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Рост стоимости жилья и обесценивание сбережений больше всего раздражают чехов

Рост стоимости жилья и обесценивание сбережений больше всего раздражают чехов

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Новости 420on
13 апреля
09:11
54
В целом, чехи считают, что наилучшей защитой от инфляции является владение недвижимостью (53%), золото (33%) и сберегательные счета (30%).

Рост стоимости жилья и обесценивание сбережений больше всего раздражают чехов

Инфляция и рост стоимости жизни уже длительное время оказывают негативное влияние на бюджеты чешских домохозяйств. В первую очередь это происходит из-за роста стоимости жилья, а также увеличения расходов на продукты питания и потребительские товары. Также чехов раздражает значительная девальвация сбережений.

Более 83% чешских домохозяйств очень обеспокоены текущей инфляцией, показал опрос STEM/MARK, проведенный для финансовой группы ČSOB. Помимо роста стоимости жизни, который отметили почти 60% людей, чехов также очень беспокоит обесценивание сбережений (59%) или рост расходов на потребительские товары и услуги (58%).

Каждое четвертое домохозяйство вынуждено справляться с возросшими расходами, используя сбережения или даже занимая деньги, чаще всего обращаясь за финансовой помощью к родственникам или друзьям.

Однако еще 25% вообще не имеет финансовых резервов, а 15% семей не могут откладывать деньги каждый месяц.

Если бы в будущем у них возникли финансовые проблемы, люди чаще всего воспользовались бы вкладами на сберегательных счетах (45%), расчетных счетах (39%) или наличными деньгами, которые они хранят дома (31%). Более 10% респондентов решили бы свою трудную финансовую ситуацию, взяв кредит.

Обесценивание финансовых резервов является одним из негативных последствий инфляции. Чехи по понятным причинам раздражены этим и стараются хоть немного защитить свои сбережения.

Женщины в этом отношении более консервативны и в основном выбирают для борьбы с инфляцией сберегательные счета или даже текущие счета, но при этом они существенно проигрывают.

Мужчины, которые меньше беспокоятся об инфляции, предпочитают более рискованные инструменты, такие как акции, облигации или инвестиционные фонды.

В целом, домохозяйства считают, что наилучшей защитой от инфляции является владение недвижимостью (53%), золото (33%) и сберегательные счета (30%).

Источник: novinky.cz

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