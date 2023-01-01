Весной компании в Чехии начнут массово повышать зарплаты

Давление на бизнес усиливается. Резко растущая стоимость жизни и нехватка людей заставляет компании увеличивать зарплаты еще весной — в среднем на 5%-10%. Некоторые производители автомобилей и розничные сети поднимут зарплаты еще больше. Однако из-за инфляции заработная плата падает в реальном выражении.

Профсоюзы Škoda договорились о повышении сотрудникам заработной платы на 10,1% с апреля. За прошлый год работники также получат премию в размере 33 000 крон, что на 17 000 меньше, чем за 2021 год. Об этом во вторник сотрудникам сообщили профсоюзные активисты KOVO и руководство Škoda Auto.

Завод Hyundai в Ношовицах повысит базовую заработную плату в среднем на 11,7%, начиная с апреля, и намерен «добавить» еще 7,8% со следующего года. Частью договора является право на бонусы в общей сумме 40 000 крон. Рабочий на силезской фабрике зарабатывал в среднем 47 518 крон. С марта на шинном заводе Nexen Tire в Жатце они получают на 8% больше, из-за чего они некоторое время назад объявили забастовку.

Недавний опрос, проведенный кадровым агентством Randstad, показывает, что в обозримом будущем заработная плата вырастет не только в автомобильной промышленности, но и в других сферах. В ближайшие месяцы восемь из десяти компаний в Чехии планируют повысить заработную плату. Чаще всего от 5 до 10%, заявили в опросе более 200 директоров чешских компаний. Примерно треть компаний хотят увеличить на 1-5%.

«С одной стороны, в связи с плотным рынком труда компаниям крайне важно удерживать существующих работников и привлекать новых кандидатов на вакантные должности. С другой стороны, на сами компании влияет текущая экономическая ситуация, и в большинстве случаев они просто не могут позволить себе существенные повышения зарплат», — комментирует Мартин Янски, директор чешского подразделения Randstad.

Главный экономист Deloitte Дэвид Марек считает разумным повышение заработной платы на 5-10%. Но некоторые компании согласились на более высокий рост, что могло повлиять на инфляцию. «Это вполне разумный темп, который не должен привести к запуску зарплатно-инфляционной спирали. Однако январский рост заработной платы в промышленности и строительстве и частичная информация от некоторых компаний автомобильной промышленности указывают на явно более высокий рост заработной платы, что уже может осложнить снижение инфляции», — говорит Марек.

Вот почему Чешский национальный банк также внимательно следит за ростом заработной платы. Если бы компании начали прибавлять более значительно, это привело бы к увеличению базовой процентной ставки, которая с лета составляет 7%, признал заместитель управляющего ЧНБ Ян Фрайт. «Большинство членов правления банка считает, что текущая денежно-кредитная политика является достаточно жесткой. Однако мы также слышим аргументы, которые могут привести нас к повышению процентных ставок, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики именно потому, что заработная плата растет относительно быстро», — сказал он Чешскому телевидению.

Заработная плата быстро растет даже среди торговцев. Супермаркеты Penny уже прибавили 7,5% к зарплате всем сотрудникам с начала марта. «Это означает, что штатные сотрудники улучшили свои показатели как минимум на две тысячи крон в месяц в случае тех, кто только что присоединился. Для управляющих магазинами или людей, проработавших у нас десятилетиями, увеличение может составлять от 4000 до 6000 крон в месяц», — сказал представитель Penny Томаш Кубик.

Базовый оклад без учета дополнительных надбавок за полный рабочий день начинается с 28 000 крон в Penny, после четырех лет службы постепенно повышается до 30 000 плюс надбавки. У конкурента Lidl начальная зарплата кассира составляет 30 700 крон, после трех лет контракта Lidl гарантирует повышение зарплаты до 34 000 крон, в Праге - 36 600 крон.

Повышение заработной платы коснулось не только магазинов, но и логистических центров, которых у Lidl всего пять – в Оломоуце, Мержине, Брандис-над-Лабем, Церховицах и Буштеграде. «Стартовая зарплата на основной должности штатного сборщика увеличилась до 39 467 крон, а через три года она достигнет 43 467 крон», — сказал представитель Lidl Томаш Милер.

Британская сеть Marks & Spencer повысила заработную плату всем продавцам на 9% по всем направлениям. Таким образом, брутто-зарплата достигает суммы 28 000 крон. Увеличение коснется более 300 сотрудников магазинов в Праге и семи других региональных городах.

«Увеличение заработной платы в этом году является продолжением прошлогоднего восьмипроцентного повышения, в целом оно составляет повышение заработной платы на 17% за последние 13 месяцев», — сказал Петр Вокрой, региональный менеджер Marks & Spencer. Аптечная сеть «Rossmann» повысила зарплату на 13%, компания «DM» — на 11%.

По данным Статистического управления, реальная заработная плата снизилась в среднем на 9,8%. По мнению экономиста Дэвида Марка, мы не вернемся к росту реальной заработной платы до следующего года: «В оптимистичном случае заработная плата снова начнет расти в следующем году, в худшем случае, при более высокой инфляции, это произойдет позже».

Источник: seznamzpravy.cz

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