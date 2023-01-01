Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
Рост стоимости жилья и обесценивание сбережений раздражают чехов больше всего

Рост стоимости жилья и обесценивание сбережений раздражают чехов больше всего

Партнер рубрики:
Новости 420on
13 апреля
09:11
599
В целом чехи считают, что наилучшей защитой от инфляции является владение недвижимостью (53%), золото (33%) и сберегательные счета (30%).

Рост стоимости жилья и обесценивание сбережений раздражают чехов больше всего

Инфляция и рост стоимости жизни уже длительное время оказывают негативное влияние на бюджеты чешских домохозяйств. В первую очередь это происходит из-за роста стоимости жилья, а также увеличения расходов на продукты питания и потребительские товары. Кроме того, чехов раздражает значительная девальвация сбережений.

Более 83% чешских домохозяйств очень обеспокоены текущей инфляцией, показал опрос STEM/MARK, проведенный для финансовой группы ČSOB. Помимо роста стоимости жизни, который отметили почти 60%, чехов также очень беспокоит обесценивание сбережений (59%) и рост расходов на потребительские товары и услуги (58%).

Каждое четвертое домохозяйство вынуждено справляться с возросшими расходами, используя сбережения или даже занимая деньги, чаще всего обращаясь за финансовой помощью к родственникам или друзьям.

Еще 25% вообще не имеют финансовых резервов, а 15% семей не могут откладывать деньги каждый месяц.

Если бы в будущем у них возникли финансовые проблемы, люди чаще всего воспользовались бы вкладами на сберегательных счетах (45%), расчетных счетах (39%) или наличными деньгами, которые они хранят дома (31%). Более 10% респондентов решили бы свою трудную финансовую ситуацию, взяв кредит.

Обесценивание финансовых резервов — одно из негативных последствий инфляции. Чехи по понятным причинам раздражены этим и стараются хоть немного защитить свои сбережения.

Женщины в этом отношении более консервативны и в основном выбирают для борьбы с инфляцией сберегательные счета или даже текущие счета, но при этом они существенно проигрывают.

Мужчины, которые меньше беспокоятся об инфляции, предпочитают более рискованные инструменты, такие как акции, облигации или инвестиционные фонды.

В целом домохозяйства считают, что наилучшей защитой от инфляции является владение недвижимостью (53%), золото (33%) и сберегательные счета (30%).

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
13 апреля
14:01
200
Экономика
Минсельхоз Чехии: результаты контроля цен на продукты питания оказались значительно хуже, чем ожидалось
Assets
13 апреля
12:32
246
Экономика
Рост цен в Чехии продолжает замедляться
Assets
12 апреля
20:33
4358
Жизнь
Минфин Чехии готовит глобальную реформу НДС. Что подорожает?
Assets
11 апреля
15:37
4017
Рынок недвижимости
Квартиры в Чехии подешевели
Последние новости:
Assets
13 апреля
14:01
200
Экономика
Минсельхоз Чехии: результаты контроля цен на продукты питания оказались значительно хуже, чем ожидалось
Assets
13 апреля
12:32
246
Экономика
Рост цен в Чехии продолжает замедляться
Assets
13 апреля
11:25
422
Общество
Из-за кого погибли лошади: подозреваемый в поджоге пражской конюшни арестован
Assets
13 апреля
11:10
232
Общество
В Чехии неизвестный тяжело ранил аиста выстрелом из ружья
Assets
13 апреля
09:52
769
Экономика
Чешским семьям грозит ценовый шок в случае увеличения НДС на воду
Assets
12 апреля
18:11
822
Экономика
В марте уровень безработицы в Чехии снизился. Количество вакансий будет расти
Assets
12 апреля
12:08
3311
Общество
Они «делали» детей на заказ в Праге. Теперь их будут судить в Украине
Assets
12 апреля
08:34
2752
Общество
В Чехии проверят способность мужчин к военной службе
Assets
11 апреля
17:03
1338
Общество
Женщине в больнице Чехии мешал сильный храп, и она стала душить подушкой 93-летнюю пациентку
Assets
11 апреля
14:53
4658
Экономика
Предупреждение экономистов: повышение заработной платы в Чехии — самая большая проблема, с которой мы столкнемся


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода