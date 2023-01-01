Запрет на вход для детей обернулся для чешского ресторана крупным штрафом

«Чиновники посылали к нам агентов-провокаторов, которым нет 18-ти лет. Они заказывали и пили одно маленькое пиво, крутились везде, а čoika (Чешская торговая инспекция) стояла снаружи и штрафовала нас за то, что мы наливаем несовершеннолетним», — сказал владелец ресторана о том, почему в заведение запрещен вход лицам до 18 лет.

Высший административный суд оставил в силе штраф в размере 50 000 крон — именно на такую сумму ресторан Stodola House в Праге был наказан Чешской торговой инспекцией (ČOI) в 2018 году за введенный запрет на вход детей в заведение. Владелец ресторана Игорь Саломон пытался оспорить это решение, однако суд пришел к выводу, что действия инспекции были правомерны.

"Сегодня Высший административный суд вынес решение в нашу пользу, поэтому иск против инспекции был отклонен. Штраф в размере 50 000 крон был поддержан всеми судами", - сказал iDNES.cz пресс-секретарь инспекции Иржи Фрёлих. Постановление от 31 марта находится в открытом доступе на сайте суда.

"Санкция не оспаривается, оспаривается лишь невозможность обжалования в первой инстанции. Штраф уплачен, и я буду рассматривать дальнейшие шаги, например, подачу жалобы в Конституционный суд", - заявил 3 апреля владелец ресторана Игорь Саломон в ответ на вердикт суда.

Еще в 2018 году инспекторы штрафовали компанию Cement, которая управляет рестораном Stodola House в пражском районе Гайе. Компания заплатила 50 000 крон в июле 2019 года после того, как судебные приставы провели рейд в заведении, чтобы взыскать эту сумму. Владелец, Игорь Саломон, подал в суд на Чешское управление торговой инспекции, оспаривая, в частности, способ взимания штрафа.

"Решение о штрафе в размере 50 000 было направлено директору компании, управляющей рестораном, по адресу постоянного места жительства, где она не проживает. Информацию о штрафе мы получили не в установленный срок, а только через два месяца. Мы не смогли вовремя заплатить и не смогли отреагировать на это решение. Я не понимаю, почему они не отправили его, как обычно, через почтовый ящик", - сказал владелец ресторана Саломон в интервью iDNES.cz на прошлой неделе.

Саломон также сказал в интервью, что закроет бизнес, если будут дальнейшие осложнения и ограничения со стороны властей. "Сейчас я договариваюсь о встрече с нашим мэром. Я хочу поговорить с мэром о равных условиях для бизнеса, или я превращу это место во вьетнамский рынок. Пусть люди ходят за пивом, куда хотят", - сказал он.

Саломон запрещает посещение заведения всем, кто не достиг 18-летнего возраста. Он оправдывает это не только тем, что это клуб для курящих, хотя курить разрешено только на террасе у ресторана, а не внутри.

"Помимо всего прочего, государственные власти засылают к нам агентов-провокаторов, которым нет 18-ти лет. Они заказывали и пили одно маленькое пиво, крутились везде, а čoika (Чешское управление торговой инспекции - ред.) стояла снаружи и штрафовала нас за то, что мы наливаем несовершеннолетним. Это одна из главных причин", - рассказал он на прошлой неделе iDNES.cz, почему в заведение запрещен вход лицам до 18 лет.

Однако, несмотря на оправдание того, что в заведение не пускают детей младше 18 лет, в прошлом году Саломон был снова оштрафован, на этот раз не за дискриминацию, когда не пускали несовершеннолетних, а за продажу алкоголя несовершеннолетним.

"Заявленная рестораном ориентация на определенный тип клиентов не может считаться оправданной причиной для запрета на посещение ресторана детьми", - говорится в решении суда.

В случае дискриминационного поведения по закону предусмотрен штраф в размере до 3 миллионов крон.

"В законную силу вступил и другой штраф для вышеупомянутой компании от прошлого лета в размере 30 000 крон за продажу алкогольного напитка лицу моложе 18 лет", - сказал пресс-секретарь ČOI Иржи Фрёлих.

Чешская Республика входит в число самых "дружелюбных" к детям стран Европы, да и всего мира. Подобная концентрация детских площадок и игровых зон на территории предприятий общественного питания редко где встречается.

Чешское законодательство не позволяет исключать посетителей по возрастному признаку, такие действия считались бы дискриминационными, хотя в других странах мира запрет на посещение ресторанов детьми является обычной практикой.

Источник: idnes.cz

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