываемых отходов, она все больше отстает в сокращении выбросов. Как и в прошлом году, Чешская Республика показала наихудший результат среди всех стран ЕС по доле земель, пострадавших от засухи, согласно опубликованным сегодня результатам.

Индекс, совместный проект инициативы Evropa v datech и компании Česká spořitelna, оценивает состояние окружающей среды по 14 показателям. В итоговом рейтинге Чешская Республика заняла шестое место. Хуже дела обстоят только в Нидерландах, Ирландии, Греции, Люксембурге и на Кипре. Швеция, как и год назад, возглавила рейтинг, за ней следуют Португалия и Франция.

Согласно индексу, Чешская Республика по-прежнему отстает в сокращении выбросов парниковых газов, опустившись ниже среднего показателя по ЕС. Только отечественная промышленность производит 1 932 килограмма на душу населения в год, что примерно на 11% больше по сравнению с прошлым годом. В прошлом году Чехия занимала 17-е место по этому показателю, в этом году - 19-е. Одной из причин превышения среднего уровня выбросов, согласно анализу, является тот факт, что чешская экономика является одной из самых энергоемких экономик в ЕС.

"Основной причиной роста промышленных выбросов является возвращение к уровню промышленного производства до пандемии ковида. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом произошел в химическом и металлообрабатывающем секторах. Тем не менее, сжигание угля является причиной около 40% выбросов парниковых газов в Чешской Республике", - прокомментировала результаты анализа Люция Ешаткова, пресс-секретарь Министерства окружающей среды. Быстрая декарбонизация энергетического сектора в соответствии с целью постепенного отказа от угля к 2033 году представляет собой самую большую возможность для сокращения выбросов, добавила она.

Согласно международным исследованиям, в Чешской Республике ежегодно умирает 3 200 человек из-за выбросов выше среднего уровня. В пересчете на душу населения это 21-й показатель среди 27-ми стран Евросоюза.

По сравнению с прошлым годом Чешская Республика ухудшила показатели по производству отходов, но улучшила показатели по переработке отходов. Доля повторно используемых отходов в Чешской Республике увеличилась на три процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составила 43%. По этому показателю республика поднялась на шесть позиций и заняла 13-е место. Согласно анализу, этот сдвиг, вероятно, связан с более эффективным сбором биоотходов.

Однако, по мнению экспертов, одна лишь переработка отходов не является решением проблемы; более эффективным является сокращение количества производимых отходов. Однако в этом отношении Чешская Республика отстает. На душу населения сейчас приходится 570 килограммов отходов в год, что соответствует ежегодному росту на 12%. Однако, например, в производстве электронных отходов Чешская Республика находится в лучшем положении, чем многие европейские страны, которые занимают более высокие позиции в общем экологическом столпе.

Согласно индексу, Чешская Республика, как и в прошлом году, имеет самую высокую долю земель, пострадавших от засухи, в Евросоюзе — 16%. Недостаток влаги в сочетании с экстремальными тепловыми волнами также отражается на состоянии лесов и их снижающейся способности уменьшать количество углекислого газа в воздухе, говорят авторы анализа.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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