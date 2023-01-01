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Премьер Чехии: «Мы справились со всем, сможем справиться и с высокими ценами на продукты»

Премьер Чехии: «Мы справились со всем, сможем справиться и с высокими ценами на продукты»

Партнер рубрики:
Новости 420on
11 апреля
09:48
394
​После прошлогоднего повышения цен на топливо и энергию правительство сможет справиться и с высокими ценами на продукты питания. Об этом премьер-министр Петр Фиала (ODS) написал 11 апреля в Твиттере. Способ сделать это, по его словам, заключается в том, чтобы позволить рынку работать свободно.

Премьер Чехии: «Мы справились со всем, сможем справиться и с высокими ценами на продукты»

«Мы справились с ценами на топливо, мы справились с ценами на энергию, мы справимся и с ценами на продукты питания. Да, я снова слышу: вмешайтесь, начните регулировать цены, избавьтесь от НДС на продукты питания, и так далее, и тому подобное. Единственным результатом будет то, что снова возникнет дефицит. Так мы себе не поможем», — сказал Фиала.

По его словам, на рынке Чешской Республики присутствуют крупные игроки, «иногда даже занимающие монопольное положение во всех трех сегментах: сельском хозяйстве, продовольствии и продажах».

«То, что происходит сейчас, — форма определенного давления и контроля, которую выбирает правительство, — приводит к тому, что рыночная среда фактически оживает, эти отдельные игроки конкурируют друг с другом и обвиняют друг друга в том, кто на самом деле виноват в ценах на продукты питания. Я думаю, что это подходящий момент для того, чтобы цены на продукты питания начали снижаться», — добавил Фиала.

«Мы позволим рынку работать, потому что только так мы сможем добиться хорошего результата», — отметил он.

Ранее советник премьер-министра Штепан Кржечек посоветовал людям, недовольным высокими ценами на продукты питания, ездить за покупками в Польшу. Он признал, что это решение не для всех чехов, а в основном для тех, кто живет вблизи границы. «Но и жителям Праги уже выгодно ездить в Польшу за крупными покупками», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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