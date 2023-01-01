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В Чехии не нужно носить с собой кошелек

В Чехии не нужно носить с собой кошелек

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Новости 420on
17 апреля
10:52
1854
Хотя чехи по-прежнему носят с собой наличные деньги. Они рассматривают их в первую очередь как страховку на случай, если окажутся в месте, где безналичные платежи еще не приняты.

В Чехии не нужно носить с собой кошелек

39% людей в Чешской Республике платят с помощью мобильного телефона, при этом четыре года назад этот показатель составлял 19%. Четверть населения выходит из дома без кошелька. На смену бумажнику пришел умный мобильный телефон, которым владеют девять из десяти чехов. Это следует из опроса Mastercard, проведенного в декабре 2022 года на выборке из 1 200 респондентов.

По данным опроса, 28% чехов расплачиваются с помощью мобильного телефона, потому что не хотят доставать карту из бумажника или кошелька, а 21% — потому что держат смартфон в руке, стоя в очереди в магазине.

«Платежные карты в различных электронных устройствах стали новым рыночным стандартом за последние несколько лет. Это связано с тем, что покупатели предпочитают те способы, которые наиболее удобны и быстры. А в случае с часами или смартфонами введение PIN-кода для больших сумм больше не требуется», — говорит Михал Чарны, генеральный директор Mastercard в Чешской Республике и Словакии.

По его словам, тенденция направлена на то, чтобы люди имели в своем распоряжении разнообразные платежные инструменты. В общей сложности 12% чехов используют два или более носимых устройств, чаще всего часы и мобильный телефон, и платят тем способом, который им проще всего использовать в данный момент. Доля тех, кому вообще не требуется пластиковая карта, быстро растет, добавил он.

Хотя люди по-прежнему носят с собой наличные деньги, они рассматривают их в первую очередь как страховку на случай, если они окажутся там, где безналичные платежи еще не приняты. Выходя из дома, люди чаще всего берут с собой мобильный телефон (87%) и кредитную карту (74%).

По данным опроса, все больше клиентов носят на запястье смарт-часы и используют их для оплаты. В 2020 году 16% чехов имели смарт-часы, а в 2022-м — уже 32%. Почти четверть из них расплачиваются с помощью часов, когда у них есть такая возможность.

Самая распространенная причина, по которой люди не платят с помощью смарт-часов, заключается в том, что их модель не поддерживает технологию NFC, которая необходима для осуществления платежей. Но в Чехии есть интерес и к другим платежным устройствам, отметили в Mastercard.

Источник: irozhlas.cz

 

 

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