Продовольственные банки в Чехии почти пусты, нужна помощь

​Склады продовольственных банков в Чехии почти пусты перед очередным весенним общенациональным сбором продуктов питания. Кризис затронул и средний класс, поэтому продовольственным банкам сейчас очень нужна помощь.

Об этом сообщил председатель Чешской федерации продовольственных банков Алеш Славичек. Он рассказал, что продовольственные банки ежедневно получают запросы о распределении продуктов питания, а текущая экономическая ситуация затронула и средний класс. В прошлом году продовольственные банки оказали помощь 300 000 человек. Они собрали 11 300 тонн продовольствия, что составляет около 22 миллионов порций еды на сумму 680 миллионов крон.

Продовольственные банки оказывают помощь, например, родителям-одиночкам, пожилым людям и людям, находящимся в трудной социальной ситуации. Для распределения помощи они сотрудничают с почти 1 400 некоммерческими организациями и компаниями. Они также распределяют продукты питания среди нуждающихся. «На сегодняшний день у нас почти пустые склады», — сказал Славичек. По данным федерации банков, в прошлом году потребность в помощи выросла на 30%.

Славичек сказал, что услугами банков теперь пользуются даже те люди, которые раньше не нуждались в социальной помощи. Из продуктов питания, поступивших на склады в прошлом году, 60% было получено из торговых сетей. С 2018 года в закон внесена поправка, согласно которой магазины площадью более 400 квадратных метров обязаны отдавать не подлежащие продаже продукты питания некоммерческим организациям. Большая часть продуктов, поступающих в банки, в противном случае была бы утилизирована.

В июле в 150 населенных пунктах по всей стране начнут работать пункты приема продуктов питания, которые будут раздавать помощь непосредственно людям. По словам Славичека, проект будет строиться на сотрудничестве с городами, и в некоторых городах планируется открыть стационарные пункты выдачи.

Йиндржих Фиалка, старший директор продовольственного отдела Министерства сельского хозяйства, сообщил, что с июля новый указ разрешит сдавать охлажденные готовые блюда, что ранее не разрешалось законом. По словам Славичека, продовольственные банки также хотят наладить контакт с производителями продуктов питания или фермерами. «Мы хотим повысить осведомленность, чтобы они знали о такой возможности. У нас достаточно мощностей, поэтому мы можем принимать как небольшие, так и крупные пожертвования», — сказал он. Компании могут вычесть НДС с пожертвований.

Для поддержки продовольственных банков с 2019 года дважды в год проводятся национальные сборы продуктов питания. Последний раунд сборов состоялся 12 ноября примерно в 1 400 продуктовых магазинах и магазинах бытовых товаров. Было собрано 520 тонн, включая 468 тонн продуктов питания, которые могут быть использованы для приготовления 936 000 порций еды. Люди также собрали 52 тонны товаров для дома. В Чехии 22 апреля состоится очередной сбор продуктов питания.

Источник: ceskenoviny.cz