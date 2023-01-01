Минфин Чехии готовит глобальную реформу НДС. Что подорожает?

​Реформа НДС является частью плана правительства Чехии по сокращению дефицита государственного бюджета по меньшей мере на 70 млрд крон в следующем году.

Министерство финансов предлагает ввести две ставки налога на добавленную стоимость (НДС) вместо нынешних трех. Основная ставка составит те же 21%, а пониженная - 14%. Они заменят нынешние ставки в 21%, 15% и 10%. Чешское телевидение (ЧТ) сообщило об этом вечером 10 апреля, заявив, что министр финансов Збынек Станюра (ODS) также предлагает перевести некоторые услуги и товары с самой низкой, 10-процентной ставки на самую высокую, — 21-процентную. К ним относятся плата за воду и канализацию, разливное пиво или билеты на спортивные и культурные мероприятия. Это предложение позволит увеличить государственные доходы примерно на 24 млрд крон в год.

Реформа НДС является частью плана правительства по сокращению дефицита государственного бюджета по меньшей мере на 70 млрд крон в следующем году. Партнеры по коалиции все еще хотят договориться о ставках и изменениях НДС, но оппозиция в парламенте принципиально против. "Мы направили экспертное предложение Министерства финансов всем правительственным партиям и ожидаем дебатов в ближайшие дни", - сказал Станюра.

Предложение о переходе на более высокую ставку включает, например, услуги, которые были переведены на самую низкую ставку правительством Андрея Бабиша (ANO) из-за ковида и введения ЕЕТ в 2020 году. В то время оно снизило налог на общественное питание, размещение и спортивные мероприятия с 15% до 10%. Затем он перенес НДС на разливное пиво или работу парикмахеров с 21% на самую низкую ставку 10%.

Теперь Министерство финансов планирует перевести с 10% на 21%, например, услуги по размещению, плату за воду и канализацию, тепло, ремонт обуви, кожаных изделий и велосипедов, а также спортивные и культурные мероприятия. Министерство планирует увеличить НДС с 10% до 14%, например, на лекарства, общественный транспорт, услуги общественного питания, книги, газеты и журналы и безглютеновые продукты. С другой стороны, министерство предлагает снизить НДС с 15% до 14% на продукты питания и безалкогольные напитки, медицинские приборы, строительные работы и детские кресла.

Станюра хотел бы представить предложение об изменении НДС в нижнюю палату парламента в июне, а депутаты могли бы проголосовать по этому вопросу осенью.

НДС является основным налоговым доходом государства, составляя в долгосрочной перспективе около 45% от общего объема налоговых сборов. В прошлом году было собрано 536,2 млрд крон, что на 15,6% больше, чем в прошлом году. НДС внес в государственный бюджет 345,2 млрд крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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