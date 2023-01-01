Обеды в чешских ресторанах перестали дорожать. Дальше некуда?

Цены на обеды в чешских ресторанах, которые выросли почти на 20% в годовом исчислении, в последние месяцы стабилизировались. В среднем жители Чехии платили за обед в марте 182 кроны, всего на одну крону больше, чем в декабре прошлого года.

Об этом сообщает компания Sodexo Benefity.

«Из платежных данных пользователей купонов на питание мы видим, что цены постоянно росли из месяца в месяц в течение прошлого года. В начале 2022 года средний расход на обед составлял 157 крон, в конце года — 180 крон. Самый значительный скачок более чем на пять крон пришелся на сентябрь. Но затем рост начал замедляться, и с декабря изменений почти нет», — сказал Ян Михельфейт из Sodexo Benefits.

Цены выросли минимально в течение первого квартала этого года. В то время как средняя цена обеда в Чешской Республике в марте достигла 182 крон, месяцем ранее она составляла 181,40 крон, а в декабре прошлого года – 180,40 крон.

Основная причина, по словам Мишельфайта, заключается в том, что падение цен помогло ресторанным операторам не отставать от растущих цен на производственные затраты, а также в том, что люди больше не готовы мириться с высокими ценами.

Любош Кастнер, эксперт по гастрономии из Ассоциации малых и средних предприятий и предпринимателей Чешской Республики, согласен с тем, что цены на обеденные меню не изменятся в течение некоторого времени.

«Я думаю, что фермеры и поставщики, установившие самые высокие цены, были напуганы. Они поняли, что бесконечно расти она не может, и ценовая спираль остыла. Сейчас весной все находятся под большим давлением, никто не будет сильно повышать цены, и я ожидаю, что цены будут стагнировать», — сказал Кастнер.

Как и в предыдущие месяцы, обеды в марте были самыми дорогими в Праге, где люди заплатили в среднем 203,50 крон. "Хотя это самая высокая цена в республике, средняя цена обеда в столице остается на этом уровне уже четвертый месяц подряд", - сказал Михельфейт. В Среднечешском крае, который долгое время находился на втором месте, средний обед в марте стоил 196,90 крон.

Обед дешевле всего в Высочине и Устецком крае, где можно купить меню на сорок крон дешевле, чем в Праге. В сравнении с прошлым годом средняя цена обеда в местных ресторанах выросла на 13%, то есть на 21,50 кроны.

93% компаний обеспечивают своих сотрудников питанием в собственной столовой, фиксированной оплатой питания, доставкой обедов на рабочее место, электронными или бумажными талонами на питание и другими льготами на питание.

Источник: novinky.cz

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